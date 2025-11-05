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Индивидуальная
до 8 чел.
Интересно о Мюнхене - от Мариенплац до Нимфенбурга
Начало: Мариенплац / Фишбрюннен
€118.80
€125 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Мюнхену
Познакомьтесь с Мюнхеном, его величественными соборами и уютными площадями. Откройте для себя уникальные достопримечательности, скрытые от глаз туристов
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
€125 за всё до 4 чел.
Групповая
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Тайны Мюнхена: прогулка по легендам старого города
Начало: Мариенплац
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Респект Евгению за увлекательную прогулку по центру Мюнхена и удивительные исторические рассказы:) Рекомендую всем! Евгений подберет для каждого по его
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О
Респект Евгению за увлекательную прогулку по центру Мюнхена и удивительные исторические рассказы:) Рекомендую всем! Евгений подберет для каждого по его
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Ю
Прекрасная обзорная экскурсия по Мюнхену с Евгением. Очень осталась довольна. Прекрасная подача информации, много узнала интересного. Два с половиной часа пролетели незаметно. Всем рекомендую.
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Т
Экскурсия по Мюнхену замечательная! 🌟 Рекомендуем. Было настолько интересно и увлекательно, что время пролетело незаметно. Отгромное спасибо Евгению! Он невероятно
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Всего 5 отзывов в Мюнхене в категории "Собор Фрауэнкирхе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Собор Фрауэнкирхе»
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