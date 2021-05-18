Всё об Ираклионе

Полезная информация об Ираклионе

Что нужно знать об Ираклионе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Ираклионе
23:3023
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇷 Греция
Название городаИраклион
По-английскиIrakleion
Столица регионаИраклион является столицей региона
Население города137 154 чел.
Часовой поясEurope/Athens
Средняя высота60 м. от уровня моря

Где находится Ираклион на карте

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