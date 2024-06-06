М Мария Колоритный Батуми - с коренным аджарцем Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.

М Марина Колоритный Батуми - с коренным аджарцем Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.

Т Татьяна Колоритный Батуми - с коренным аджарцем Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!

С Светлана Все краски Батуми Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.

Е Евгений Все краски Батуми Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!

А Анжелика Все краски Батуми читать дальше потрясающие места Батуми. Маршрут экскурсии был очень грамотно выстроен, посмотрели весь город. Аркадий очень приятный и грамотный молодой человек, экскурсию однозначно рекомендую. Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал

В Валерия Первое свидание с Батуми читать дальше темы готов поддержать и на все вопросы ответить. Даже ребенку 10 лет не было скучно. Прекрасно провели время!!!! Рады были знакомству! Можем рекомендовать от всей души👍 Хотела поблагодарить Ивана за прекрасное времяпрепровождение и содержательную экскурсию по Батуми. Увлеченный и очень приятный гид,легкая подача материала,много полезной информации,любые

О Оксана Первое свидание с Батуми читать дальше страны. У него потрясающая харизма, умение заинтересовать. Также он проявляет заботу: устали стоять-присели. Он рассказывает не шаблонно, а очень живо, интересно, поддерживает диалог, отвечает на вопросы. Мы получили огромное наслаждение, благодарим от души Ивана, рекомендуем с удовольствием. Гид Иван, несмотря на то, что не является местным жителем, имеет очень глубокие знания истории и актуального развития региона и