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Мартвильский каньон

Георгий
Георгий – Гид из Батуми
Проведите целый день в окружении грузинской природы.

Мы отправимся на прогулку 👣 в Каньон Мартвили, где покатаемся на лодке ⚓ и полюбуемся водопадами, и посетим каньон Окаце, чтобы погулять над пропастью на высоте 140 метров.

Вместе с дорогой путешествие продлится 12 часов.
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Мартвильский каньон
Мартвильский каньон

Что вы увидите

  • Вы увидите настоящую жемчужину Грузии - Мартвильский каньон
  • каньон Окаце и пещеру Прометея.
Прозрачные водопады, которые падают с крутых скал, покрытых папоротником и плющами, напоминающими праздничные огни.
Что увидим и где побываем?
Каньон Мартвили — одно из самых запоминающихся мест в Грузии
Прокатимся на лодке ⚓ и увидим фантастически красивые 🤩 водопады
Ошеломляющий ступенчатый водопад высотой 12 метров
Каньон Мартвили – уникальный памятник природы со следами доисторических животных
Полюбуемся шикарными видами с удобных обзорных площадок
Каньон Окаце – это природная достопримечательность 🏛️ Хонийского края.
Окаце представляет собой каньон длиной 16 километров и глубиной около 50 метров. Он имеет ступенчатое строение – Верхний и Нижний Каскады.
Посетим пещеру Прометея - считается одной из самых известных достопримечательностей Грузии.
Для посещения туристами открыта лишь десятая его часть, и даже при этом прогулка 👣 по пещере занимает почти час. Внутри есть подземные озера и реки, здесь очень высокая влажность и водятся летучие мыши.
Воздух этой пещеры отлично подходит для устранения проблем с органами дыхательной системы человека.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Экскурсия
  • Комфортабельный автомобиль
  • Услуги сопровождающего
  • Куча положительных эмоций
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустации
  • Обед
Начало
🚩 Я встречу Вас у гостиницы
Место завершения
🏁 Отвезу до дома или до центра
Мартвильский каньон
Мартвильский каньон
Мартвильский каньон
Мартвильский каньон
Мартвильский каньон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Георгий
Георгий
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Георгий проводит ещё 2 экскурсии

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