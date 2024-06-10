Превратите ваше знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа! Прогуляйтесь по колоритным районам Монастираки и Плака, исследуйте узкие улочки древней Анафиотики и пройдитесь по самой красивой улице Афин.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические районы
- 🌄 Виды на Акрополь
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улицам
- 📜 Погружение в древнегреческую культуру
Что можно увидеть
- Площадь Синтагма
- Улица Дионисия
- Плака
- Анафиотика
- Монастираки
- Ареопаг
- Акрополь
- Римская агора
- Башня ветров
- Храм Зевса
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Синтагма — одна из самых оживленных в городе. На ней расположено несколько значимых достопримечательностей, таких как Греческий парламент, бывший королевский дворец, исторический отель Grande Bretagne и другие здания.
- Улица Дионисия — считается самой красивой пешеходной улицей в Афинах.
- Плака и его часть Анафиотика — один из самых очаровательных и исторически значимых районов в центре Афин. Он расположен у подножия Акрополя и представляет собой лабиринт узких улочек, покрытых мозаиками и окруженных традиционными греческими домами.
- Монастираки — колоритный район с неповторимой атмосферой старины. Одним из популярных мест в Монастираки является рынок, где можно купить всё — от фруктов и овощей до симпатичных сувениров.
- Холм Ареса (Ареопаг), который ассоциируется с мифами и великими историческими событиями. Отсюда вы насладитесь захватывающим видом на город и Акрополь.
- По пути мы будем вспоминать значимые эпизоды из истории Греции, погружаться в удивительный мир древнегреческой культуры и обсуждать самые яркие достопримечательности на нашем пути — Акрополь, Римскую агору, Башню ветров, храм Зевса. Заходить в них не будем — вы сможете сделать это самостоятельно после экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Синтагма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Афинах
Приветствую! Меня зовут Елена, и я буду вашим гидом в увлекательном путешествии по Афинам. Страсть к истории, культуре и искусству всегда вдохновляла меня, и я с удовольствием делюсь этими знаниямиЗадать вопрос
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