Обзорные экскурсии в Дрездене

Что вас ожидает

Дрезден изнутри

Вы услышите легенды церкви Фрауэнкирхе, расшифруете необычное панно «Шествие князей» из мейсенского фарфора и рассмотрите барочный комплекс Цвингер, где проводили торжества саксонские короли. А рассматривая придворную церковь Хофкирхе, поймете, почему лицемерие — неизбежная часть истории не только Дрездена, но и всей Европы.

Тайное и явное в Дрездене

Многие достопримечательности Дрездена были разрушены Второй мировой войной.

Я помогу отыскать военные следы, детали и нюансы, незаметные с первого взгляда. А также покажу классические места города: Театральную площадь, Дворец-Резиденцию, здание оперы Земпера, памятник Мартину Лютеру Кингу и площадь Ноймаркт. Кроме того, вы погуляете по живописной террасе Брюля, которую называют «балкон Европы», и раскроете, где находится Конюшенный двор.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто готов к познанию прекрасного. Вы не услышите от меня сухих фактов и дат, которые, как правило, забываются через 5 минут после экскурсии. Моя цель — сделать так, чтобы вы открыли для себя новое, получили от этого удовольствие и захотели вернуться в Дрезден еще не раз.