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Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате

Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Проведите вечер не в ресторане, а в семейном доме над Батуми — там, где делают вино и готовят хачапури словно для своих.

Вы увидите фруктовые сады и виноградники, заглянете в винный погреб с квеври, по желанию попробуете местное вино и вместе с хозяином винодельни и его женой приготовите два главных грузинских блюда — хинкали и хачапури.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате

Описание мастер-класса

Руины церкви 5 века на территории усадьбы

По приезде вы окажетесь на участке хозяина винодельни, где сохранились руины древней церкви. Это необычное начало гастрономического вечера: здесь история буквально находится в нескольких шагах от семейного дома, сада и виноградников.

Прогулка по садам и виноградникам

Вы пройдёте по территории усадьбы, увидите фруктовые сады и виноградники, из которых рождается местное вино.

Винодельческий погреб и квеври

Заглянете в погреб, где хранится вино и находится оборудование для его производства. Увидите квеври — традиционные грузинские глиняные сосуды для выдержки вина. При желании поучаствуете в дегустации.

Мастер-класс по лепке хачапури и хинкали

Главная часть вечера — приготовление хинкали и хачапури вместе с хозяином винодельни и его женой. Вам покажут, как правильно замешивать тесто, делать начинку, лепить хинкали и формировать хачапури — и вы попробуете повторить всё сами.

Закат на крыше винодельни

Пока хинкали и хачапури будут готовиться, у вас будет время подняться на крышу винодельни. Отсюда открывается панорамный вид на Батуми, Чёрное море и горы — идеальный момент, чтобы встретить закат и сделать красочные фото.

Ужин из блюд, приготовленных своими руками

Вы сядете с хозяевами за стол и попробуете собственные хинкали и хачапури. Это не просто ужин, а тёплое завершение вечера. Вы поймёте, как рождаются блюда грузинской кухни, и увезёте с собой кулинарный навык, который можно использовать дома.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость: заберём вас от отеля и после мастер-класса отвезём обратно
  • Дегустация вина оплачивается отдельно (в зависимости от выбранного вина) и доступна только участникам 18+
  • Напитки к ужину можно заказать по меню: бокал вина — от 8 лари (€2,7)
  • Если хотите приготовить дополнительное грузинское блюдо, напишите нам до экскурсии — мы всё организуем
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1586 туристов
Мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.

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