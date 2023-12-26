Встречаем Новый Год 2025 в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Берлине на русском языке, цены от €157. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Лучшие рождественские ярмарки Берлина
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по рождественским ярмаркам Берлина: праздник в сердце города
Проведите незабываемые часы на рождественских ярмарках Берлина, где вас ждут волшебство, традиции и уютная атмосфера
«Если вы решили провести не только рождественские, но и новогодние каникулы в Берлине, спектр впечатлений будет максимально полным»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
210 за всё до 6 чел.
Рождественская фотосессия в Берлине
Пешая
6 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Рождественская фотосессия в Берлине: праздник в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фото-прогулкой по рождественским ярмаркам Берлина
«Мы посетим лучшие ярмарки Берлина, и вы узнаете много интересного о том, как немцы отмечают Рождество и Новый год»
Завтра в 10:00
22 окт в 10:00
157 за всё до 5 чел.
С Рождеством, Берлин
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Праздничное приключение в Берлине: «С Рождеством, Берлин»
Погрузитесь в атмосферу волшебства с экскурсией «С Рождеством, Берлин». Откройте новые традиции и насладитесь рождественским настроением в сердце Германии
«Пока вы лакомитесь пряниками, пончиками или немецкими сосисками и согреваетесь ароматным глинтвейном, я расскажу о том, как немцы готовятся к Рождеству и как празднуют Новый год»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
199 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    26 декабря 2023
    С Рождеством, Берлин
    Благодарим Сергея за интересный рассказ о главных достопримечательностях Берлина, историях, связанных с традициями празднования Рождества в этом замечательном городе
  • Г
    Григорьева
    26 декабря 2019
    С Рождеством, Берлин
    Большое спасибо!!!! Удивительный экскурсовод Нонна!!!! Безумно интересный рассказ не только про Рождество в Берлине. Ответила на все вопросы, великолепно и очень комфортно спланировала экскурсию!!! Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям!!!
  • Н
    Надежда
    26 декабря 2019
    С Рождеством, Берлин
    Экскурсию провёл Александр по рекомендации Юлии. Несмотря за дождик и ветер, было осень тепло и уютно в обществе Александра, интересно и ненавязчиво рассказал и о Берлине и о рождественских ярмарках) И очень приятно было получить подарочки от Александра) Благодарим! Надежда/Гульнара Москва/Тбилиси

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Новогодние 2025»

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Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Берлинский кафедральный собор
  9. Улица Унтер-ден-Линден
  10. Александрплац
Сколько стоит экскурсия по Берлину в октябре 2024
Сейчас в Берлине в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 157 до 210. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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