Найдено 3 экскурсии в категории « Придворная пивоварня Хофбройхаус » в Мюнхене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 16 отзывов 2 часа Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по Мюнхену Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест Начало: В центре Мюнхена € 93 за всё до 7 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Мюнхен: между тремя воротами 200-летняя свадьба, сделка с дьяволом и другие любопытные факты - на насыщенной прогулке по городу € 160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Аудиогид Мюнхен: аудиопрогулка по столице Баварии Исследуйте Мюнхен с аудиогидом! Прогулка по главным достопримечательностям, пивным традициям и историческим местам. Удобно и увлекательно Начало: На площади Карлсплац € 25 за человека Другие экскурсии Мюнхена Последние отзывы на экскурсии В Виктор С Мюнхеном на ты Отличная экскурсия! Особо поправились легенды и притчи от Александра вокруг разных мест и исторических событий. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо! Рекомендую!

Е Екатерина С Мюнхеном на ты Очень понравилась экскурсия с Александром! Было интересно и взрослым и детям! Александр поделился интересными фактами как из прошлого, так и настоящего Мюнхена. Рекомендую!

R Ruslan С Мюнхеном на ты Отличная экскурсия, познавательно и информативно! Особенно рекомендуется для любителей пива!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Придворная пивоварня Хофбройхаус»

Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Придворная пивоварня Хофбройхаус», 16 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель