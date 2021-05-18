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Местное время в Дрездене
21:2901
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаДрезден
По-английскиDresden
Столица регионаДрезден является столицей региона
Население города486 854 чел.
АэропортДрезден DRS
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота116 м. от уровня моря

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Дрезден

Популярные экскурсии в Дрездене

Пешеходная экскурсия по старому Дрездену
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Индивидуальная обзорная экскурсия по Дрездену
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9 отзывов
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В Пирну из Дрездена
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90
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Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
Билеты в театр Земперопер и 45-минутная экскурсия
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Откройте для себя историю и завораживающую архитектуру театра Земперопер в Дрездене на 45-минутной экскурсии. Изучите один из самых красивых и престиж...
Пешком по старому Дрездену
Пешком по старому Дрездену
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