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на площадь Пьяцца, где находится самая большая мраморная фигуративная мозаика в Европе. На площади Европы вас ждут архитектурные шедевры 19-20 веков и скульптура Медеи. В программу также входят Астрономические часы, фонтан Нептуна и танцующие фонтаны. Алфавитная башня и скульптура Али и Нино завершат экскурсию.



Прогулка позволит вам узнать основные исторические факты, ориентироваться в городе и получить первое представление о его культуре и проблемах. В случае дождя экскурсия может быть отменена с возвратом предоплаты. Для больших групп используется звукоусиливающее оборудование