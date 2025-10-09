Мои заказы

Экскурсии в Баварский музей

Найдено 3 экскурсии в категории «Баварский музей» в Мюнхене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В гостях у баварских герцогов и королей
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Королевской Резиденции Мюнхена: история и роскошь
Погрузитесь в мир баварской монархии, исследуя сокровища и роскошь дворцовых интерьеров Королевской Резиденции
Начало: Max-Joseph-Platz
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековое путешествие для детей в Мюнхене
Увлекательное путешествие в прошлое для детей, где они узнают о рыцарях и дамах, средневековых традициях и моде
Начало: На Принцрегентштрассе
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€165 за всё до 5 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное в Мюнхене - на Tesla
Путешествие по Мюнхену на Tesla - это возможность увидеть город с его историческими и современными гранями. Уникальный маршрут и комфортное передвижение
Начало: Isartor
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алим
    9 октября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Спасибо за шикарную экскурсию на Тесла по Мюнхену! Анна очень хороший гид по городу, смело рекомендуем, мы с семьей получили удовольствие.
  • М
    Мария
    25 сентября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Очень понравилась экскурсия с Анной! 👏Она интересно рассказывала про Мюнхен, показывала красивые места и делилась полезными советами. Благодаря ей мы лучше узнали город и успели прочувствовать атмосферу Октоберфеста. 🍻 Всё прошло легко и приятно. Рекомендуем! 👍
  • М
    Мария
    24 сентября 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Отличная экскурсия! Погрузились в историю Мюнхена, объехали много интересных мест города. Анна очень интересно рассказывает 👍🏻
    Однозначно рекомендую данную экскурсию!
  • Д
    Дарья
    22 июля 2025
    Главное в Мюнхене - на Tesla
    Очень интересная экскурсия, отлично для знакомства с городом. Анна - очень доброжелательный и внимательный гид, с удовольствием всем рекомендую!
  • В
    Валентина
    29 июля 2019
    Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
    Наш гид Александр - потрясающе эрудирован, очень приятен в общении, внимателен ко всем участникам экскурсии. Чудом сумел заинтересовать историей рыцарей и взрослых, и детей; Александру можно задать вопрос о любом экспонате и получить исчерпывающий ответ.
    Спасибо!
  • K
    Konstantin
    6 июня 2019
    Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр, очень эрудированный, с интересом рассказал, показал и вовлёк нас в историю рыцарей, ответил на все вопросы, которые задавали наши мальчишки. Дети были под впечатлением.
  • О
    Ольга
    8 апреля 2019
    Экскурсия для детей в Баварском национальном музее
    Интересный небольшой музей.
    Гид Александр справился на твердую "4".
    Оценка не максимальная, так как экскурсия новая и программа видимо еще не доработана немного. Была с дочкой, но для мальчишек все же эта экскурсия будет более интересна.

