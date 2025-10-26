Мои заказы

Из Батуми в Мачахелу - землю между рекой и небом

Исследовать Мачахельскую долину и прикоснуться к её прошлому - от древних крепостей до огня кузни
Эта поездка пройдёт на одном дыхании, поскольку мы комбинируем живописные локации с живым опытом и интерактивом. Вы узнаете, почему Мачахельскую долину называют землёй стражей границы. Выясните, как здесь ковали оружие, которым славилась вся Грузия. И сами попробуете раздуть меха в настоящей кузнице, смолоть зерно или отлить настоящие пули.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Батуми

Комфортный трансфер в сторону горной долины Мачахела. По дороге — живописные виды, смена ландшафта: море остаётся позади, впереди — ущелья, мосты и густые леса, где время будто замедляется.

10:30 — крепость Гвара

Древние руины крепости 9–10 веков, возвышающиеся над долиной.
Отсюда открывается панорама на Мачахельскую реку и границу с Турцией. Место дышит легендами о старых боях и хранит дух стражей ущелья.

11:15 — Памятник ружью

Массивный монумент в честь знаменитого мачахельского ружья — символа долины и местного мастерства оружейников. Мачахела когда-то славилась своими кузнецами и мастерами, чьи ружья ценились по всему Кавказу.

12:00 — водопад Мервети и подвесной мост

Живописный каскад воды среди густых лесов и старый подвесной мост через реку. Место идеально передаёт атмосферу Мачахелы — немного дикости, немного волшебства.

13:00 — мост царицы Тамары

Древний каменный арочный мост, которому около тысячи лет. Таких мостов в Грузии немного, и каждый построен без цемента — только камень, известь и инженерная гениальность.

14:00 — бункер времён Второй мировой войны

Старое фортификационное сооружение 1940-х годов, укрытое в горах.
Редкое напоминание о военной истории региона. Здесь можно представить, как выглядели оборонительные позиции.

15:30 — дом-музей мастера-оружейника

Где хозяин хранит и восстанавливает старинные орудия, предметы быта и оружие. Интерактивный формат — вы попробуете раздувать меха и молоть зерно, а также услышите живые истории из уст мастера.

16:30 — обед у мастера

Домашняя кухня и вино, грузинское гостеприимство и душевная атмосфера после насыщенного дня.

18:30–19:00 — дорога обратно в Батуми

Пройдёт с короткими остановками для фото на панорамных точках. На закате долина особенно красива — как будто сама прощается с гостями.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Prius, Jeep Renegade, Mercedes Vito или аналоге, вход в частный этнографический музей, напитки в поездке
  • Дополнительно оплачивается обед: 50 лари (безлимитная еда и напитки)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 253 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными
читать дальше

людьми, которые зажигают и вдохновляют своей любовью к Грузии, её истории и традициям. Хочу поделиться с вами своими открытиями, эмоциями и позитивным отношением к жизни. Покажу вам Грузию такой, какой вижу и чувствую её я — яркой, самобытной и очень душевной. Грузия прекрасна. Посмотрите на неё с нашей командой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
26 окт 2025
Просто восхитительно! Сердечное спасибо гиду Гиви за незабываемый день. в Мачахельском ущелье! Рассказывает интересно, в дороге всегда помогал, был внимателен, фотографировал. У меня получилась индивидуальная экскурсия, я ни минуты не
читать дальше

скучала! В ущелье я второй раз, маршрут чем-то похож на другую экскурсию, но совсем другой! Легковой автомобиль вез по дороге, куда автобус не сможет заехать (отдельные впечатления, и ещё раз спасибо Гиви за аккуратность). Красоту природы описывать не буду, это надо видеть своими глазами! На панорамных местах аж дух захватывало! Программа насыщенная, меня особо впечатлил оружейных дел мастер: очень интересно рассказал об оружии, наглядно показал как изготавливает его, как делали раньше. Нарядил в кольчугу, шлем (делает их сам), дал подержать оружие, а также показал много бытовых приспособлений древних и советского времени (маслобойка, замОк, улей для диких пчел, фильмопректоры и масса всего другого), немного рассказал о своем лабазе (сарае), показал, как делает вино (у него бочки и квеври на улице стоят), я даже поучаствовала в процессе). Заказали у него хачапури (в программу не входит) - получился мастер-класс от его жены по изготовлению хачапури по-имеретински. В дороге ощутила гостеприимство грузинского народа! Крепость Гвара 6-7 век -тоже интересно, мост царицы Тамар 12 век (сколько веков стоит!), бункер 1940 года (можно войти внутрь) - позволяют наглядно познакомиться с историей Грузии. Это новый, свежий маршрут по знакомому месту в сопровождении Гиви подарил мне лучший день в Грузии!
От всей души рекомендую к посещению!

От всей души рекомендую к посещению!

