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11 часов. Пещера и каньон потрясающие! Во время поездки Гилиули рассказала об истории Грузии, о населении, о быте и культуре. Настолько заинтересованного и душевного экскурсовода никогда не встречали. Знания Гилиули впечатляют, а ее причастность к экскурсии создает ощущение что ты не на экскурсии, а у близкого родственника в гостях. Всем советуем Гилиули!