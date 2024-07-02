Храм Ники Аптерос – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Ники Аптерос» в Афинах на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Акрополь и театр Диониса
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Акрополь и театр Диониса
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом ежедневно с 8:00 до 17:00
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
от 130 за всё до 3 чел.
По Афинам с мифами и легендами от историка - археолога
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Откройте для себя историю и культуру Афин, прогуливаясь по древним улицам и посещая знаковые места. Узнайте о мифах и легендах, которые оживают на каждом шагу
Начало: Станция метро Тиссио, Афины
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Пешая
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Откройте для себя магию Афин, гуляя по улочкам Плаки и Монастираки. Узнайте о жизни древних и современных греков, наслаждаясь видами и вкусами
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    По Афинам с мифами и легендами от историка - археолога
    Очень довольны экскурсией с Оксаной. Было познавательно, но в то же время легко. Дети запомнили практически все из ее рассказов. Обошли весь Акрополь, потом спустились вниз и посмотрели еще несколько достопримечательностей древности. Большая благодарность нашему экскурсоводу. Рекомендуем.
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсию проводила Валентина. Очень приятная и внимательная девушка. Всё рассказывала чётко, с интересом. На все вопросы отвечала. В итоге провели с ней 4.5 часа, как одно мгновение! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    7 мая 2023
    Афины от А до Я: обзорная экскурсия
    Экскурсию для нас провела очаровательная Валентина. Девушка владеет огромным объемом информации, рассказывает четко и доходчиво. Слушать её - одно удовольствие.
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    Мы посетили интересные места, которые сами никогда бы не нашли, полюбовались прекрасными видами, узнали много нового, освежили знания по истории Древней Греции. Валентина отвечала на любые наши вопросы, была позитивна и дружелюбна. Несколько часов пролетели незаметно. Мы остались очень довольны. Валентина, желаем Вам только успехов!

  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2022
    Акрополь и театр Диониса
    Увлекательная экскурсия! Замечательный экскурсовод Наталья, любящий свое дело и обладающий широчайшими знаниями. никакого занудства, динамично, интересно! понравилось всей семье и взрослым и детям! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Храм Ники Аптерос»

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  2. Акрополь
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  4. Эрехтейон
  5. Афинский Акрополь
  6. Театр Диониса
  7. Монастираки
  8. Плака и Монастираки
  9. Площадь Синтагма
  10. Арка Адриана
Сколько стоит экскурсия по Афинам в декабре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Храм Ники Аптерос" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Храм Ники Аптерос», 13 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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