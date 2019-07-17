Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
8 сен в 09:00
9 сен в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Мюнхену
Прогулка по старому городу Мюнхена с посещением ключевых достопримечательностей и знакомством с традициями Баварии. Уникальный опыт для каждого
Начало: Мариенплатц (Marienplatz)
Расписание: ежедневно
8 сен в 09:00
9 сен в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Завтра в 17:00
14 авг в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББогдан17 июля 2019Спасибо Елене за увлекательную и полную экскурсию. Все было лаконично, качественно и интересно!
- ЕЕлена22 февраля 2019Прекрасная экскурсия!
- OOlgapavi7 декабря 2018Спасибо Елене за экскурсию! Было очень интересно и познавательно) Елена отличный гид и очень приятный в общении человек. Было очень комфортно, будем советовать друзьям!
- ДДмитрий4 ноября 2018Отличная прогулка по Мюнхену.
