Ж Жанна С Рождеством, Берлин Благодарим Сергея за интересный рассказ о главных достопримечательностях Берлина, историях, связанных с традициями празднования Рождества в этом замечательном городе

Г Григорьева С Рождеством, Берлин Большое спасибо!!!! Удивительный экскурсовод Нонна!!!! Безумно интересный рассказ не только про Рождество в Берлине. Ответила на все вопросы, великолепно и очень комфортно спланировала экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!!!