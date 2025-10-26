Описание экскурсии
9:00 — выезд из Батуми
Комфортный трансфер в сторону горной долины Мачахела. По дороге — живописные виды, смена ландшафта: море остаётся позади, впереди — ущелья, мосты и густые леса, где время будто замедляется.
10:30 — крепость Гвара
Древние руины крепости 9–10 веков, возвышающиеся над долиной.
Отсюда открывается панорама на Мачахельскую реку и границу с Турцией. Место дышит легендами о старых боях и хранит дух стражей ущелья.
11:15 — Памятник ружью
Массивный монумент в честь знаменитого мачахельского ружья — символа долины и местного мастерства оружейников. Мачахела когда-то славилась своими кузнецами и мастерами, чьи ружья ценились по всему Кавказу.
12:00 — водопад Мервети и подвесной мост
Живописный каскад воды среди густых лесов и старый подвесной мост через реку. Место идеально передаёт атмосферу Мачахелы — немного дикости, немного волшебства.
13:00 — мост царицы Тамары
Древний каменный арочный мост, которому около тысячи лет. Таких мостов в Грузии немного, и каждый построен без цемента — только камень, известь и инженерная гениальность.
14:00 — бункер времён Второй мировой войны
Старое фортификационное сооружение 1940-х годов, укрытое в горах.
Редкое напоминание о военной истории региона. Здесь можно представить, как выглядели оборонительные позиции.
15:30 — дом-музей мастера-оружейника
Где хозяин хранит и восстанавливает старинные орудия, предметы быта и оружие. Интерактивный формат — вы попробуете раздувать меха и молоть зерно, а также услышите живые истории из уст мастера.
16:30 — обед у мастера
Домашняя кухня и вино, грузинское гостеприимство и душевная атмосфера после насыщенного дня.
18:30–19:00 — дорога обратно в Батуми
Пройдёт с короткими остановками для фото на панорамных точках. На закате долина особенно красива — как будто сама прощается с гостями.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Prius, Jeep Renegade, Mercedes Vito или аналоге, вход в частный этнографический музей, напитки в поездке
- Дополнительно оплачивается обед: 50 лари (безлимитная еда и напитки)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45