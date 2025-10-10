Индивидуальная
до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
14 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в октябре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 6 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь