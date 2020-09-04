Графиня фон Брюль поприветствует вас в «Старом ухе» или в Старой гвардии, а затем объяснит цивилизованный этикет, чтобы вы были готовы к вечернему формальному балу.

После выпивки дамы статуса начинают свой тур, доставляя вас к отправной точке всех празднеств: Дворец Риверсайд. Здесь находятся венецианские гондолы, из которых выходят гости, прежде чем они побалуют себя роскошными пирамидами, маскарадными шарами, театральными представлениями, иллюминациями и многое другое.

В саду с удовольствием между Верхним дворцом и Дворцом Риверсайд, графиня дает глубокое представление о тонком искусстве игр в стиле барокко и вспоминает о прошлых празднествах. Тем не менее, они останавливаются на мгновение, когда входят в дворцовый сад. В тени колоссальных изгородей скрывается плащ секретности, раскрывающий секреты искусства женского общения с карманным вентилятором.

С уверенностью, что вы можете держать себя перед женщинами на дворе, вы пройдете через сад хвойных деревьев и насладитесь бликами французской, английской, голландской и китайской садовой культуры.

Экскурсия продолжается, чтобы раскрыть еще одну или две секреты искусства искусственного соблазнения в стиле барокко, прежде чем завершить в элегантном Флидерхофе, внутреннем дворе сирени, который обязательно понравится вашим чувствам. Тур заканчивается презентацией рекомендательного письма.