Собор Святой Богородицы – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Святой Богородицы» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
8 сен в 09:00
9 сен в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Прогулка по старому городу Мюнхена с посещением ключевых достопримечательностей и знакомством с традициями Баварии. Уникальный опыт для каждого
Начало: Мариенплатц (Marienplatz)
Расписание: ежедневно
8 сен в 09:00
9 сен в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
14 авг в 09:00
€125 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в августе 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Собор Святой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 320. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
