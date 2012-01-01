В прекрасном оперном театре Земперопер в Дрездене вы полюбуетесь великолепной архитектурой в стиле итальянского Ренессанса и побываете в богато украшенных покоях, восстановленных в оригинальном стиле. Откройте для себя великолепную акустику в изысканном зрительном зале и узнайте о богатой истории 📖 этого величественного здания.

Почувствуйте особенную атмосферу одного из самых красивых 🤩 и престижных оперных театров мира; вас ждет поистине роскошный опыт. Вы сможете принять участие в ежедневных экскурсиях по Земперопер в перерывах между репетициями или выступлениями.

Детям до 5 лет, вход бесплатный.