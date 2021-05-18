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Местное время в Салониках
20:5010
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇷 Греция
Название городаСалоники
По-английскиThessaloniki
Столица регионаСалоники является столицей региона
Население города354 290 чел.
АэропортСалоники SKG
Часовой поясEurope/Athens
Средняя высота8 м. от уровня моря

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