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индивидуальным запросам экскурсионный тур! Мы все остались довольны и до сих пор под большим впечатлением от его умелой и слаженной работы! Время пролетело незаметно, потому что всем было интересно!:) Спасибо за позитив и бережное отношение к нам-любопытным туристам/путешественникам!:))))