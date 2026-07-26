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Горная Аджария: водопады, ущелья и грузинское гостеприимство

Самые красивые локации региона - за 1 день из Батуми
В этом путешествии вы увидите Горную Аджарию во всей её красоте. Мост царицы Тамары, водопад Махунцети, самшитовый лес — это и многое другое ждёт вас на маршруте.

Мы будем останавливаться там, где хочется задержаться подольше, поговорим о жизни местных и, если захотите, завершим путешествие грузинским застольем с домашней кухней, вином, чачей и национальными танцами.
Горная Аджария: водопады, ущелья и грузинское гостеприимство
Горная Аджария: водопады, ущелья и грузинское гостеприимство
Горная Аджария: водопады, ущелья и грузинское гостеприимство

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Батуми

Отправимся в горную часть Аджарии по живописной дороге вдоль реки Аджарисцкали. По пути поговорим об истории региона, природе и традициях.

10:40 — слияние двух рек

Сделаем первую остановку в месте, где встречаются две реки разного цвета. Вы увидите необычное природное явление, узнаете, почему вода не смешивается сразу, и сделаете красивые фотографии.

11:20 — водопад Махунцети и мост царицы Тамары

Посетим самый известный водопад Аджарии и прогуляемся к старинному каменному мосту, который, по легенде, был построен во времена царицы Тамары. Расскажу, какую роль такие мосты играли в жизни горных деревень.

12:30 — водопад Мирвети и самшитовый лес

Пройдём по тенистой тропе через реликтовый самшитовый лес к уютному водопаду, скрытому среди зелени.

14:00 — секретный водопад

Покажу ещё один красивый уголок Горной Аджарии, куда редко добираются большие туристические группы. Здесь можно почувствовать тишину гор и насладиться нетронутой природой.

15:00 — ущелье Мачахела

По дороге будем останавливаться на панорамных площадках с видами на горы, деревни и густые леса. Я расскажу о жизни горцев, местных обычаях и особенностях аджарской культуры.

17:00 — грузинское застолье (по желанию)

При желании завершим путешествие в домашнем ресторане, где вас ждут блюда аджарской кухни, безлимитное домашнее вино и чача, живая музыка, национальные танцы и атмосфера настоящего грузинского гостеприимства.

19:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается застолье с безлимитным вином и чачей + национальная программа (по желанию, примерно 60 лари (€20) за чел.)
  • Маршрут может немного меняться в зависимости от погоды и ваших пожеланий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
С 2015 года я показываю Грузию гостям со всего мира — и делаю это не как обычный гид, а как человек, который здесь родился и знает страну изнутри. Со мной вы
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увидите не только популярные места, но и настоящую Грузию: — скрытые водопады и горные маршруты — красивые реки и панорамы — аутентичные рестораны с домашней кухней — традиционные грузинские танцы и шоу Я подбираю маршрут под каждого гостя, будь то спокойная прогулка, гастрономическое путешествие или активная поездка в горы. Могу организовать экскурсии по всей Грузии, но моя главная любовь — Аджария ❤️ Если вы хотите не просто экскурсию, а живые эмоции и настоящие впечатления, буду рад показать вам свою страну!

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