Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Мюнхене на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Бамберг - город самых счастливых немцев
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Бамберг - город самых счастливых немцев
Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней
Начало: Grüner Markt
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Мюнхен - город-резиденция династии Виттельсбахов
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции
Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи
Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ...
14 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма
Начало: У причала Прин на Кимзе
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€250 за всё до 5 чел.

Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Старая ратуша
  9. Церковь Святого Михаила
  10. Рынок Виктуалиенмаркт
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в октябре 2025
Сейчас в Мюнхене в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
