Прозрачные водопады, которые падают с крутых скал, покрытых папоротником и плющами, напоминающими праздничные огни.
Что увидим и где побываем?
Каньон Мартвили — одно из самых запоминающихся мест в Грузии
Прокатимся на лодке ⚓ и увидим фантастически красивые 🤩 водопады
Ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров
Каньон Мартвили – уникальный памятник природы со следами доисторических животных
Полюбуемся шикарными видами с удобных обзорных площадок
Каньон Окаце – это природная достопримечательность 🏛️ Хонийского края.
Окаце представляет собой каньон длиной 16 километров и глубиной около 50 метров. Он имеет ступенчатое строение – Верхний и Нижний Каскады.
Посетим пещеру Прометея - считается одной из самых известных достопримечательностей Грузии.
Для посещения туристами открыта лишь десятая его часть, и даже при этом прогулка 👣 по пещере занимает почти час. Внутри есть подземные озера и реки, здесь очень высокая влажность и водятся летучие мыши.
Воздух этой пещеры отлично подходит для устранения проблем с органами дыхательной системы человека.