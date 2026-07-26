В этом путешествии вы увидите Горную Аджарию во всей её красоте. Мост царицы Тамары, водопад Махунцети, самшитовый лес — это и многое другое ждёт вас на маршруте. Мы будем останавливаться там, где хочется задержаться подольше, поговорим о жизни местных и, если захотите, завершим путешествие грузинским застольем с домашней кухней, вином, чачей и национальными танцами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €150 за экскурсию

Ваш гид в Батуми

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Батуми

Отправимся в горную часть Аджарии по живописной дороге вдоль реки Аджарисцкали. По пути поговорим об истории региона, природе и традициях.

10:40 — слияние двух рек

Сделаем первую остановку в месте, где встречаются две реки разного цвета. Вы увидите необычное природное явление, узнаете, почему вода не смешивается сразу, и сделаете красивые фотографии.

11:20 — водопад Махунцети и мост царицы Тамары

Посетим самый известный водопад Аджарии и прогуляемся к старинному каменному мосту, который, по легенде, был построен во времена царицы Тамары. Расскажу, какую роль такие мосты играли в жизни горных деревень.

12:30 — водопад Мирвети и самшитовый лес

Пройдём по тенистой тропе через реликтовый самшитовый лес к уютному водопаду, скрытому среди зелени.

14:00 — секретный водопад

Покажу ещё один красивый уголок Горной Аджарии, куда редко добираются большие туристические группы. Здесь можно почувствовать тишину гор и насладиться нетронутой природой.

15:00 — ущелье Мачахела

По дороге будем останавливаться на панорамных площадках с видами на горы, деревни и густые леса. Я расскажу о жизни горцев, местных обычаях и особенностях аджарской культуры.

17:00 — грузинское застолье (по желанию)

При желании завершим путешествие в домашнем ресторане, где вас ждут блюда аджарской кухни, безлимитное домашнее вино и чача, живая музыка, национальные танцы и атмосфера настоящего грузинского гостеприимства.

19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали