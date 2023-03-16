3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Сегодня в 13:30
4 авг в 13:30
от €145 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастические твари Мюнхена: волшебное приключение для детей
Погрузитесь в мир магии на уникальной экскурсии, где ваш ребенок станет учеником школы чародейства
Начало: В районе Marienplatz
5 авг в 10:00
6 авг в 10:00
€156 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Октоберфест: пиво и не только
Оказаться в эпицентре легендарного баварского праздника и узнать всё о его традициях
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория16 марта 2023Все было отлично
- ИИван9 октября 2022Взяли аж три экскурсии, все отлично, только имейте ввиду что экскурсию будет вести другой человек. Но, повторюсь, все понравилось.
- ЕЕлена31 января 2022Мы заказывали экскурсию для восьмилетнего сына. Экскурсию провела гид Татьяна. Маршрут экскурсии и ее содержание идеально подобраны для детей, ребенок
- ААлександр16 октября 2019Отличная экскурсия, узнал много нового за короткий промежуток времени. Владимир, спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Активности»
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Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2024
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