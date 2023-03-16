Активности – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Мюнхене на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
На велосипеде
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Сегодня в 13:30
4 авг в 13:30
от 145 за всё до 3 чел.
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
5 авг в 10:00
6 авг в 10:00
156 за всё до 5 чел.
Октоберфест: пиво и не только
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Октоберфест: пиво и не только
Оказаться в эпицентре легендарного баварского праздника и узнать всё о его традициях
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    16 марта 2023
    По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
    Все было отлично
  • И
    Иван
    9 октября 2022
    Октоберфест: пиво и не только
    Взяли аж три экскурсии, все отлично, только имейте ввиду что экскурсию будет вести другой человек. Но, повторюсь, все понравилось.
  • Е
    Елена
    31 января 2022
    Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
    Мы заказывали экскурсию для восьмилетнего сына. Экскурсию провела гид Татьяна. Маршрут экскурсии и ее содержание идеально подобраны для детей, ребенок
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    был включен в происходящее все время, внимательно слушал, выполнял задания, которые предлагались в интригующей, сказочной, увлекательной и легкой манере, местами с тонким юмором, и всегда с большим вниманием к самому ребенку. К концу экскурсии у него уже была собрана собственная коллекция изображений фантастических тварей, которую он позже показывал своим друзьям, что безусловно помогло оживить его воспоминания о поездке в Мюнхен и, как мы считаем, зародить нежную любовь к культуре страны. Большое спасибо за экскурсию! Очень рекомендуем!

  • А
    Александр
    16 октября 2019
    По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
    Отличная экскурсия, узнал много нового за короткий промежуток времени. Владимир, спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
  2. Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
  3. Октоберфест: пиво и не только
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Нойшвайнштайн
  9. Площадь Одеонсплац
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 160. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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