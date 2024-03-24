1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Древней Греции
Начало: Вход на станцию метро ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Расписание: По будням в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по знаменитой неоклассической трилогии Афин: Университет, Библиотека и Академия
Погрузитесь в атмосферу Афин, посетив знаменитую неоклассическую трилогию: Университет, Библиотеку и Академию. Насладитесь сменой караула и прогулкой по Плаке
Начало: По договоренности, станция метро Омония
Расписание: По запросу, понедельник, среда в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Афинам на авто: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних Афин, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки на авто с личным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€494 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYana24 марта 2024Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.
- ВВячеслав18 августа 2023Прекрасная экскурсия с гидом Ириной. Очень познавательно и интересно.
- ЮЮлия1 декабря 2021Замечательная экскурсия, интересная информация, красивые места! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Площадь Синтагма и эвзоны»
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Сейчас в Афинах в категории "Площадь Синтагма и эвзоны" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 494. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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