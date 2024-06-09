Экскурсии на 1 день в Дюссельдорфе

Найдено 8 экскурсий в категории «На весь день» в Дюссельдорфе на русском языке, цены от €216. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Индивидуальная
6 часов
Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 216 за всё до 2 чел.
Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 2 чел.
Мозель: вина, петли и рыцари
Индивидуальная
10 часов
Мозель: вина, петли и рыцари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 360 за всё до 2 чел.
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 270 за всё до 2 чел.
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 270 за всё до 2 чел.
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 2 чел.
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 240 за всё до 2 чел.
Льеж - жемчужины на Маасе
Индивидуальная
10 часов
Льеж - жемчужины на Маасе
Начало: В фойе вашей гостиницы
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дюссельдорфу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дюссельдорфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров
  2. Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау
  3. Мозель: вина, петли и рыцари
  4. Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа
  5. Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе
Сколько стоит экскурсия по Дюссельдорфу в июне 2024
Сейчас в Дюссельдорфе в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 216 до 450.
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