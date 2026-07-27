6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Афины - город с богатой историей и культурой, но его окрестности скрывают не менее впечатляющие сокровища.
Представьте себе день, проведенный за пределами шумных улиц, где каждый поворот дороги открывает что-то новое
Представьте себе день, проведенный за пределами шумных улиц, где каждый поворот дороги открывает что-то новое
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Потрясающие виды на море
- 🍷 Дегустация уникальных греческих вин
- 🏖️ Чистейшие пляжи для купания
- 🏛️ Исторические винодельни с богатой историей
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а море идеально для купания. В это время Афинская Ривьера оживает, и вы сможете насладиться всеми её прелестями. В апреле, мае и октябре также комфортно, но вода может быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и менее комфортные, экскурсия всё равно будет интересной благодаря мягкому климату и меньшему количеству туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кофейня с видом на море
- Семейная винодельня
- Пляжи Лагониси
- Пляжи Анависсос
- Деревня в кикладском стиле
- Бело-голубая церквушка
Описание экскурсии
Кофейня с потрясающим видом
Мы заедем в курортное местечко Варкиза, где я угощу вас кофе в излюбленном заведении местных с видом на море и расскажу, как живут здесь греки: что едят, пьют и как проводят свободное время.
Винодельня и лучшие пляжи Афинской Ривьеры
Вы посетите семейную винодельню, производящую великолепное вино с 1875 года. Услышите ее историю, исследуете старинные подвалы и продегустируете вина традиционных греческих сортов винограда: малагузья, саватьяно, агиоргитико и асиртико. Далее вас ждут чистейшие пляжи Лагониси, Анависсос и небольшая деревня в кикладском стиле с бело-голубой церквушкой у самого моря. Вы искупаетесь в бухте с бирюзовой водой и сделаете снимки а-ля Санторини.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen. В машине есть кондиционер, салфетки и питьевая вода.
- На маршруте предусмотрена остановка на перекус. В стоимость не входит.
Дополнительные расходы
- Лежак и зонт на пляже — €3
- Экскурсия и дегустация на винодельне: 6 вин, включая премиум-вина, и тарелка с традиционными греческими закусками — €40 с человека.
- Самостоятельный обед / перекус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро Elliniko
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Афинах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 274 туристов
Меня зовут Евгения, и вот уже 10 лет я живу на Афинской Ривьере. Здесь нет ни одного уголка, который был бы мне неизвестен. Для вас я выбрала самые яркие, запоминающиеся, фотогеничные и, в то же время, спокойные места. А ещё я большой любитель греческого виноделия — верю, что оно не оставит равнодушными и вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Автомобильная прогулка, источник, пара красивых мест и винодельня.
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Начну с пунктуальности. Евгения заехала за нами в 11,как и договаривались! Отвезла на дегустацию вин на винодельню. Там девушка, Полина, русскоговорящая, рассказала об истории винодельни, о сортах винограда, которые выращивают
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E
Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам. Увидели уголки, которые сами бы не открыли, Термальное озеро Вульягмени, Афинская Ривьера, Храм Посейдона на мысе Сунио и Греческие винодельни, за
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С
Рекомендуем такую экскурсию для тех, кто интересуется греческими винами и их производством. Важно, что вам расскажет не сомелье, а профессиональный технолог. А Евгения великолепно откликается на запросы клиентов и рассказывает кучу всего интересного.
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Спасибо Евгений за отлично проведенное время.. Евгения отличный рассказчик, знает материал на отлично.. На все вопросы мы получили ответы, увидели прекрасные места Афинской ривьеры.
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С
Прекрасно провели время в компании Евгении. Евгения очень добродушная и открытая девушка особое спасибо за термальное озеро.
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