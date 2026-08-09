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Квест без гида «Письма купца Мурата»

10 писем в вашем телефоне, 10 остановок в пути - только вы, Старый Батуми и его тайны
Представьте: вы идёте по мощёным улицам Батуми, а в наушниках — голос человека, который жил здесь больше ста лет назад.

Он пишет письма своей возлюбленной, и каждое следующее открывается только тогда, когда вы оказываетесь в нужном месте. Мечеть, базар, старый двор, набережная — город словно заговорит с вами со страниц тайного дневника.
Квест без гида «Письма купца Мурата»
Квест без гида «Письма купца Мурата»
Квест без гида «Письма купца Мурата»

Описание квеста

Вы пройдёте по старому Батуми вслед за турецким купцом Муратом и его возлюбленной Нино. Маршрут построен так, чтобы вы не просто увидели достопримечательности, а прожили их как участники событий.

10 писем — озвученные послания Мурата к Нино. Каждое привязано к конкретной точке и написано так, будто он только что стоял здесь и держал перо в руках.
10 остановок — от мечети Орта Джаме и турецкого базара до площади Пьяцца, храмов разных религий, купеческого двора с атлантами, маяка и колоннады у моря. Финал — у скульптуры «Али и Нино», где город встречается с открытым морем.
Аудиогид по каждой локации — реальные факты, архивные фото и детали, которые связывают эпоху Мурата (1890–1920-е годы) с современным Батуми. Вы узнаете, как в одном квартале уживались мечети, церкви и синагоги, как торговали на базаре и что строили купцы.
Загадка на каждой точке — вопрос, ответ на который спрятан на улицах города. Отгадка открывает следующее письмо и ведёт вас дальше. Если ответ не находится, можно взять подсказку — их три уровня.
Сквозная история — все точки складываются в одну линию: здесь Мурат торговал кофе, здесь мечтал, здесь боялся быть замеченным. Вы собираете сюжет главу за главой, пока он не приведёт вас к финалу.

Как устроен квест

Вы получите ссылку и код доступа к веб-странице с маршрутом. Дома, по Wi-Fi, можно загрузить все материалы одним нажатием — тексты, аудио и задания сохранятся в память телефона, и на улице интернет почти не понадобится.

На каждой точке вы открываете письмо, слушаете рассказ о месте, решаете загадку — и переходите к следующей. Если сеть пропадёт, карта, письма и задания останутся доступны.

Важно: загадки можно пропустить. Если вы не хотите разгадывать головоломки, просто следуйте по точкам, слушайте письма и рассказы о городе.

Организационные детали

  • Квест проходит без сопровождения гида
  • Сюжет понравится взрослым и детям от 7 лет в сопровождении родителей. Дети постарше и подростки от 12–14 лет отлично справляются с загадками самостоятельно
  • Возьмите с собой заряженный телефон и наушники

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Турецкого квартала (мечеть Орта Джаме)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда, которая любит путешествовать и создавать самостоятельные маршруты для прогулок по городам. За плечами десятки экскурсий, аудиогидов и квестов в разных странах. Этот опыт помог понять, каким должно
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быть путешествие, чтобы оно было не только познавательным, но и по-настоящему увлекательным. Мы много работаем с историческими источниками, книгами и архивными материалами, чтобы объединить интересные факты, городские легенды и истории людей в единый маршрут. Наша задача — создать прогулку, которая позволит исследовать город в удобном темпе, самостоятельно, без привязки к группе или расписанию.

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