Полезная информация о Гамбурге
Что нужно знать о Гамбурге: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 25 экскурсий
Местное время в Гамбурге
22:2912
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Гамбург
|По-английски
|Hamburg
|Столица региона
|Гамбург является столицей региона
|Население города
|1 739 117 чел.
|Аэропорты
|Любек LBC, Гамбург HAM, Финкенвердер XFW
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря
Где находится Гамбург на карте
Гамбург
Популярные экскурсии в Гамбурге
€
58
за чел.
Я приглашаю вас на историческо-гастрономическую экскурсию «Рыбный и ганзейский город Гамбург». Мы с вами совершим увлекательную и очень вкусную пешехо...
€
88
за чел.
В каждом городе есть его неизведанная сторона, недоступная беглым взглядам туристов. Гамбург не стал исключением и чтобы узнать его, отправляйтесь на ...
€
180
за чел.
На моей экскурсии вы погрузитесь в гастрономический мир Гамбурга. Я проведу вас по его атмосферному центру и покажу главные достопримечательности. А п...
€
160
за чел.
Вас ждет прогулка по Любеку, на которой мы погрузимся в историю средневекового города и изучим его необычную архитектуру. Вы увидите: Ратушу, Любекски...
5
18 отзывов
€
120
за чел.
Раскрыть секреты исторического и современного города в компании журналиста и фотографа