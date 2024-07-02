Е Елена

Очень довольны экскурсией с Оксаной. Было познавательно, но в то же время легко. Дети запомнили практически все из ее рассказов. Обошли весь Акрополь, потом спустились вниз и посмотрели еще несколько достопримечательностей древности. Большая благодарность нашему экскурсоводу. Рекомендуем.