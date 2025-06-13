Групповая
до 19 чел.
Лучший выборПутешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
21 июн в 09:00
€40 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Откройте для себя чудеса природы в Мартвильском каньоне и пещере Прометея. Погрузитесь в атмосферу приключений и расслабьтесь в термальных источниках
Начало: Батуми
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
20 июн в 08:00
$42 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Целебный отдых на термальных источниках с экскурсией по природе Батуми
Почувствуйте истинное расслабление и восстановление сил в горячих ваннах термальных источников, окруженных великолепной природой
Начало: Батуми, Кобулети, Гонио / Квариати
«Ненапряжный, полезный и целебный 1-дневный тур на термальные источники в Вани»
Расписание: В любой день
Завтра в 07:00
20 июн в 07:00
$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей13 июня 2025Отличная экскурсия, организация выезда на высоте, очень понравился гид. Это наше первое посещение Грузии, прекрасные впечатления, обязательно приедем ещё. Рекомендую
- ССветлана10 июня 2025Экскурсия в каньон и пещеры получилась очень насыщенной. Пещеры впечатляют своей масштабностью. Понравился музыкальный парк. Очень необычно, там хочется гулять неспешно. Наш гид и водитель Давид очень интересный и разносторонний человек с истинно грузинским гостеприимством.
- VValentina8 июня 2025У нас вчера прошла очень интересная групповая экскурсия в Каньон Мартвили и пещеру Прометея. Когда я узнала, что нашим гидом
- ККсения7 июня 2025Осень насыщенная, интересная и душевная экскурсия, благодаря организаторам и особенно Зазе! Спасибо Большое!
- AAnna31 мая 202530 мая 2025 года ездили с Витом на горячие источники Вани. Посетили также живописный каньон и древний монастырь в горах
- VVitalij30 мая 2025Все было круто и здорово! Во время всего путешествия нас сопровождал гид Давид. Давид профессионал своего дела и сделал нашу поездку: безопасной, веселой и максимально комфортной. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «SPA»
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