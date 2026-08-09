10 писем в вашем телефоне, 10 остановок в пути - только вы, Старый Батуми и его тайны
Представьте: вы идёте по мощёным улицам Батуми, а в наушниках — голос человека, который жил здесь больше ста лет назад.
Он пишет письма своей возлюбленной, и каждое следующее открывается только тогда, когда вы оказываетесь в нужном месте. Мечеть, базар, старый двор, набережная — город словно заговорит с вами со страниц тайного дневника.
Описание квеста
Вы пройдёте по старому Батуми вслед за турецким купцом Муратом и его возлюбленной Нино. Маршрут построен так, чтобы вы не просто увидели достопримечательности, а прожили их как участники событий.
10 писем — озвученные послания Мурата к Нино. Каждое привязано к конкретной точке и написано так, будто он только что стоял здесь и держал перо в руках. 10 остановок — от мечети Орта Джаме и турецкого базара до площади Пьяцца, храмов разных религий, купеческого двора с атлантами, маяка и колоннады у моря. Финал — у скульптуры «Али и Нино», где город встречается с открытым морем. Аудиогид по каждой локации — реальные факты, архивные фото и детали, которые связывают эпоху Мурата (1890–1920-е годы) с современным Батуми. Вы узнаете, как в одном квартале уживались мечети, церкви и синагоги, как торговали на базаре и что строили купцы. Загадка на каждой точке — вопрос, ответ на который спрятан на улицах города. Отгадка открывает следующее письмо и ведёт вас дальше. Если ответ не находится, можно взять подсказку — их три уровня. Сквозная история — все точки складываются в одну линию: здесь Мурат торговал кофе, здесь мечтал, здесь боялся быть замеченным. Вы собираете сюжет главу за главой, пока он не приведёт вас к финалу.
Как устроен квест
Вы получите ссылку и код доступа к веб-странице с маршрутом. Дома, по Wi-Fi, можно загрузить все материалы одним нажатием — тексты, аудио и задания сохранятся в память телефона, и на улице интернет почти не понадобится.
На каждой точке вы открываете письмо, слушаете рассказ о месте, решаете загадку — и переходите к следующей. Если сеть пропадёт, карта, письма и задания останутся доступны.
Важно: загадки можно пропустить. Если вы не хотите разгадывать головоломки, просто следуйте по точкам, слушайте письма и рассказы о городе.
Организационные детали
Квест проходит без сопровождения гида
Сюжет понравится взрослым и детям от 7 лет в сопровождении родителей. Дети постарше и подростки от 12–14 лет отлично справляются с загадками самостоятельно
Возьмите с собой заряженный телефон и наушники
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Турецкого квартала (мечеть Орта Джаме)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда, которая любит путешествовать и создавать самостоятельные маршруты для прогулок по городам. За плечами десятки экскурсий, аудиогидов и квестов в разных странах. Этот опыт помог понять, каким должно читать дальшеуменьшить
быть путешествие, чтобы оно было не только познавательным, но и по-настоящему увлекательным.
Мы много работаем с историческими источниками, книгами и архивными материалами, чтобы объединить интересные факты, городские легенды и истории людей в единый маршрут. Наша задача — создать прогулку, которая позволит исследовать город в удобном темпе, самостоятельно, без привязки к группе или расписанию.
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