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Экскурсии по подземельям и пещерам Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Батуми, цены от €40, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
На машине
11 часов
-
5%
228 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
Завтра в 08:30
20 июн в 08:30
€154€162 за всё до 4 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
На машине
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: В районе Orbi City
20 июн в 08:00
24 июн в 08:00
€40 за человека
Тропами Имеретии: поездка из Батуми
На машине
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Тропами Имеретии: поездка из Батуми
Отправиться в край виноделов, подземных чудес и сказочных пейзажей
Начало: На ул. Горгиладзе
21 июн в 08:30
28 июн в 08:30
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    16 июня 2025
    В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
    Всё прошло прекрасно! Очень насыщенная экскурсия, но при этом не перегруженная. Везде хватает времени. Иван - приятный гид, хороший рассказчик и аккуратный водитель, что немаловажно в Грузии😂
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2025
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Ездили на экскурсию с Бачи. С нами было двое маленьких детей, что всегда усложняет поездку. Но гид был очень добродушен,
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    терпелив и вежлив. Сопровождал нас для покупки билетов на кассе, подсказал, где вкусно можно покушать. Все прошло очень хорошо, рады что выбрали индивидуальный формат экскурсии!

  • М
    Мосин
    14 июня 2025
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Оставляем отзыв замечательному гиду Гилиули! 13 июня ездили на индивидуальную экскурсию «Пещера Прометея и каньон». Проехали всю западную Грузию за
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    11 часов. Пещера и каньон потрясающие! Во время поездки Гилиули рассказала об истории Грузии, о населении, о быте и культуре. Настолько заинтересованного и душевного экскурсовода никогда не встречали. Знания Гилиули впечатляют, а ее причастность к экскурсии создает ощущение что ты не на экскурсии, а у близкого родственника в гостях. Всем советуем Гилиули!

  • A
    Anna
    11 июня 2025
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Очень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красоту Грузии, но и попробовали много потрясающе вкусной еды в горном ресторанчике. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
    Очень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красотуОчень понравилась экскурсия. Bachi прекрасный человек и экскурсовод, любящий свою страну. Мы не только увидели красоту

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
  2. В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
  3. Тропами Имеретии: поездка из Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Водопад и мост Махунцети
  10. Пещера Прометея
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2025
Сейчас в Батуми в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 154 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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