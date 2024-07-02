Е Елена По Афинам с мифами и легендами от историка - археолога Очень довольны экскурсией с Оксаной. Было познавательно, но в то же время легко. Дети запомнили практически все из ее рассказов. Обошли весь Акрополь, потом спустились вниз и посмотрели еще несколько достопримечательностей древности. Большая благодарность нашему экскурсоводу. Рекомендуем.

А Ася Авто или мото экскурсия по Афинам с мифами и легендами Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.

Д Дарья Афины от А до Я: обзорная экскурсия Экскурсию проводила Валентина. Очень приятная и внимательная девушка. Всё рассказывала чётко, с интересом. На все вопросы отвечала. В итоге провели с ней 4.5 часа, как одно мгновение! Спасибо большое!

Е Елена Афины от А до Я: обзорная экскурсия читать дальше Мы посетили интересные места, которые сами никогда бы не нашли, полюбовались прекрасными видами, узнали много нового, освежили знания по истории Древней Греции. Валентина отвечала на любые наши вопросы, была позитивна и дружелюбна. Несколько часов пролетели незаметно. Мы остались очень довольны. Валентина, желаем Вам только успехов! Экскурсию для нас провела очаровательная Валентина. Девушка владеет огромным объемом информации, рассказывает четко и доходчиво. Слушать её - одно удовольствие.