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Трехчасовой обзорный тур по Берлину

4.6
13 отзывов
Аксиния Ш.
Аксиния Ш. – Гид из Берлина
В ходе экскурсии 🧭 вы пройдете от легендарных Бранденбургских ворот до богемной центра Европы — бульвара Курфюрстендамм.

Увидите улочки средневекового города и познакомитесь с современным Берлином.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €35 за человека

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Трехчасовой обзорный тур по Берлину
Трехчасовой обзорный тур по Берлину

Что вы увидите

  • Бранденбургские ворота
  • Липовая Аллея
  • Университет им. Гумбольдта
  • Берлинский Собор
  • Музейный остров
  • Хакские дворы
  • Александрплатц Телебашня
  • Квартал Св. Николая
  • Жандарменмаркт
  • Чекпойнт Чарли
  • Потсдамер Платц
  • Дворец Бельвю
  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма
  • Курфюрстердамм.
Как Эйфелева башня в Париже, Колизей в Риме или Тауэр в Лондоне, так и Бранденбургские ворота являются символом и визитной карточкой
Берлина.
Это самая узнаваемая берлинская достопримечательность 🏛️, с которой началось строительство в берлинском классицистическом стиле. Они
находятся в сердце столицы ⭐️ Германии и примыкают к легендарной Липовой Аллее, которая соединяет ворота с бывшей королевской
резиденцией, а также являются одним из самых высоких строений на Парижской площади, их высота составляет более двадцати пяти метров.
Бранденбургские ворота - своеобразная граница между Восточным и Западным Берлином!
Именно от Бранденбургских ворот мы и предлагаем Вам начать обзорный тур и заглянуть по обе стороны Берлина.
Наш маршрут: Бранденбургские ворота - Липовая Аллея - Университет им. Гумбольдта - Берлинский Собор - Музейный остров 🏝️ - Хакские дворы
  • Александрплатц - Телебашня - Квартал Св. Николая - Жандарменмаркт - Чекпойнт Чарли - Потсдамер Платц - Дворец Бельвю -
  • Мемориальная церковь ⛪ кайзера Вильгельма - Курфюрстердамм.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия по программе
  • Интересный рассказ гида с нескучными фактами из истории города
Что не входит
  • Транспортные услуги (45 евро в час за группу до 4 человек)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Бранденбургские ворота, слева у туристич. офиса
Трехчасовой обзорный тур по Берлину
Трехчасовой обзорный тур по Берлину
Трехчасовой обзорный тур по Берлину
Трехчасовой обзорный тур по Берлину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Аксиния Ш.
Аксиния Ш.
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13 отзывов оставили туристы

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