Полезная информация об Ираклионе
Что нужно знать об Ираклионе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Ираклионе
23:3023
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇷 Греция
|Название города
|Ираклион
|По-английски
|Irakleion
|Столица региона
|Ираклион является столицей региона
|Население города
|137 154 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Athens
|Средняя высота
|60 м. от уровня моря
Где находится Ираклион на карте
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