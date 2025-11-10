Описание экскурсии
Моя экскурсия объединяет в себе целых три разные экскурсии:
- Первая — осмотр города со стороны набережной и рассказ о его главных достопримечательностях.
- Вторая — путешествие к границе страны с остановкой у водопада и Гонио-Апсаросской крепости.
- Третья — увлекательная поездка в горную Аджарию с посещением водопада и, самое главное, дегустацией настоящих грузинских вин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Батуми
- Водопад Андрея Первозванного
- Гонио-Апсаросская крепость
- Горная Аджария
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в крепость
- Обед в семейном кафе (по желанию)
- Дополнительные развлечения: зиплайн, катание на катере по реке, квадроциклы, сплав по реке и др.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
