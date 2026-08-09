Представьте: вы идёте по мощёным улицам Батуми, а в наушниках — голос человека, который жил здесь больше ста лет назад. Он пишет письма своей возлюбленной, и каждое следующее открывается только тогда, когда вы оказываетесь в нужном месте. Мечеть, базар, старый двор, набережная — город словно заговорит с вами со страниц тайного дневника.

Описание квеста

Вы пройдёте по старому Батуми вслед за турецким купцом Муратом и его возлюбленной Нино. Маршрут построен так, чтобы вы не просто увидели достопримечательности, а прожили их как участники событий.

10 писем — озвученные послания Мурата к Нино. Каждое привязано к конкретной точке и написано так, будто он только что стоял здесь и держал перо в руках.

10 остановок — от мечети Орта Джаме и турецкого базара до площади Пьяцца, храмов разных религий, купеческого двора с атлантами, маяка и колоннады у моря. Финал — у скульптуры «Али и Нино», где город встречается с открытым морем.

Аудиогид по каждой локации — реальные факты, архивные фото и детали, которые связывают эпоху Мурата (1890–1920-е годы) с современным Батуми. Вы узнаете, как в одном квартале уживались мечети, церкви и синагоги, как торговали на базаре и что строили купцы.

Загадка на каждой точке — вопрос, ответ на который спрятан на улицах города. Отгадка открывает следующее письмо и ведёт вас дальше. Если ответ не находится, можно взять подсказку — их три уровня.

Сквозная история — все точки складываются в одну линию: здесь Мурат торговал кофе, здесь мечтал, здесь боялся быть замеченным. Вы собираете сюжет главу за главой, пока он не приведёт вас к финалу.

Как устроен квест

Вы получите ссылку и код доступа к веб-странице с маршрутом. Дома, по Wi-Fi, можно загрузить все материалы одним нажатием — тексты, аудио и задания сохранятся в память телефона, и на улице интернет почти не понадобится.

На каждой точке вы открываете письмо, слушаете рассказ о месте, решаете загадку — и переходите к следующей. Если сеть пропадёт, карта, письма и задания останутся доступны.

Важно: загадки можно пропустить. Если вы не хотите разгадывать головоломки, просто следуйте по точкам, слушайте письма и рассказы о городе.

Организационные детали