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Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 08:30
20 июн в 08:30
€154
€162 за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: В районе Orbi City
20 июн в 08:00
24 июн в 08:00
€40 за человека
Групповая
до 16 чел.
Тропами Имеретии: поездка из Батуми
Отправиться в край виноделов, подземных чудес и сказочных пейзажей
Начало: На ул. Горгиладзе
21 июн в 08:30
28 июн в 08:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna16 июня 2025Всё прошло прекрасно! Очень насыщенная экскурсия, но при этом не перегруженная. Везде хватает времени. Иван - приятный гид, хороший рассказчик и аккуратный водитель, что немаловажно в Грузии😂
- ЕЕкатерина14 июня 2025Ездили на экскурсию с Бачи. С нами было двое маленьких детей, что всегда усложняет поездку. Но гид был очень добродушен,
- ММосин14 июня 2025Оставляем отзыв замечательному гиду Гилиули! 13 июня ездили на индивидуальную экскурсию «Пещера Прометея и каньон». Проехали всю западную Грузию за
- AAnna11 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красоту Грузии, но и попробовали много потрясающе вкусной еды в горном ресторанчике. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Подземные»
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