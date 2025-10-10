Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Мюнхене на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Бамберг - город самых счастливых немцев Погрузитесь в атмосферу средневекового Бамберга, где каждый уголок хранит свою историю. Насладитесь уникальной архитектурой и традиционной кухней Начало: Grüner Markt €170 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Мюнхен и династия Виттельсбахов: путешествие по городу-резиденции Погрузитесь в историю Мюнхена, следуя по следам династии Виттельсбахов. Откройте для себя архитектурные шедевры и сокровища королевской семьи Начало: У входа в Туристическую информацию в здании Новой ... €125 за всё до 2 чел. Пешая 4 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере Познакомьтесь с роскошным дворцом Херренкимзе, построенным королем Людовиком II. Окунитесь в атмосферу французского абсолютизма Начало: У причала Прин на Кимзе €250 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Мюнхена

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Городские экскурсии»

