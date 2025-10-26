Эта поездка пройдёт на одном дыхании, поскольку мы комбинируем живописные локации с живым опытом и интерактивом. Вы узнаете, почему Мачахельскую долину называют землёй стражей границы. Выясните, как здесь ковали оружие, которым славилась вся Грузия. И сами попробуете раздуть меха в настоящей кузнице, смолоть зерно или отлить настоящие пули.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Батуми

Комфортный трансфер в сторону горной долины Мачахела. По дороге — живописные виды, смена ландшафта: море остаётся позади, впереди — ущелья, мосты и густые леса, где время будто замедляется.

10:30 — крепость Гвара

Древние руины крепости 9–10 веков, возвышающиеся над долиной.

Отсюда открывается панорама на Мачахельскую реку и границу с Турцией. Место дышит легендами о старых боях и хранит дух стражей ущелья.

11:15 — Памятник ружью

Массивный монумент в честь знаменитого мачахельского ружья — символа долины и местного мастерства оружейников. Мачахела когда-то славилась своими кузнецами и мастерами, чьи ружья ценились по всему Кавказу.

12:00 — водопад Мервети и подвесной мост

Живописный каскад воды среди густых лесов и старый подвесной мост через реку. Место идеально передаёт атмосферу Мачахелы — немного дикости, немного волшебства.

13:00 — мост царицы Тамары

Древний каменный арочный мост, которому около тысячи лет. Таких мостов в Грузии немного, и каждый построен без цемента — только камень, известь и инженерная гениальность.

14:00 — бункер времён Второй мировой войны

Старое фортификационное сооружение 1940-х годов, укрытое в горах.

Редкое напоминание о военной истории региона. Здесь можно представить, как выглядели оборонительные позиции.

15:30 — дом-музей мастера-оружейника

Где хозяин хранит и восстанавливает старинные орудия, предметы быта и оружие. Интерактивный формат — вы попробуете раздувать меха и молоть зерно, а также услышите живые истории из уст мастера.

16:30 — обед у мастера

Домашняя кухня и вино, грузинское гостеприимство и душевная атмосфера после насыщенного дня.

18:30–19:00 — дорога обратно в Батуми

Пройдёт с короткими остановками для фото на панорамных точках. На закате долина особенно красива — как будто сама прощается с гостями.

Организационные детали