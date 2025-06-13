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будет Заза, я очень обрадовалась, так как читала много хороших отзывов о нём. И это действительно было так! Вы не представляете какой удивительный и эрудированый этот человек! Мы очень много узнали из истории грузинского народа, он отвечал на все наши вопросы, он показал нам не только Каньон и Пещеру, но и рассказал о жизни грузинского народа. Мы успели побывать и на горячем источнике, и очень вкусно покушать и даже послушать грузинские песни в исполнении Зазы - у него прекрасный голос! Мы в восторге от экскурсии и от гида, который был с нами. Благодарим организатора этой экскурсии и конечно же личная благодарность Зазе за его знания, умение ведения экскурсии и за настроение, которое он нам подарил. Несмотря, что наша экскурсия длилась 12 часов, мы все вернулись с отличным настроением.