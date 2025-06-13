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Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Батуми, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
12 часов
126 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
21 июн в 09:00
€40 за человека
Мартвильский каньон и пещера Прометея + термальные источники
Пешая
12 часов
56 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Откройте для себя чудеса природы в Мартвильском каньоне и пещере Прометея. Погрузитесь в атмосферу приключений и расслабьтесь в термальных источниках
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
20 июн в 08:00
$42 за человека
Релакс-тур на термальные источники с горячими ваннами
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Целебный отдых на термальных источниках с экскурсией по природе Батуми
Почувствуйте истинное расслабление и восстановление сил в горячих ваннах термальных источников, окруженных великолепной природой
Начало: Батуми, Кобулети, Гонио / Квариати
«Ненапряжный, полезный и целебный 1-дневный тур на термальные источники в Вани»
Расписание: В любой день
Завтра в 07:00
20 июн в 07:00
$48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    13 июня 2025
    Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
    Отличная экскурсия, организация выезда на высоте, очень понравился гид. Это наше первое посещение Грузии, прекрасные впечатления, обязательно приедем ещё. Рекомендую
  • С
    Светлана
    10 июня 2025
    Мартвильский каньон и пещера Прометея + термальные источники
    Экскурсия в каньон и пещеры получилась очень насыщенной. Пещеры впечатляют своей масштабностью. Понравился музыкальный парк. Очень необычно, там хочется гулять неспешно. Наш гид и водитель Давид очень интересный и разносторонний человек с истинно грузинским гостеприимством.
  • V
    Valentina
    8 июня 2025
    Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
    У нас вчера прошла очень интересная групповая экскурсия в Каньон Мартвили и пещеру Прометея. Когда я узнала, что нашим гидом
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    будет Заза, я очень обрадовалась, так как читала много хороших отзывов о нём. И это действительно было так! Вы не представляете какой удивительный и эрудированый этот человек! Мы очень много узнали из истории грузинского народа, он отвечал на все наши вопросы, он показал нам не только Каньон и Пещеру, но и рассказал о жизни грузинского народа. Мы успели побывать и на горячем источнике, и очень вкусно покушать и даже послушать грузинские песни в исполнении Зазы - у него прекрасный голос! Мы в восторге от экскурсии и от гида, который был с нами. Благодарим организатора этой экскурсии и конечно же личная благодарность Зазе за его знания, умение ведения экскурсии и за настроение, которое он нам подарил. Несмотря, что наша экскурсия длилась 12 часов, мы все вернулись с отличным настроением.

  • К
    Ксения
    7 июня 2025
    Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
    Осень насыщенная, интересная и душевная экскурсия, благодаря организаторам и особенно Зазе! Спасибо Большое!
  • A
    Anna
    31 мая 2025
    Релакс-тур на термальные источники с горячими ваннами
    30 мая 2025 года ездили с Витом на горячие источники Вани. Посетили также живописный каньон и древний монастырь в горах
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    Гурии. Вит - интересный собеседник и ОТЛИЧНЫЙ водитель! Угостил нас чаем и хачапури. Источники, честно скажу, на любителя. Если вы захотите поехать туда, почитайте о них заранее. А в целом - мы остались очень довольны. Вит - отличный гид.

  • V
    Vitalij
    30 мая 2025
    Мартвильский каньон и пещера Прометея + термальные источники
    Все было круто и здорово! Во время всего путешествия нас сопровождал гид Давид. Давид профессионал своего дела и сделал нашу поездку: безопасной, веселой и максимально комфортной. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
  2. Мартвильский каньон и пещера Прометея + термальные источники
  3. Релакс-тур на термальные источники с горячими ваннами
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Пещера Прометея
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2025
Сейчас в Батуми в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 48. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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