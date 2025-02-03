2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€93 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мюнхен: между тремя воротами
200-летняя свадьба, сделка с дьяволом и другие любопытные факты - на насыщенной прогулке по городу
10 фев в 08:00
11 фев в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
2 часа
Аудиогид
Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии
Исследуйте Мюнхен с аудиогидом! Прогулка по главным достопримечательностям, пивным традициям и историческим местам. Удобно и увлекательно
Начало: На площади Карлсплац
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор3 февраля 2025Отличная экскурсия! Особо поправились легенды и притчи от Александра вокруг разных мест и исторических событий. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо! Рекомендую!
- ЕЕкатерина12 января 2025Очень понравилась экскурсия с Александром! Было интересно и взрослым и детям! Александр поделился интересными фактами как из прошлого, так и настоящего Мюнхена. Рекомендую!
- RRuslan12 января 2025Отличная экскурсия, познавательно и информативно! Особенно рекомендуется для любителей пива!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Придворная пивоварня Хофбройхаус»
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