За 2 часа увидеть все достопримечательности Батуми невозможно, но этот маршрут включает самые важные места, которые стоит посетить. Прогулка начинается с Греческой церкви святого Николая, построенной в 19 веке.
Затем отправляемся
Затем отправляемся
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в культуру и историю Батуми
- 🕰️ Посещение знаковых достопримечательностей
- 🎨 Уникальная архитектура и скульптуры
- 👣 Прогулка с местным гидом
- 📸 Отличные возможности для фото
Что можно увидеть
- Греческая церковь святого Николая
- Площадь Пьяцца
- Астрономические часы
- Площадь Европы
- Скульптура Медеи
- Фонтан Нептуна
- Танцующие фонтаны
- Алфавитная башня
- Скульптура Али и Нино
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Греческая церковь святого Николая (19 век)
- Площадь Пьяцца с самой большой мраморной фигуративной мозаикой в Европе
- Астрономические часы
- Площадь Европы, окружённая архитектурой 19–20 веков
- Скульптура Медеи
- Фонтан Нептуна
- Танцующие фонтаны
- Алфавитная башня — оригинальное современное строение, в котором отразилась любовь грузин к родному языку: конструкция по всей высоте обвита лентами с 33 буквами, внешне напоминающими ДНК
- Скульптура Али и Нино — символ любви
Во время нашей неторопливой прогулки вы получите представление о богатой истории города, яркой культуре и проблемах, с которыми он сталкивается.
Организационные детали
- В дождливую погоду экскурсия может быть отменена, в таком случае предоплата будет возвращена
- Если набирается большая группа (от 30 чел.), я использую звукоусиливающее оборудование, чтобы вы всё услышали
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви святого Николая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Giorgi — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 84 туристов
Меня зовут Георгий, я вырос в туристическом городе Кобулети. Всю жизнь общаюсь с туристами, гидом начал работать 6 лет назад и провёл более 500 экскурсий по Грузии. Буду раз знакомству!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
6 июня 2024
Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
Марина
5 июня 2024
Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
Татьяна
5 июня 2024
Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
Елена
27 мая 2024
Отличный гид- Малхаз. Маршрут лаконичный, но максимально интересный и насыщенный. Отличное знание материала, истории города. Очень вежлив,гостеприимен и внимателен к группе. Спасибо за прекрасное начало дня и полученные знания о Вашем красивейшем городе.
Е
Евгений
27 мая 2024
В целом хорошая экскурсия. Пешеходная. Основные достопримечательности старого Батуми входят в программу.
С
Светлана
20 мая 2024
Всё было замечательно!!!!
Юлия
19 мая 2024
Очень хорошая короткая экскурсия по знаковым местам, гид Мальхаз очень приятный отвечает на все вопросы, я бы очень советовала при первом посещении Батуми
А
Айшат
18 мая 2024
Хорошая экскурсия, лаконично, про набережную может можно было добавить. Спасибо!
Ольга
10 мая 2024
Очень впечатлил гид Малхаз содержательной, интересной экскурсией с отсылками на историческую составляющую. 2 часа пешей экскурсии пролетели незаметно, с юмором и чудесными видами! Мы прогулялись по центру, по набережной, улочкам, посетили Храм Св Николая, площадь Европы, площадь Пьяцца, были у памятника Али и Нино, а также у башни Азбуки! Очень интересно!
Наталья
10 мая 2024
Сегодня побывала на экскурсии по центральной части города с приятным, вежливым и внимательным гидом Малхазом.
Рассказывал на английском и русском языках, успевал уделять внимание всем в равной степени. Не торопясь мы
Рассказывал на английском и русском языках, успевал уделять внимание всем в равной степени. Не торопясь мы
I
INNA
1 мая 2024
Доброе утро TRIPSTER!! Вчера были на экскурсии по городу Батуми с колоритным Аджарцем Малхазом!!! Хочу поблагодарить его за добродушное отношение,за чувство юмора,за любовь к своему городу и стране и желание влюбить нас гостей в культуру и историю Аджарии!!
Анна
30 апр 2024
Прекрасно! Очень приятно, что молодежь проводит исторические экскурсии по своему городу. Информация по Батуми и в целом по Аджарии подана с любовью к родине. Спасибо большое!
Ирина
25 апр 2024
Спасибо за прогулку с рассказом коренному аджарцу Малхазу.
Батуми - прекрасный гостеприимный город.
Были всего один день и сразу узнали об основных достопримечательностях.
Малхаз отлично дал информацию о каждом показываемом обьекте, провел историческими старыми и по новым обьектам от церкви Святого Николая до скульптуры Али и Нино.
Особое спасибо зо общие фотографии и рекомендации интересного ресторана. Сходим-отведаем грузинской кухни.
Батуми - прекрасный гостеприимный город.
Были всего один день и сразу узнали об основных достопримечательностях.
Малхаз отлично дал информацию о каждом показываемом обьекте, провел историческими старыми и по новым обьектам от церкви Святого Николая до скульптуры Али и Нино.
Особое спасибо зо общие фотографии и рекомендации интересного ресторана. Сходим-отведаем грузинской кухни.
П
Павел
25 апр 2024
Спасибо Малхазу за интересную экскурсию
А
Алекс
23 апр 2024
Парень приятный, вежливый. Рассказывает с удовольствием. Не перегружает информацией. Нам понравилось.
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