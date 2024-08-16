В винном погребе Джимшера Беридзе вас радушно встретят и расскажут всё о виноделии. Вы попробуете изысканные 6-летние вина и ароматную чачу, погуляете по живописной территории и по желанию отдохнёте в ресторане. А мы поделимся, в чём особенность вина в квеври, как правильно сажать виноград и сколько лет нашей черепичной крыше.

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с технологией прессования вина в квеври, практиками правильного выбора винограда и розлива вина в бутылки. Продегустируете чачу, выдержанную в бочках из французского дуба, и грузинские вина — красные, белые, розовые и янтарные.

Мы расскажем, какой виноград надо сажать, когда его собирать и как хранить, чтобы получить качественный напиток. Поделимся, сколько времени нужно на изготовление вина, а ещё раскроем, сколько лет черепице на крыше нашей винодельни.

Экскурсия и дегустация займёт около 1 часа, но мы не ограничиваем вас — оставайтесь столько, сколько захотите, погуляйте по территории, пообедайте в ресторане и насладитесь временем, проведённым здесь.

Организационные детали