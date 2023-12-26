2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по рождественским ярмаркам Берлина: праздник в сердце города
Проведите незабываемые часы на рождественских ярмарках Берлина, где вас ждут волшебство, традиции и уютная атмосфера
«Если вы решили провести не только рождественские, но и новогодние каникулы в Берлине, спектр впечатлений будет максимально полным»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€210 за всё до 6 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина
«Мы посетим лучшие ярмарки Берлина, и вы узнаете много интересного о том, как немцы отмечают Рождество и Новый год»
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
€157 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Праздничное приключение в Берлине: «С Рождеством, Берлин»
Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией «С Рождеством, Берлин». Откройте новые традиции и насладитесь рождественским настроением в сердце Германии
«Пока вы лакомитесь пряниками, пончиками или немецкими сосисками и согреваетесь ароматным глинтвейном, я расскажу о том, как немцы готовятся к Рождеству и как празднуют Новый год»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€199 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна26 декабря 2023Благодарим Сергея за интересный рассказ о главных достопримечательностях Берлина, историях, связанных с традициями празднования Рождества в этом замечательном городе
- ГГригорьева26 декабря 2019Большое спасибо!!!! Удивительный экскурсовод Нонна!!!! Безумно интересный рассказ не только про Рождество в Берлине. Ответила на все вопросы, великолепно и очень комфортно спланировала экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!!!
- ННадежда26 декабря 2019Экскурсию провёл Александр по рекомендации Юлии. Несмотря за дождик и ветер, было осень тепло и уютно в обществе Александра, интересно и ненавязчиво рассказал и о Берлине и о рождественских ярмарках) И очень приятно было получить подарочки от Александра) Благодарим! Надежда/Гульнара Москва/Тбилиси
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Новогодние 2025»
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Сейчас в Берлине в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 157 до 210. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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