Посетите один из самых красивых 🤩 и известных замков мира - замок 🏰 Нойшванштайн.

Вы посетите замок Нойшванштайн, поднимитесь на мост Марии, проедите по cамым красивым альпийским дорогам.

Около 8:00 - 8:30 профессиональный русскоговорящий гид встречает вас в холле вашего отеля. На комфортабельном автомобиле 🚘 Вы проедите по живописной альпийской дороге через баварские деревни. В течении дороги (около 1 часa 40 мин. ) вы узнете про сказочного короля Людвига II, историю 📖 Баварии и Европы.

По приезду в Швангау у Вас будет время попить кофе, прогуляться 👣 вдоль озера и пофотографироваться. Затем вы поднимитесь на мост Марии, откуда открывается самый красивый вид на замок Нойшванштайн.

Затем посетите замок Нойшванштайн и увидите необычные палаты Людвига II.

Живописные ландшафты альпийского Альгоя и архитектура замка в духе средневековой романтики 13-го века создают необыкновенное ощущение мистики уносящие фантастический мир сказочного короля Людовига II. Возвышается на скале, рассеченной ущельями, он как бы парит над прекрасной горной долиной – на высоте в 200 метров!

В замок Нойшванштайн можно подняться пешком, на карете или автобусе 🚌