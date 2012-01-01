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Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия

TicketsS
TicketsS – Гид из Дрездена
Откройте для себя историю 📖 и завораживающую архитектуру театра Земперопер в Дрездене на 45-минутной экскурсии 🧭.

Изучите один из самых красивых 🤩 и престижных оперных театров в мире и узнайте больше об истории этого величественного здания.
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  • 🎫Онлайн билеты

  • €13 за человека

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Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия

Что вы увидите

  • Опера Земпера
В прекрасном оперном театре Земперопер в Дрездене вы полюбуетесь великолепной архитектурой в стиле итальянского Ренессанса и побываете в богато украшенных покоях, восстановленных в оригинальном стиле. Откройте для себя великолепную акустику в изысканном зрительном зале и узнайте о богатой истории 📖 этого величественного здания.
Почувствуйте особенную атмосферу одного из самых красивых 🤩 и престижных оперных театров мира; вас ждет поистине роскошный опыт. Вы сможете принять участие в ежедневных экскурсиях по Земперопер в перерывах между репетициями или выступлениями.
Детям до 5 лет, вход бесплатный.
Что входит
  • Входные билеты, без необходимости стоять в очереди
  • Полюбуйтесь великолепной архитектурой театра Земперопер с изысканно украшенными залами
  • Узнайте о богатой истории этого великого оперного театра в эксклюзивной экскурсии в сопровождении гида (на английском или немецком языке)
  • Подробный буклет на русском языке
  • Удивитесь отличной акустике зрительного зала
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы туриста
  • Разрешение на фотосъемку
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии не предусмотрено, обратите внимание на место встречи
Начало и место завершения
🚩 Земперопер, Theatreplatz, 01067, Дрезден
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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