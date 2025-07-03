читать дальше

дети слушают и задают вопросы. Они играли, выполняли задания, мы тоже не остались в стороне и активно помогали в решении. Увидели эту часть города как видят ее местные жители - заходили в дворики, поднимались на свадебный балкон, узнали много про авторов рисунков на стенах домов. Всё в легком формате, без занудства. Если вы с детьми и не знаете куда пойти, то точно берите эту экскурсию - не пожалеете! А в конце нас ждал приятный вкусный сюрприз и это так по-домашнему и с заботой. Спасибо за интересную экскурсию для всей семьи.