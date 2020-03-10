6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вулиагмени и кофейня с потрясающим видом

В начале пути мы остановимся в Вулиагмени — одном из самых роскошных районов Аттики. Я покажу необычную часовню, которая впечатлит вас духом романтики и умиротворения. Она расположена в бухте с кристально чистой водой, где вы сможете поплавать и насладиться окружающими ландшафтами с воды. Следом мы заедем в курортное местечко Варкиза, где я угощу вас кофе в излюбленном заведении местных с видом на море и расскажу, как живут здесь греки: что едят, пьют и как проводят свободное время.

Винодельня и лучшие пляжи Афинской Ривьеры

Вы посетите семейную винодельню, производящую великолепное вино с 1905 года. Услышите ее историю, исследуете старинные подвалы и продегустируете вина традиционных греческих сортов винограда: малагузья, саватьяно, агиоргитико и асиртико. Далее вас ждут чистейшие пляжи Лагониси, Анависсос и небольшая деревня в кикладском стиле с бело-голубой церквушкой у самого моря. Вы искупаетесь в бухте с бирюзовой водой и сделаете снимки а-ля Санторини. А на обратном пути мы заедем в любимую греками таверну, где вы отведаете гирос или каламаки.