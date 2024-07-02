Пропилеи – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Пропилеи» в Афинах на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Пешая
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Авто или мото экскурсия по Афинам с мифами и легендами
На мотоцикле
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
1 ноя в 09:00
200 за всё до 10 чел.
По Афинам с мифами и легендами от историка - археолога
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    По Афинам с мифами и легендами от историка - археолога
    Очень довольны экскурсией с Оксаной. Было познавательно, но в то же время легко. Дети запомнили практически все из ее рассказов. Обошли весь Акрополь, потом спустились вниз и посмотрели еще несколько достопримечательностей древности. Большая благодарность нашему экскурсоводу. Рекомендуем.
  • А
    Ася
    29 декабря 2023
    Авто или мото экскурсия по Афинам с мифами и легендами
    Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Валентина. Очень приятная и внимательная девушка. Всё рассказывала чётко, с интересом. На все вопросы отвечала. В итоге провели с ней 4.5 часа, как одно мгновение! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсию для нас провела очаровательная Валентина. Девушка владеет огромным объемом информации, рассказывает четко и доходчиво. Слушать её - одно удовольствие.
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    Мы посетили интересные места, которые сами никогда бы не нашли, полюбовались прекрасными видами, узнали много нового, освежили знания по истории Древней Греции. Валентина отвечала на любые наши вопросы, была позитивна и дружелюбна. Несколько часов пролетели незаметно. Мы остались очень довольны. Валентина, желаем Вам только успехов!

  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2022
    Акрополь и театр Диониса
    Увлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Пропилеи»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. По Афинам с мифами и легендами от историка - археолога
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  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Монастираки
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Площадь Синтагма
  9. Театр Диониса
  10. Арка Адриана
Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Пропилеи" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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