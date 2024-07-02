2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Акрополь и театр Диониса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом ежедневно с 8:00 до 17:00
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
от €130 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Откройте для себя магию Афин, гуляя по улочкам Плаки и Монастираки. Узнайте о жизни древних и современных греков, наслаждаясь видами и вкусами
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июля 2024Очень довольны экскурсией с Оксаной. Было познавательно, но в то же время легко. Дети запомнили практически все из ее рассказов. Обошли весь Акрополь, потом спустились вниз и посмотрели еще несколько достопримечательностей древности. Большая благодарность нашему экскурсоводу. Рекомендуем.
- ДДарья15 сентября 2023Экскурсию проводила Валентина. Очень приятная и внимательная девушка. Всё рассказывала чётко, с интересом. На все вопросы отвечала. В итоге провели с ней 4.5 часа, как одно мгновение! Спасибо большое!
- ЕЕлена7 мая 2023Экскурсию для нас провела очаровательная Валентина. Девушка владеет огромным объемом информации, рассказывает четко и доходчиво. Слушать её - одно удовольствие.
- ДДмитрий4 сентября 2022Акрополь и театр ДионисаУвлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Агора»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2024
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