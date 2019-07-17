Б Богдан Мюнхен: о самом главном за 2 часа Спасибо Елене за увлекательную и полную экскурсию. Все было лаконично, качественно и интересно!

Б Богдан Мюнхен: о самом главном за 2 часа Спасибо Елене за увлекательную и полную экскурсию. Все было лаконично, качественно и интересно!

Е Елена Обзорная экскурсия по Мюнхену Прекрасная экскурсия!

Е Елена Обзорная экскурсия по Мюнхену Прекрасная экскурсия!

O Olgapavi Мюнхен: о самом главном за 2 часа Спасибо Елене за экскурсию! Было очень интересно и познавательно) Елена отличный гид и очень приятный в общении человек. Было очень комфортно, будем советовать друзьям!