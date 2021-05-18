Полезная информация о Дрездене
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Местное время в Дрездене
21:2901
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Дрезден
|По-английски
|Dresden
|Столица региона
|Дрезден является столицей региона
|Население города
|486 854 чел.
|Аэропорт
|Дрезден DRS
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|116 м. от уровня моря
Где находится Дрезден на карте
Дрезден
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