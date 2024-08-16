В винном погребе Джимшера Беридзе вас радушно встретят и расскажут всё о виноделии.
Вы попробуете изысканные 6-летние вина и ароматную чачу, погуляете по живописной территории и по желанию отдохнёте в ресторане.
А мы поделимся, в чём особенность вина в квеври, как правильно сажать виноград и сколько лет нашей черепичной крыше.
Вы попробуете изысканные 6-летние вина и ароматную чачу, погуляете по живописной территории и по желанию отдохнёте в ресторане.
А мы поделимся, в чём особенность вина в квеври, как правильно сажать виноград и сколько лет нашей черепичной крыше.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с технологией прессования вина в квеври, практиками правильного выбора винограда и розлива вина в бутылки. Продегустируете чачу, выдержанную в бочках из французского дуба, и грузинские вина — красные, белые, розовые и янтарные.
Мы расскажем, какой виноград надо сажать, когда его собирать и как хранить, чтобы получить качественный напиток. Поделимся, сколько времени нужно на изготовление вина, а ещё раскроем, сколько лет черепице на крыше нашей винодельни.
Экскурсия и дегустация займёт около 1 часа, но мы не ограничиваем вас — оставайтесь столько, сколько захотите, погуляйте по территории, пообедайте в ресторане и насладитесь временем, проведённым здесь.
Организационные детали
- В стоимость включено: экскурсия по винодельне, дегустация вина и чачи
- Дополнительные расходы: обед в ресторане при винодельне — по желанию
- По запросу мы организуем для вас трансфер из Батуми — детали и цены уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт основатель винного погреба Джимшер Беридзе или один из сотрудников винодельни
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джимшер — Организатор в Батуми
Я занимаюсь прессованием и приготовлением вина с ранних лет, уже 5 лет предлагаю путешественникам дегустации. Поделюсь с вами своим опытом и историей грузинского вина. Я и мои коллеги будем рады вам!Задать вопрос
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