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Полезная информация о Гамбурге

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Местное время в Гамбурге
22:2912
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаГамбург
По-английскиHamburg
Столица регионаГамбург является столицей региона
Население города1 739 117 чел.
АэропортыЛюбек LBC, Гамбург HAM, Финкенвердер XFW
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота2 м. от уровня моря

Где находится Гамбург на карте

Гамбург фото города
Гамбург

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