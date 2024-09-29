Экскурсии к Ликавитосу

Найдено 3 экскурсии в категории «Ликавитос» в Афинах на русском языке, цены от €103, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пешком по Афинам с историком-археологом
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
Пешая
скидка
20%
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, где вы узнаете о развитии архитектуры, науки и искусства, а также увидите памятники Античности и византийские церкви
Начало: В районе метро «Акрополь»
128103 за всё до 15 чел.
Историческое сердце Афин
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое сердце Афин
Автопешеходная экскурсия по Афинам подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние памятники и современные достопримечательности. (130 symbols)
Начало: У Акрополя
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 сентября 2024
    Пешком по Афинам с историком-археологом
    Чтобы не писать долгий отзыв, хотела бы описать нашу экскурсию с Оксаной одной фразой:" я бы повторила! или продолжила!" Оксана прекрасно
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    разбирается во всех хитросплетениях истории и мифов, сама участвует в раскопках как археолог, что придает ее знаниям еще большую уверенность! время пролетело незаметно быстро, но очень увлекательно и завораживающе интересно!

  • А
    Андрей
    7 сентября 2024
    Пешком по Афинам с историком-археологом
    С Оксаной получилось очень интеллектуальное, но при этом живое погружение в тайны музея Акрополя, два часа пролетели незаметно.
  • O
    Olga
    4 августа 2024
    Пешком по Афинам с историком-археологом
    Прекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко и интересно, слушать одно удовольствие 🩷 советую и рекомендую побывать на экскурсии с Оксаной всем, вам непременно будет очень интересно!
    Прекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко иПрекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко иПрекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко иПрекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко иПрекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко иПрекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко иПрекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко и
  • N
    Natalya
    16 июля 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересные места возле Акрополя. Очень довольна, большое спасибо!
    Экскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересныеЭкскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересныеЭкскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересные
  • К
    Ксения
    3 июля 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
    Экскурсия понравилась, узнала для себя много нового. Александр прекрасный рассказчик и чувствуется, что более за свое дело.
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия
    Познавательная и красивая экскурсия по значимым местам Афин. Александр отличный рассказчик. в к понравилось 👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Ликавитос»

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  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Монастираки
  6. Плака и Монастираки
  7. Театр Диониса
  8. Афинский Акрополь
  9. Арка Адриана
  10. Площадь Синтагма
Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Ликавитос" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 450 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ликавитос», 11 ⭐ отзывов, цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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