Прозрачные водопады, которые падают с крутых скал, покрытых папоротником и плющами, напоминающими праздничные огни.

Что увидим и где побываем?

Каньон Мартвили — одно из самых запоминающихся мест в Грузии

Прокатимся на лодке ⚓ и увидим фантастически красивые 🤩 водопады

Ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров

Каньон Мартвили – уникальный памятник природы со следами доисторических животных

Полюбуемся шикарными видами с удобных обзорных площадок

Каньон Окаце – это природная достопримечательность 🏛️ Хонийского края.

Окаце представляет собой каньон длиной 16 километров и глубиной около 50 метров. Он имеет ступенчатое строение – Верхний и Нижний Каскады.

Посетим пещеру Прометея - считается одной из самых известных достопримечательностей Грузии.

Для посещения туристами открыта лишь десятая его часть, и даже при этом прогулка 👣 по пещере занимает почти час. Внутри есть подземные озера и реки, здесь очень высокая влажность и водятся летучие мыши.

Воздух этой пещеры отлично подходит для устранения проблем с органами дыхательной системы человека.