6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Афины - город с богатой историей и культурой, но его окрестности скрывают не менее впечатляющие сокровища.Представьте себе день, проведенный за пределами шумных улиц, где каждый поворот дороги открывает что-то новое

и захватывающее. Предлагаемая экскурсия позволит вам исследовать Афинскую Ривьеру, место, где средиземноморская природа сочетается с древней историей. Вас ждет посещение семейной винодельни, где каждая бутылка вина - это история, начавшаяся в 1875 году. Вы узнаете секреты производства вина и насладитесь дегустацией лучших сортов. Затем маршрут приведет вас к живописным пляжам Лагониси и Анависсос, где бирюзовые воды и белоснежные пески напомнят о райских уголках Греции. И, конечно, не обойдется без посещения уютной деревни в кикладском стиле с характерной бело-голубой архитектурой. В завершение дня вы отведаете традиционные греческие блюда в местной таверне, где каждое блюдо расскажет о кулинарных традициях региона. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с иной, не менее прекрасной стороной Афин, насладиться неповторимыми пейзажами и открыть для себя гастрономическое разнообразие Греции

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода теплая и солнечная, а море идеально для купания. В это время Афинская Ривьера оживает, и вы сможете насладиться всеми её прелестями. В апреле, мае и октябре также комфортно, но вода может быть прохладнее. В остальные месяцы, хотя и менее комфортные, экскурсия всё равно будет интересной благодаря мягкому климату и меньшему количеству туристов.

Сейчас август — это идеальное время.