6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться чистейшими пляжами, местным вином и ландшафтами а-ля Санторини на дружеской экскурсии

Евгения
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Евгения – ваш гид
Афины — это не только Плака и Парфенон.

Не покидая пределов Аттики, вы почувствуете себя на греческом острове с расслабленной атмосферой и захватывающими видами.

Я покажу старинную винодельню, чудесные пляжи и спрятанные часовни, а также поделюсь советами местного жителя!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на станции метро Elliniko
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры

Что вас ожидает

Вулиагмени и кофейня с потрясающим видом
В начале пути мы остановимся в Вулиагмени — одном из самых роскошных районов Аттики. Я покажу необычную часовню, которая впечатлит вас духом романтики и умиротворения. Она расположена в бухте с кристально чистой водой, где вы сможете поплавать и насладиться окружающими ландшафтами с воды. Следом мы заедем в курортное местечко Варкиза, где я угощу вас кофе в излюбленном заведении местных с видом на море и расскажу, как живут здесь греки: что едят, пьют и как проводят свободное время.

Винодельня и лучшие пляжи Афинской Ривьеры
Вы посетите семейную винодельню, производящую великолепное вино с 1905 года. Услышите ее историю, исследуете старинные подвалы и продегустируете вина традиционных греческих сортов винограда: малагузья, саватьяно, агиоргитико и асиртико. Далее вас ждут чистейшие пляжи Лагониси, Анависсос и небольшая деревня в кикладском стиле с бело-голубой церквушкой у самого моря. Вы искупаетесь в бухте с бирюзовой водой и сделаете снимки а-ля Санторини. А на обратном пути мы заедем в любимую греками таверну, где вы отведаете гирос или каламаки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen. В машине есть кондиционер, салфетки и питьевая вода.
  • В стоимость не включены: лежак и зонт на пляже — 3 евро, экскурсия и дегустация на винодельне — 10 евро с человека, остановка в таверне для обеда или перекуса — от 3 евро.
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции метро Elliniko.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Меня зовут Евгения, и вот уже семь лет я живу на Афинской Ривьере. Здесь нет ни одного уголка, который был бы мне неизвестен. Для вас я выбрала самые яркие, запоминающиеся, фотогеничные и, в то же время, спокойные места. А еще я большой любитель греческого виноделия — верю, что оно не оставит равнодушными и вас!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Прекрасная экскурсия! Евгения очень интересно рассказывает о жизни греков, без проблем согласилась подстроить экскурсию под наши пожелания и доехала с нами до храма Зевса. На винодельне нам провели увлекательную экскурсию по производству, а после накормили едой идеально подходящей под определенные сорта, производимые там. На обратном пути подсказала нам, как провести остальную часть вечера
Кирилл
26 февраля 2020
Мы семейная пара из Москвы. Экскурсия очень понравилась. Маршрут был такой - Вульягмени, термальное озеро - Варкиза - Агиос Николаос - винодельня Nikolou Winery. Забрали и привезли нас к метро Elliniko (очень удобно, кстати). Евгения - хороший рассказчик, живёт в этих краях уже много лет. Сам маршрут - очень хорош, места красивейшие. С погодой тоже повезло - было солнечно, но не жарко, градусов 18. Искупались в термальном озере, температура воды была 21 градус.
Отдельное спасибо за посещение винодельни. Семья Nikolou в полном составе провела нам обалденную экскурсию, потом дегустацию, ещё и накормили нас домашними греческими блюдами. Полное ощущение было, что мы приехали к старым друзьям. Приятнейшие люди, отличное вино. Мы заплатили по 10 евро с человека и с нами часа 3 возились, напоили, накормили, развлекли беседой, и даже не хотели отпускать :-) В наше время редко встретишь такое отношение.
В общем после серой Москвы такая экскурсия - то, что надо! Очень рекомендуем.
Кирилл и Таня
17 февраля 2020
Очень продуманно составлен маршрут и отличная экскурсия с возможностью за один день посмотреть самые красивые места Ривьеры. Не имея машины, Вы точно не посмотрите так много! Евгения очень приятный рассказчик. Она не только показывает красоты Аттики, но ещё и делиться жизнью и культурой греков, слушает ее очень интересно. Особый восторг - семья виноделов. Это больше, чем дегустация. Это радушный приём в тёплом семейном кругу ❤️️
Очень рекомендую!
11 февраля 2020
Экскурсовод клиентоориентирован. Любой каприз :).
Спасибо. Даже с аэропорта нас забрали.
12 сентября 2019
Экскурсия была просто замечательной:
продуманный и необычный маршрут, интересные места, "инсайты" от местного жителя и много много интересной информации, которую сам вряд ли где найдешь)
Большое спасибо Евгении за прекрасный день для нашей маленькой компании!
25 августа 2019
Рекомендую. Полезно для здоровья, приятно для души, познавательно для ума

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