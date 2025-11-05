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Собор Фрауэнкирхе – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Фрауэнкирхе» в Мюнхене на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Интересно о Мюнхене - от Мариенплац до Нимфенбурга
Пешая
2 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Интересно о Мюнхене - от Мариенплац до Нимфенбурга
Начало: Мариенплац / Фишбрюннен
€118.80€125 за всё до 8 чел.
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Познакомьтесь с Мюнхеном, его величественными соборами и уютными площадями. Откройте для себя уникальные достопримечательности, скрытые от глаз туристов
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
€125 за всё до 4 чел.
Тайны Мюнхена: прогулка по легендам старого города
Пешая
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Мюнхена: прогулка по легендам старого города
Начало: Мариенплац
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Респект Евгению за увлекательную прогулку по центру Мюнхена и удивительные исторические рассказы:) Рекомендую всем! Евгений подберет для каждого по его
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индивидуальным запросам экскурсионный тур! Мы все остались довольны и до сих пор под большим впечатлением от его умелой и слаженной работы! Время пролетело незаметно, потому что всем было интересно!:) Спасибо за позитив и бережное отношение к нам-любопытным туристам/путешественникам!:))))

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О
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Респект Евгению за увлекательную прогулку по центру Мюнхена и удивительные исторические рассказы:) Рекомендую всем! Евгений подберет для каждого по его
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индивидуальным запросам экскурсионный тур! Мы все остались довольны и до сих пор под большим впечатлением от его умелой и слаженной работы! Время пролетело незаметно, потому что всем было интересно!:) Спасибо за позитив и бережное отношение к нам-любопытным туристам/путешественникам!:))))

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Ю
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Прекрасная обзорная экскурсия по Мюнхену с Евгением. Очень осталась довольна. Прекрасная подача информации, много узнала интересного. Два с половиной часа пролетели незаметно. Всем рекомендую.
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Т
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Экскурсия по Мюнхену замечательная! 🌟 Рекомендуем. Было настолько интересно и увлекательно, что время пролетело незаметно. Отгромное спасибо Евгению! Он невероятно
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эрудирован, умеет рассказывать так, что хочется слушать бесконечно. Чувствуется его любовь к городу и желание поделиться ей с другими. Всё прошло на высшем уровне, получили море эмоций и вдохновения! 💛 Татьяна, 11.08.2025

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Всего 5 отзывов в Мюнхене в категории "Собор Фрауэнкирхе"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Собор Фрауэнкирхе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Интересно о Мюнхене - от Мариенплац до Нимфенбурга;
  2. Пешеходная экскурсия по Мюнхену;
  3. Тайны Мюнхена: прогулка по легендам старого города.
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мариенплац;
  2. Новая ратуша;
  3. Фрауэнкирхе;
  4. Мюнхенская резиденция;
  5. Площадь Одеонсплац;
  6. Церковь Святого Петра;
  7. Церковь Святого Михаила;
  8. Нойшванштайн;
  9. Английский сад;
  10. Рынок Виктуалиенмаркт.
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2026
Сейчас в Мюнхене в категории "Собор Фрауэнкирхе" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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