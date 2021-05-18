Полезная информация о Салониках
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Салоники
Популярные экскурсии в Салониках
€
171
за чел.
5
9 отзывов
€
326
за чел.
Однодневное путешествие к легендарному месту обитания могущественных греческих богов
5
1 отзыв
от
€
80
за чел.
Узнать о многовековой и вечно кипящей жизни города на прогулке по его древним и современным местам
5
17 отзывов
от
€
80
за чел.
Открыть секреты греческой кухни и узнать рецепты традиционных блюд
4.8
30 отзывов
€
92
за чел.
Прогулка по городу с 23-вековой историей и современной бурной жизнью