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Замок Нойшванштайн

5
11 отзывов
Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Вы посетите замок 🏰 Нойшванштайн, поднимитесь на мост Марии, проедите по cамым красивым альпийским дорогам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €330 за экскурсию

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Замок Нойшванштайн
Замок Нойшванштайн

Что вы увидите

  • замок Нойшванштайн
Посетите один из самых красивых 🤩 и известных замков мира - замок 🏰 Нойшванштайн.
Вы посетите замок Нойшванштайн, поднимитесь на мост Марии, проедите по cамым красивым альпийским дорогам.
Около 8:00 - 8:30 профессиональный русскоговорящий гид встречает вас в холле вашего отеля. На комфортабельном автомобиле 🚘 Вы проедите по живописной альпийской дороге через баварские деревни. В течении дороги (около 1 часa 40 мин. ) вы узнете про сказочного короля Людвига II, историю 📖 Баварии и Европы.
По приезду в Швангау у Вас будет время попить кофе, прогуляться 👣 вдоль озера и пофотографироваться. Затем вы поднимитесь на мост Марии, откуда открывается самый красивый вид на замок Нойшванштайн.
Затем посетите замок Нойшванштайн и увидите необычные палаты Людвига II.
Живописные ландшафты альпийского Альгоя и архитектура замка в духе средневековой романтики 13-го века создают необыкновенное ощущение мистики уносящие фантастический мир сказочного короля Людовига II. Возвышается на скале, рассеченной ущельями, он как бы парит над прекрасной горной долиной – на высоте в 200 метров!
В замок Нойшванштайн можно подняться пешком, на карете или автобусе 🚌
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Транспортные услуги на новом фольксваген пассат (1-4 чел. )
  • Предварительное бронирование билетов
Что не входит
  • Входные билеты в замки и дворцы
  • Замок Нойшванштайн:
  • Взрослый (с 18 лет) – 13€ дети до 18 лет – бесплатно за предварительное бронирование – 1, 80€
Начало
🚩 Холл Вашего отеля
Место завершения
🏁 Холл Вашего отеля или центр города
Замок Нойшванштайн
Замок Нойшванштайн
Замок Нойшванштайн
Замок Нойшванштайн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
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11 отзывов оставили туристы

Елена Р. проводит ещё 5 экскурсий

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