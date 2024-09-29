Ю Юлия Пешком по Афинам с историком-археологом читать дальше разбирается во всех хитросплетениях истории и мифов, сама участвует в раскопках как археолог, что придает ее знаниям еще большую уверенность! время пролетело незаметно быстро, но очень увлекательно и завораживающе интересно! Чтобы не писать долгий отзыв, хотела бы описать нашу экскурсию с Оксаной одной фразой:" я бы повторила! или продолжила!" Оксана прекрасно

А Андрей Пешком по Афинам с историком-археологом С Оксаной получилось очень интеллектуальное, но при этом живое погружение в тайны музея Акрополя, два часа пролетели незаметно.

O Olga Пешком по Афинам с историком-археологом Прекрасная экскурсия с Оксаной! Она не только гид, но еще историк и археолог! Рассказывает легко и интересно, слушать одно удовольствие 🩷 советую и рекомендую побывать на экскурсии с Оксаной всем, вам непременно будет очень интересно!

N Natalya Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия Экскурсию проводил Александр, очень грамотно и интересно. Обстоятельно, неторопливо, доходчиво. Ответил на все вопросы, показал интересные места возле Акрополя. Очень довольна, большое спасибо!

К Ксения Афины с древности до наших дней: обзорная экскурсия Экскурсия понравилась, узнала для себя много нового. Александр прекрасный рассказчик и чувствуется, что более за свое дело.