Обзорные экскурсии в Дрездене

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Посетить самые интересные достопримечательности исторического центра в компании искусствоведа

Евгений
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Евгений – ваш гид
Гуляя по извилистым улочкам Старого Дрездена, вы насладитесь его величественной красотой, увидите знаковые места и укромные уголки и услышите городские мифы и предания.

Я расскажу о местных традициях и культуре и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Классический Дрезден
Классический Дрезден

Что вас ожидает

Дрезден изнутри
Вы услышите легенды церкви Фрауэнкирхе, расшифруете необычное панно «Шествие князей» из мейсенского фарфора и рассмотрите барочный комплекс Цвингер, где проводили торжества саксонские короли. А рассматривая придворную церковь Хофкирхе, поймете, почему лицемерие — неизбежная часть истории не только Дрездена, но и всей Европы.

Тайное и явное в Дрездене
Многие достопримечательности Дрездена были разрушены Второй мировой войной.
Я помогу отыскать военные следы, детали и нюансы, незаметные с первого взгляда. А также покажу классические места города: Театральную площадь, Дворец-Резиденцию, здание оперы Земпера, памятник Мартину Лютеру Кингу и площадь Ноймаркт. Кроме того, вы погуляете по живописной террасе Брюля, которую называют «балкон Европы», и раскроете, где находится Конюшенный двор.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто готов к познанию прекрасного. Вы не услышите от меня сухих фактов и дат, которые, как правило, забываются через 5 минут после экскурсии. Моя цель — сделать так, чтобы вы открыли для себя новое, получили от этого удовольствие и захотели вернуться в Дрезден еще не раз.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Классический Дрезден
Классический Дрезден
Классический Дрезден
Классический Дрезден

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Приветствую! Вот он я, Евгений — каким меня бог создал и позже мир сформировал. Дипломированный искусствовед, работаю гидом и переводчиком в Дрездене. Перевел 10 заповедей искусств местного художника-романтика Каспара Давида Фридриха на русский язык. До скорой встречи!
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110 за экскурсию
2.5 часа
30 отзывов
Познакомиться с достопримечательностями Альтштадта и прикоснуться к истории города
Только прогуливаясь пешком по мощеным улицам Старого города, можно прочувствовать дух Дрездена. Во время нашего путешествия вы узнаете, что скрывается за статными фасадами комплекса Цвингер, церкви Фрауэнкирхе и оперы Земпера, «прочитаете» историю династии Веттинов на старинном фарфоровом панно и пройдете вдоль Эльбы по Брюльской террасе. А петляя переулками Альтштадта, отыщете «русский след» в истории Дрездена и проникнетесь его магической атмосферой.

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