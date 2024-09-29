2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
128€103 за всё до 15 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Автопешеходная экскурсия по Афинам подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние памятники и современные достопримечательности. (130 symbols)
Начало: У Акрополя
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 сентября 2024Чтобы не писать долгий отзыв, хотела бы описать нашу экскурсию с Оксаной одной фразой:" я бы повторила! или продолжила!" Оксана прекрасно
- ААндрей7 сентября 2024С Оксаной получилось очень интеллектуальное, но при этом живое погружение в тайны музея Акрополя, два часа пролетели незаметно.
- OOlga4 августа 2024Прекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко и интересно, слушать одно удовольствие советую и рекомендую побывать на экскурсии с Оксаной всем, вам непременно будет очень интересно!
- NNatalya16 июля 2024Экскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересные места возле Акрополя. Очень довольна, большое спасибо!
- ККсения3 июля 2024Экскурсия понравилась, узнала для себя много нового. Александр прекрасный рассказчик и чувствуется, что более за свое дело.
- ННаталья17 июня 2024Познавательная и красивая экскурсия по значимым местам Афин. Александр отличный рассказчик. в к понравилось 👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Ликавитос»
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