Мои заказы

Сад Хофгартен – экскурсии в Мюнхене

Найдено 4 экскурсии в категории «Сад Хофгартен» в Мюнхене на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В гостях у баварских герцогов и королей
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Пешая
1 час
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
На поезде
7 часов
104 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 7 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
€140 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    22 февраля 2025
    Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
    Спасибо Анне за классную экскурсию по резиденции Виттельсбахов. Очень информативно и интересно. Мы уже были в резиденции самостоятельно несколько лет
    читать дальше

    назад, но конечно с Анной все залы/интерьеры/парки наполняются жизнью: историями людей там живших, мировыми событиями, хитросплетениями королевских династий. . Обязательно при следующем визите в Мюнхен с удовольствием опять выберем экскурсию с Анной, так что всем рекомендую и еще раз Спасибо.

  • V
    Valeria
    21 октября 2020
    Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
    Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Сад Хофгартен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В гостях у баварских герцогов и королей
  2. Экспресс-экскурсия по Мюнхену
  3. Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
  4. Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мариенплац
  3. Новая ратуша
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Нойшванштайн
  7. Церковь Святого Михаила
  8. Пивной ресторан Хофбройхаус
  9. Рынок Виктуалиенмаркт
  10. Английский сад
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Сад Хофгартен" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 320. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Сад Хофгартен», 123 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль