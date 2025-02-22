читать дальше назад, но конечно с Анной все залы/интерьеры/парки наполняются жизнью: историями людей там живших, мировыми событиями, хитросплетениями королевских династий. . Обязательно при следующем визите в Мюнхен с удовольствием опять выберем экскурсию с Анной, так что всем рекомендую и еще раз Спасибо.

Спасибо Анне за классную экскурсию по резиденции Виттельсбахов. Очень информативно и интересно. Мы уже были в резиденции самостоятельно несколько лет