Когда на Дрезден опускается ночь, и тьма расстилается по улицам, Мастер подземелья выходит из своего логова. От его зловещих историй о ночных ужасах стынет в жилах кровь. Узнайте жуткие тайны преступного мира – Мастер подземелья постоянно ищет новых сообщников и преемников.
Осмотрите Дрезден ночью и узнайте, что наводит ужас на мирных горожан. Послушайте рассказы и истории 📖 о чудовищных убийствах и бандитских ограблениях. Мастер подземелья покажет вам мрачную изнанку города и проведет вас по лабиринту центральных переулков при свете луны.
Что входит
Отправьтесь в устрашающий тур по Дрездену во главе с Мастером подземелья.
Посмотрите темную сторону старого города.
Послушайте истории от профессионального гида на русском языке о преступлениях и ужасах ночи.
Что не входит
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Neumarkt, 01067 Dresden, Германия
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.