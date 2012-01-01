В прекрасном оперном театре Земперопер в Дрездене вы полюбуетесь великолепной архитектурой в стиле итальянского Ренессанса и побываете в богато украшенных покоях, восстановленных в оригинальном стиле. Откройте для себя великолепную акустику в изысканном зрительном зале и узнайте о богатой истории 📖 этого величественного здания.
Почувствуйте особенную атмосферу одного из самых красивых 🤩 и престижных оперных театров мира; вас ждет поистине роскошный опыт. Вы сможете принять участие в ежедневных экскурсиях по Земперопер в перерывах между репетициями или выступлениями.
Детям до 5 лет, вход бесплатный.
Что входит
Входные билеты, без необходимости стоять в очереди
Полюбуйтесь великолепной архитектурой театра Земперопер с изысканно украшенными залами
Узнайте о богатой истории этого великого оперного театра в эксклюзивной экскурсии в сопровождении гида (на английском или немецком языке)
Подробный буклет на русском языке
Удивитесь отличной акустике зрительного зала
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы туриста
Разрешение на фотосъемку
Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено, обратите внимание на место встречи
Начало и место завершения
🚩 Земперопер, Theatreplatz, 01067, Дрезден
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