Как Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме или Тауэр в Лондоне, так и Бранденбургские ворота являются символом и визитной карточкой

Берлина.

Это самая узнаваемая берлинская достопримечательность 🏛️, с которой началось строительство в берлинском классицистическом стиле. Они

находятся в сердце столицы ⭐️ Германии и примыкают к легендарной Липовой Аллее, которая соединяет ворота с бывшей королевской

резиденцией, а также являются одним из самых высоких строений на Парижской площади, их высота составляет более двадцати пяти метров.

Бранденбургские ворота - своеобразная граница между Восточным и Западным Берлином!

Именно от Бранденбургских ворот мы и предлагаем Вам начать обзорный тур и заглянуть по обе стороны Берлина.

Наш маршрут: Бранденбургские ворота - Липовая Аллея - Университет им. Гумбольдта - Берлинский Собор - Музейный остров 🏝️ - Хакские дворы