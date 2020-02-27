39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Эта прогулка откроет перед вами главные контрасты Дюссельдорфа — смелые постройки Медиа-гавани, пагоды японского квартала, пейзажи набережной Рейна и древние улочки Альтштадта.

Вы разберетесь в достоинствах местного пива, пройдете вдоль самой длинной барной стойки в мире, попробуете застать привидение замковой башни, познакомитесь с символами города и знаковыми персонажами его незаурядной истории.

А еще получите явки и пароли лучших ресторанов Дюссельдорфа, узнаете о традициях местных жителей и прикоснетесь к миру городских легенд.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у подножья телебашни
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У этой экскурсии39 отзывов
4.87
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу

Что вас ожидает

Без чего нельзя представить Дюссельдорф
Наш маршрут охватит и старые районы города, и его новейшие достопримечательности, которые формируют сегодняшний облик Дюссельдорфа. От телебашни мы прогуляемся к архитектурному зоопарку в Медиа-гавани, созданному смелыми архитекторами современности, пройдем по платановой набережной и свернем в закоулки Альтштадта. Поговорим о местном пиве, о традициях коренных жителей и людях, которые навсегда вписали свои имена в летопись столицы на Рейне. Вы «прочтете» историю Дюссельдорфа в легендарном скульптурном триптихе Гюресхайма, узнаете, как мальчики, крутящие колесо, стали символом города, и услышите легенду о призраке замковой башни. А еще я расскажу о самом удачливом жителе города, который поможет исполнить ваше желание.

Городские диковинки и советы от местного жителя
Дюссельдорф — это не только «столица на Рейне», но и «винный погребок Германии», «Япония на Рейне» и «Самая длинная барная стойка в мире». На прогулке вы разгадаете смысл всех имен города: заглянете в самый большой японский квартал Германии с колоритными пагодами и буддийскими храмами, узнаете о местном виноделии и пройдете по улице, где каждый день открываются двери 260 баров. Вы услышите об извечном соперничестве кельнского пива и местного темного альта, ставшего источником для бесчисленных анекдотов, возьмете на заметку несколько интересных ресторанов и узнаете о необычном сувенире, который стоит захватить на память о Дюссельдорфе.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Дюссельдорфе.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Дюссельдорфе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу
Ежедневная прогулка по Дюссельдорфу

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у подножья телебашни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Отличная прогулка! Несмотря на дикий холод, мы с Татьяной прошли весь маршрут, все было очень структурировано, с тайными историями, о которых не всегда можно легко прочесть в интернете. Татьяна дала пару рекомендаций, куда ещё сходить уже самим и где поесть/пошопиться. Очень полезно) спасибо!
15 февраля 2020
Я была в восторге, очень познавательно, интересно, время на экскурсии прошло незаметно! Очень помогает организовать дальнейший отдых, да и вообще, это так интересно знакомиться с местными традициями и историей. Однозначно рекомендую!
12 января 2020
Спасибо большое гиду Евгению за прекрасную экскурсию! У нас получилась индивидуальная экскурсия (другие участники не пришли). По времени получилось даже больше 2 часов и было настолько интересно, что невозможно было отвлечься на фотографирование. А после экскурсии показал нам пару интересных ресторанчиков)
29 декабря 2019
НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!

1) Ошибочно указана метка геолокация места встречи (диаметрально противоположно реальному старту). Это 280 м по кругу и 5 минут разницы. Лучше вместо дома 20 указать дом 2 - у входа в БЮРО Райнтурма.

2) Очень затянута первая часть прогулки - по медиа-гавани: и по времени (45 минут # показалось, вечность), и по содержанию (неинформативно, нудно, неинтересно), и по дистанции (2.2 км на ледяном ветру в конце декабря).

Итак, явный и очевидный перекос в первой части, которую можно было бы исключить вовсе ИЛИ нужно бы ужать как минимум вдвое.

3) Из-за этого была совершенно скомкана вторая часть прогулки - по Альтштадту. И это очень обидно. Ведь именно здесь (! = и визуально, и атмосферно, и информационно) следует сбросить темп прогулки и замедлить скороговорку гида (уж очень напоминавшую вызубренную "рекламную кричалку"). Карнавальный двор к концу второго часа прогулки, особенно после заката зимой вообще не освещён - ни один из объектов рассказа не разглядеть. Можно было только сокрушаться, почему гид не привел нас сюда хотя бы на полчаса раньше! А исторические улочки Старого городу, да ещё и в неделю рождественской иллюминации и ярмарок, тем более заслуживали бы уж если и не кульминационного форте, то хотя бы ситуационного акцента!

