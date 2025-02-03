Придворная пивоварня Хофбройхаус – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Придворная пивоварня Хофбройхаус» в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
С Мюнхеном на ты
Пешая
16 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
93 за всё до 7 чел.
Мюнхен: между тремя воротами
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мюнхен: между тремя воротами
200-летняя свадьба, сделка с дьяволом и другие любопытные факты - на насыщенной прогулке по городу
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
160 за всё до 6 чел.
Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии
Пешая
2 часа
Аудиогид
Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии
Исследуйте Мюнхен с аудиогидом! Прогулка по главным достопримечательностям, пивным традициям и историческим местам. Удобно и увлекательно
Начало: На площади Карлсплац
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    3 февраля 2025
    С Мюнхеном на ты
    Отличная экскурсия! Особо поправились легенды и притчи от Александра вокруг разных мест и исторических событий. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    12 января 2025
    С Мюнхеном на ты
    Очень понравилась экскурсия с Александром! Было интересно и взрослым и детям! Александр поделился интересными фактами как из прошлого, так и настоящего Мюнхена. Рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия с Александром! Было интересно и взрослым и детям! Александр поделился интересными фактами какОчень понравилась экскурсия с Александром! Было интересно и взрослым и детям! Александр поделился интересными фактами как
  • R
    Ruslan
    12 января 2025
    С Мюнхеном на ты
    Отличная экскурсия, познавательно и информативно! Особенно рекомендуется для любителей пива!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Придворная пивоварня Хофбройхаус»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Церковь Святого Михаила
  9. Одеонсплац
  10. Дворец Нимфенбург
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в феврале 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Придворная пивоварня Хофбройхаус" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 160. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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