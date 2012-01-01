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Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья

5
7 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дрездена
Когда на Дрезден опускается ночь, Мастер подземелья выходит на поиски новых злодеев.

Послушайте страшные истории 📖 о жутких убийствах и рискованных бандитских набегах.

Побродите по мрачным переулкам центра города под луной.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-40 человек

  • €241 за экскурсию

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Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья
Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья

Что вы увидите

  • Центральная
  • историческая часть города
Когда на Дрезден опускается ночь, и тьма расстилается по улицам, Мастер подземелья выходит из своего логова. От его зловещих историй о ночных ужасах стынет в жилах кровь. Узнайте жуткие тайны преступного мира – Мастер подземелья постоянно ищет новых сообщников и преемников.
Осмотрите Дрезден ночью и узнайте, что наводит ужас на мирных горожан. Послушайте рассказы и истории 📖 о чудовищных убийствах и бандитских ограблениях. Мастер подземелья покажет вам мрачную изнанку города и проведет вас по лабиринту центральных переулков при свете луны.
Что входит
  • Отправьтесь в устрашающий тур по Дрездену во главе с Мастером подземелья.
  • Посмотрите темную сторону старого города.
  • Послушайте истории от профессионального гида на русском языке о преступлениях и ужасах ночи.
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Neumarkt, 01067 Dresden, Германия
Место завершения
🏁 По договоренности
Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья
Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья
Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья
Пугающий тур по Дрездену с Мастером подземелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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7 отзывов оставили туристы

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