Индивидуальная 6 часов Из Дюссельдорфа в Золинген - город мастеров Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 216 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Аахен - город Карла Великого и студентов + волшебный Моншау Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 300 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов Мозель: вина, петли и рыцари Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 360 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Маастрихт, город в котором погиб д’Артаньян и родилась Европа Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов Иероним Босх, писающий мальчик, дома-шары и не только в Гертогенбосе Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 270 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Жемчужины Айфеля: Бад Мюнстерайфель и Арвайлер Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Альтена: Замок, пещера и немецкие пионеры Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от € 240 за всё до 2 чел.