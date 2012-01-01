Когда на Дрезден опускается ночь, и тьма расстилается по улицам, Мастер подземелья выходит из своего логова. От его зловещих историй о ночных ужасах стынет в жилах кровь. Узнайте жуткие тайны преступного мира – Мастер подземелья постоянно ищет новых сообщников и преемников.

Осмотрите Дрезден ночью и узнайте, что наводит ужас на мирных горожан. Послушайте рассказы и истории 📖 о чудовищных убийствах и бандитских ограблениях. Мастер подземелья покажет вам мрачную изнанку города и проведет вас по лабиринту центральных переулков при свете луны.