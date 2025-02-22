Индивидуальная
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Мюнхену
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€60 за всё до 5 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€320 за всё до 7 чел.
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
€140 за всё до 2 чел.
- ДДарья22 февраля 2025Спасибо Анне за классную экскурсию по резиденции Виттельсбахов. Очень информативно и интересно. Мы уже были в резиденции самостоятельно несколько лет
- VValeria21 октября 2020Анна - великолепный рассказчик. Прекрасно владеет материалом. В наше непростое время провела групповую экскурсию для меня одной, что делает ей честь как профессионалу. Надеюсь, скоро этот ужас закончится, и люди вновь начнут путешествовать и наслаждаться прекрасным Мюнхеном.
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в декабре 2025
