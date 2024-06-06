1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
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Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€42 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: возле комплекса «Магнолия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
- ММарина5 июня 2024Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
- ССветлана30 мая 2024Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
- ЕЕвгений27 мая 2024Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
- ААнжелика27 мая 2024Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
- ВВалерия14 мая 2024Хотела поблагодарить Ивана за прекрасное времяпрепровождение и содержательную экскурсию по Батуми. Увлеченный и очень приятный гид,легкая подача материала,много полезной информации,любые
- ООксана7 мая 2024Гид Иван, несмотря на то, что не является местным жителем, имеет очень глубокие знания истории и актуального развития региона и
- ЕЕвгения20 апреля 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом, очень структурирована. Иван с радостью отвечал на наши вопросы, было видно, как он любит Батуми.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Башня азбуки»
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