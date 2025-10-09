А Алим Главное в Мюнхене - на Tesla Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.

М Мария Главное в Мюнхене - на Tesla Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍

М Мария Главное в Мюнхене - на Tesla Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻

Однозначно рекомендую данную экскурсию!

Д Дарья Главное в Мюнхене - на Tesla Очень интересная экскурсия, отлично для знакомства с городом. Анна - очень доброжелательный и внимательный гид, с удовольствием всем рекомендую!

В Валентина Экскурсия для детей в Баварском национальном музее Наш гид Александр - потрясающе эрудирован, очень приятен в общении, внимателен ко всем участникам экскурсии. Чудом сумел заинтересовать историей рыцарей и взрослых, и детей; Александру можно задать вопрос о любом экспонате и получить исчерпывающий ответ.

Спасибо!

K Konstantin Экскурсия для детей в Баварском национальном музее Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр, очень эрудированный, с интересом рассказал, показал и вовлёк нас в историю рыцарей, ответил на все вопросы, которые задавали наши мальчишки. Дети были под впечатлением.