Квест-экскурсия «Загадка уличного художника»

Погрузиться в уличное искусство Старого города и узнать, какие истории скрываются за рисунками
Где в Батуми прячутся дирижабль, лисы и мыши? Почему стены говорят с прохожими? На этой прогулке вы разгадаете смыслы в работах уличных художников, найдёте тайные знаки и поможете бездомным животным. Финалом станет секретное место с самой большой мозаикой Европы и эффектом «оживающей» Ратуши. Это не просто экскурсия — это возможность увидеть искусство в новом свете!
5
4 отзыва
Описание квеста

Что вас ожидает

  • Работа неизвестного художника. Начнём с граффити «Музыканты». Как звучит музыка на уличных холстах? Это первое знакомство с творческими работами на стенах города. Попробуем найти смыслы и отличия под музыку.
  • Мурал «Мелакуд». Лис, ставший символом уличного художника Джозефа Чумана, наблюдает за городом с одной из стен Батуми.
  • Проект Георгия Ga.
Gosh Гагошидзе. «Все ли мы разные?» — загадочный вопрос, который ведёт нас к работам этого художника. Его стиль меняется, но в центре всегда остаются человек и природа
  • Граффити «Рыбак» и «Бабочка». Два изображения, между которыми спрятаны наивные вопросы. Как художники соединяют городские стены и уличное искусство?
  • Секретное граффити. Его не видно с улицы, но мы найдём способ заглянуть в скрытую художественную вселенную
  • Работы художника Gosha
    • Art. «Кто нарисовал картину в картине?» Попробуем это разгадать
  • Работа Давида Самхарадзе «Что ловят батумские рыбаки?»
  • Площадь Пьяцца, дворик православной церкви Святого Николая Чудотворца и многое другое!

    • На квест-экскурсии вы:

    • взглянете на город глазами детей.
    • разыщите ключи на стенах зданий.
    • окунётесь в прошлое.
    • ответите на музыкальные вопросы — их разгадки спрятались на муралах.
    • встретитесь с местными жителями.
    • получите секретный конверт, который добавит элемент интриги.
    • передадите послание братьям нашим меньшим. Местные жители трепетно относятся к животным, и это отражается в уличном искусстве.

    А ещё:

    • попробуете найти несколько грузинских букв и символов.
    • узнаете, как муралы взаимодействуют с архитектурой городов и какие смыслы скрываются за яркими изображениями.
    • найдёте того, кто в свои 12 лет написал копию картины Леонардо да Винчи «Тайное вечере».
    • исследуете, как современные художники используют стены как холст для самовыражения.
    • откроете для себя секретное место с самой большой мраморной мозаикой в Европе.

    Организационные детали

    • Программа будет интересна взрослым и детям старше 5 лет.
    • Дети старше 7 лет могут принять участие в экскурсии без сопровождения родителей.

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Оксана
    Оксана — ваш гид в Батуми
    Провела экскурсии для 170 туристов
    В Грузии я с 2022 года и за это время разработала серию увлекательных программ для детей в Батуми, превратив традиционные маршруты в захватывающее приключение! Я предлагаю уникальные игровые экскурсии, полные
    читать дальше

    интересных фактов и интерактивных элементов, чтобы погрузить вас и ваших детей в историю и культуру города. Обучение у ведущих профессионалов в области квест-экскурсий, а также большой опыт работы с детьми и воспитание четверых собственных позволяют мне индивидуально подходить к каждой группе и семье. В своих квест-экскурсиях я рассказываю историю Батуми через увлекательные истории о людях, его культуре и необычные детали, включая удивительные здания и памятники. О городе могут рассказать не только коренные жители! Также все мои квест-экскурсии доступны в мобильном приложении с дополненной реальностью и интерактивом, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу и получить новый опыт от каждого приключения.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Людмила
    Людмила
    3 июл 2025
    Очень интересная экскурсия для детей и взрослых! Познакомились с уличным искусством старой части г. Батуми. С помощью интерактивных заданий закрепили знания, полученные в ходе прогулки. Заглянули в тихие батумские дворики,хранящие в себе тайны))) Однозначно будем рекомендовать квест-экскурсию всем знакомым!
    Очень интересная экскурсия для детей и взрослых! Познакомились с уличным искусством старой части г. Батуми. С помощью интерактивных заданий закрепили знания, полученные в ходе прогулки. Заглянули в тихие батумские дворики,хранящие в себе тайны))) Однозначно будем рекомендовать квест-экскурсию всем знакомым!
    В
    Василиса
    1 июл 2025
    Сначала думали, что будем ходить по городу и слушать историю, но получилось даже лучше! Новый взгляд на старый город через призму рисунков на стенах и зданиях. Ребенок вечно бежал впереди всех, что бы поскорее выполнить задание квеста. Нам понравилось, даже ремонтные работы не помешали полоучить впечатления. 2 часа пролетели незаметно. Спасибо!
    В
    Виктор
    30 июн 2025
    Были в Батуми не первый раз и решили с детьми пойти на квест по Старому городу. Очень необычная экскурсия получилась. Дети искали различные изображения или знаки, а мы с интересом слушали Оксану. Рекомендую семьям с детьми: живо, весело, динамично и еще и тайные места показывают
    Были в Батуми не первый раз и решили с детьми пойти на квест по Старому городу. Очень необычная экскурсия получилась. Дети искали различные изображения или знаки, а мы с интересом слушали Оксану. Рекомендую семьям с детьми: живо, весело, динамично и еще и тайные места показывают
    М
    Марина
    12 мая 2025
    Благодарю Оксану и ее команду за отличную квест-экскурсию. Ходили с тремя детьми на маршрут по Старому городу и еще раз убедились, что Оксана детский гид в Батуми: рассказывает так, что
    читать дальше

    дети слушают и задают вопросы. Они играли, выполняли задания, мы тоже не остались в стороне и активно помогали в решении. Увидели эту часть города как видят ее местные жители - заходили в дворики, поднимались на свадебный балкон, узнали много про авторов рисунков на стенах домов. Всё в легком формате, без занудства. Если вы с детьми и не знаете куда пойти, то точно берите эту экскурсию - не пожалеете! А в конце нас ждал приятный вкусный сюрприз и это так по-домашнему и с заботой. Спасибо за интересную экскурсию для всей семьи.

    Благодарю Оксану и ее команду за отличную квест-экскурсию. Ходили с тремя детьми на маршрут по Старому городу и еще раз убедились, что Оксана детский гид в Батуми: рассказывает так, что дети слушают и задают вопросы. Они играли, выполняли задания, мы тоже не остались в стороне и активно помогали в решении. Увидели эту часть города как видят ее местные жители - заходили в дворики, поднимались на свадебный балкон, узнали много про авторов рисунков на стенах домов. Всё в легком формате, без занудства. Если вы с детьми и не знаете куда пойти, то точно берите эту экскурсию - не пожалеете! А в конце нас ждал приятный вкусный сюрприз и это так по-домашнему и с заботой. Спасибо за интересную экскурсию для всей семьи.

