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был включен в происходящее все время, внимательно слушал, выполнял задания, которые предлагались в интригующей, сказочной, увлекательной и легкой манере, местами с тонким юмором, и всегда с большим вниманием к самому ребенку. К концу экскурсии у него уже была собрана собственная коллекция изображений фантастических тварей, которую он позже показывал своим друзьям, что безусловно помогло оживить его воспоминания о поездке в Мюнхен и, как мы считаем, зародить нежную любовь к культуре страны. Большое спасибо за экскурсию! Очень рекомендуем!