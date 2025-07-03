Где в Батуми прячутся дирижабль, лисы и мыши? Почему стены говорят с прохожими? На этой прогулке вы разгадаете смыслы в работах уличных художников, найдёте тайные знаки и поможете бездомным животным. Финалом станет секретное место с самой большой мозаикой Европы и эффектом «оживающей» Ратуши. Это не просто экскурсия — это возможность увидеть искусство в новом свете!
Описание квеста
Что вас ожидает
- Работа неизвестного художника. Начнём с граффити «Музыканты». Как звучит музыка на уличных холстах? Это первое знакомство с творческими работами на стенах города. Попробуем найти смыслы и отличия под музыку.
- Мурал «Мелакуд». Лис, ставший символом уличного художника Джозефа Чумана, наблюдает за городом с одной из стен Батуми.
- Проект Георгия Ga.
Gosh Гагошидзе. «Все ли мы разные?» — загадочный вопрос, который ведёт нас к работам этого художника. Его стиль меняется, но в центре всегда остаются человек и природа
Граффити «Рыбак» и «Бабочка». Два изображения, между которыми спрятаны наивные вопросы. Как художники соединяют городские стены и уличное искусство? Секретное граффити. Его не видно с улицы, но мы найдём способ заглянуть в скрытую художественную вселенную Работы художника Gosha
Art. «Кто нарисовал картину в картине?» Попробуем это разгадать
Работа Давида Самхарадзе «Что ловят батумские рыбаки?» Площадь Пьяцца, дворик православной церкви Святого Николая Чудотворца и многое другое!
На квест-экскурсии вы:
- взглянете на город глазами детей.
- разыщите ключи на стенах зданий.
- окунётесь в прошлое.
- ответите на музыкальные вопросы — их разгадки спрятались на муралах.
- встретитесь с местными жителями.
- получите секретный конверт, который добавит элемент интриги.
- передадите послание братьям нашим меньшим. Местные жители трепетно относятся к животным, и это отражается в уличном искусстве.
А ещё:
- попробуете найти несколько грузинских букв и символов.
- узнаете, как муралы взаимодействуют с архитектурой городов и какие смыслы скрываются за яркими изображениями.
- найдёте того, кто в свои 12 лет написал копию картины Леонардо да Винчи «Тайное вечере».
- исследуете, как современные художники используют стены как холст для самовыражения.
- откроете для себя секретное место с самой большой мраморной мозаикой в Европе.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 5 лет.
- Дети старше 7 лет могут принять участие в экскурсии без сопровождения родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 170 туристов
В Грузии я с 2022 года и за это время разработала серию увлекательных программ для детей в Батуми, превратив традиционные маршруты в захватывающее приключение! Я предлагаю уникальные игровые экскурсии, полные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
3 июл 2025
Очень интересная экскурсия для детей и взрослых! Познакомились с уличным искусством старой части г. Батуми. С помощью интерактивных заданий закрепили знания, полученные в ходе прогулки. Заглянули в тихие батумские дворики,хранящие в себе тайны))) Однозначно будем рекомендовать квест-экскурсию всем знакомым!
В
Василиса
1 июл 2025
Сначала думали, что будем ходить по городу и слушать историю, но получилось даже лучше! Новый взгляд на старый город через призму рисунков на стенах и зданиях. Ребенок вечно бежал впереди всех, что бы поскорее выполнить задание квеста. Нам понравилось, даже ремонтные работы не помешали полоучить впечатления. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо!
В
Виктор
30 июн 2025
Были в Батуми не первый раз и решили с детьми пойти на квест по Старому городу. Очень необычная экскурсия получилась. Дети искали различные изображения или знаки, а мы с интересом слушали Оксану. Рекомендую семьям с детьми: живо, весело, динамично и еще и тайные места показывают
М
Марина
12 мая 2025
Благодарю Оксану и ее команду за отличную квест-экскурсию. Ходили с тремя детьми на маршрут по Старому городу и еще раз убедились, что Оксана детский гид в Батуми: рассказывает так, что
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 2 чел.
Душа Старого города
Узнать Батуми, которого уже нет
Начало: У дельфинария
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
€77 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€16 за человека
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€30 за всё до 5 чел.