Скорее всего, в Дюссельдорфе можно по одному и тому же маршруту подготовить хотя бы 2 сценария: условно летний и условно зимний (с учётом сезона года, температуры "за бортом", времени заката солнца и освещённости пути). Вероятно, нам не повезло - накануне Нового года мы попали в тиски "июльского варианта".

4) И самое важное: в любой жизненной ситуации всегда и везде всё зависит от человека. В нашем случае от персоны гида, его отношения к группе, профессионализма и компетентности. Нам не повезло с гидом Татьяной. Проект везде позиционирует фишку "устами и глазами МЕСТНОГО жителя взглядом изнутри". Нашей части группы, судя по гиду, житель Дюссельдорфа представился в итоге как подчёркнуто недружественный, безразличный и холодный бюргер(-ша), который(-ая) бесконечно устал от туристов и был абсолютно НЕ заинтересован в конечном эффекте - зарядить туриста настроением и желанием вернуться. Всё безупречно, гладко, по утверждённой программе и, увы, формально, чопорно и сухо... никакой изюминки, азарта и попытки увлечь.

Итак, если бы мы впервые оказались на проекте, то после Дюссельдорфа с Татьяной в остальных 49 городах на планете исключили бы эту компанию с пометкой "анти".
Но для нас это была уже шестая экскурсия, поэтому ничего личного: Татьяна в Дюссельдорфе - неприятное и досадное исключение "в семье", а не правило. Особенно зацепило: быстренько для отчёта начальству

Мы видели, какими яркими "красками" богата эта компания в Брюсселе (зажигательная Юлия на синем маршруте), в Брюгге (восторженная Ангелина), в Кёльне (равняйтесь на Здислава), в Вене (сорри, имя не помним, но гид супер). И разумеется, венец и пьедестал нашего рейтинга в этом проекте - Ольга (на красном маршруте Брюсселя): браво, аплодисменты ("переходящие в бурные овации"), хотим с Вами опять!

Наверняка, и "деревня на Дюсселе" имеет алмазные грани, но гид их умело задрапировала. Надеемся, что в других уголках планеты нам опять повезёт (взяли на полгода вперёд ещё 6 ваучеров у этой команды).

Татьяну НЕ РЕКОМЕНДУЕМ!
26 декабря 2019
Прогулялись семьей по центру города 05 декабря 2019 г. с Татьяной! Узнали много интересных фактов. Благодарим! Рекомендуем.
3 декабря 2019
18 ноября брал обзорную экскурсию по Дюссельдорфу. Был сильный ливень, тем не менее гиду удалось отвлечь внимание от погоды, потому что рассказывала она интересно и эмоционально. Мы совершили пеший вояж по историческому центру Дюссельдорфа, выпили ароматный глинтвейн в казематах и расстались на Олштадте. Экскурсию рекомендую, по результатам Вас не будет покидать ощущение, что город Вам давно знаком!
12 ноября 2019
Нашим гидом была Татьяна. Настолько интересно и комфортно проводила экскурсии, что не заметили, как пролетело время. Не смотря , что шел дождь и кроме нас никого не было , экскурсия состоялась и все прошло супер. Благодарю. !
9 ноября 2019
Нашла неожиданно предложение в интернете, отозвалась, сделала предоплату и бронь на экскурсию.
В назначенное время встретили, провели увлекательную прогулку, на русском языке-даже забывалось что в Дюссельдорфе находимся, оттого что все было так тепло. Теперь планируем экскурсию в Кёльн с гидами этой же компании!! Успехов и процветания вам
21 октября 2019
Не смотря на дождь, экскурсия прошла замечательно. Интересные истории переплетались с фактами. Гид делился из личного опыта и отвечал на все вопросы. Нам очень понравилось, что экскурсия состоялась не смотря на то ,что мы были единственной парой. Ни кто не думал ничего отменять. Больше спасибо за интересную экскурсию.
20 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Много нового и интересного. Гид Марина очень эмоционально рассказывает, профессионально. Благодаря Марине город произвел прекрасное впечатление несмотря на дождь, буду рекомендовать своим знакомым.
Ещё 29 отзывов

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