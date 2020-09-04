Дрезден: 1,5-часовой экскурсионный тур по замку Пиллниц

Наслаждайтесь экскурсией по специальному виду: прогуляйтесь по замку Пиллниц с графиней фон Брюль

4.8
4 отзыва
Индивидуально
для 12 чел.
Наслаждайтесь экскурсией по специальному виду: прогуляйтесь по замку Пиллниц с графиней фон Брюль.

В этом 1.5-часовом туре с костюмированными гидами вы получите удовольствие от шампанского по прибытии и осмотрите торжественные детали торжеств во дворце.
Дрезден: 1,5-часовой экскурсионный тур по замку Пиллниц
Дрезден: 1,5-часовой экскурсионный тур по замку Пиллниц
Дрезден: 1,5-часовой экскурсионный тур по замку Пиллниц
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя Замок Пиллниц в барочном тематическом туре с костюмированными гидами
  2. Прогуляйтесь по дворцовой территории
  3. Узнайте о играх в стиле барокко
Графиня фон Брюль поприветствует вас в «Старом ухе» или в Старой гвардии, а затем объяснит цивилизованный этикет, чтобы вы были готовы к вечернему формальному балу.
После выпивки дамы статуса начинают свой тур, доставляя вас к отправной точке всех празднеств: Дворец Риверсайд. Здесь находятся венецианские гондолы, из которых выходят гости, прежде чем они побалуют себя роскошными пирамидами, маскарадными шарами, театральными представлениями, иллюминациями и многое другое.
В саду с удовольствием между Верхним дворцом и Дворцом Риверсайд, графиня дает глубокое представление о тонком искусстве игр в стиле барокко и вспоминает о прошлых празднествах. Тем не менее, они останавливаются на мгновение, когда входят в дворцовый сад. В тени колоссальных изгородей скрывается плащ секретности, раскрывающий секреты искусства женского общения с карманным вентилятором.
С уверенностью, что вы можете держать себя перед женщинами на дворе, вы пройдете через сад хвойных деревьев и насладитесь бликами французской, английской, голландской и китайской садовой культуры.
Экскурсия продолжается, чтобы раскрыть еще одну или две секреты искусства искусственного соблазнения в стиле барокко, прежде чем завершить в элегантном Флидерхофе, внутреннем дворе сирени, который обязательно понравится вашим чувствам. Тур заканчивается презентацией рекомендательного письма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с костюмированным гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Общественные туры в запланированные сроки проводятся только на немецком языке
  • Частные групповые бронирования доступны на английском, русском, голландском и испанском языках
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
4 сен 2020
I had a wonderful experience in countess von Brühl's company for 2 hours. The countess had a profound knowledge of the history of Saxony, Pillnitz Castle and court life in the 18th century. She was kind, charming and made me feel welcome, and she was stunningly beautiful in her costume. It was 2 fantastic hours!
M
7 янв 2016
Гид проделал большую работу и был очень хорошо осведомлен о времени и стилях. Проблема в туристической компании, так как они не указали, что дворец был закрыт. Поэтому я понял, почему гид не понял, почему мы были там. Мы хорошо провели время в любом случае.
Ещё 2 отзыва

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