Башня азбуки – экскурсии в Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «Башня азбуки» в Батуми, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
150 отзывов
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
45 за всё до 4 чел.
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
10 за человека
Первое свидание с Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Первое свидание с Батуми: пешеходная экскурсия по живописным местам
Откройте для себя красоту Батуми в индивидуальной пешеходной экскурсии. От набережной до грузинских вкусов - все в одном туре
Начало: В районе нижней станции канатной дороги «Арго»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
42 за всё до 6 чел.
На сегвеях - по Батуми
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
На сегвеях - по Батуми
Прокатиться по фотогеничным локациям: любовь и голуби, ДНК и дельфины
Начало: возле комплекса «Магнолия»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый городЭкскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Все краски Батуми
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства с Батуми - прекрасный маршрут, интересная информация. Время пролетает незаметно. Спасибо большое Аркадию.
    Аркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомстваАркадий -замечательный рассказчик. Впечатления от экскурсии не смог испортить даже постоянно начинающийся дождь. Для первого знакомства
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Все пришло так как в описании. Рекомендую!!!
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Все краски Батуми
    Спасибо огромное Аркадию за экскурсию "Все краски Батуми". Узнали много интересных фактов и о Грузии и о Батуми. Аркадий показал
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    потрясающие места Батуми. Маршрут экскурсии был очень грамотно выстроен, посмотрели весь город. Аркадий очень приятный и грамотный молодой человек, экскурсию однозначно рекомендую.

  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    Первое свидание с Батуми
    Хотела поблагодарить Ивана за прекрасное времяпрепровождение и содержательную экскурсию по Батуми. Увлеченный и очень приятный гид,легкая подача материала,много полезной информации,любые
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    темы готов поддержать и на все вопросы ответить. Даже ребенку 10 лет не было скучно. Прекрасно провели время!!!! Рады были знакомству! Можем рекомендовать от всей души👍

  • О
    Оксана
    7 мая 2024
    Первое свидание с Батуми
    Гид Иван, несмотря на то, что не является местным жителем, имеет очень глубокие знания истории и актуального развития региона и
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    страны. У него потрясающая харизма, умение заинтересовать. Также он проявляет заботу: устали стоять-присели. Он рассказывает не шаблонно, а очень живо, интересно, поддерживает диалог, отвечает на вопросы. Мы получили огромное наслаждение, благодарим от души Ивана, рекомендуем с удовольствием.

  • Е
    Евгения
    20 апреля 2024
    Первое свидание с Батуми
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом, очень структурирована. Иван с радостью отвечал на наши вопросы, было видно, как он любит Батуми.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Башня азбуки»

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  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Башня азбуки" можно забронировать 4 экскурсии от 10 до 45. Туристы уже оставили гидам 199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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