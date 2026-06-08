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Давида в этом была не меньше, чем всей той красотищи, которую я благодаря ему увидела. Про красотищу можно погуглить, а я напишу про Давида.

Во-первых, было несколько спорных отзывов про манеру вождения. У Давида прекрасный автомобиль (реально очень комфортный), и он его прекрасно водит. Важно понимать, что езда по местным дорогам с местным водительским контингентом и всей спецификой - это не по платке Москва-Питер катиться, это постоянное участие и контроль. Все маневры у Давида чётко выверены и осуществляются с высоты его опыта и навыков. Человеку без опыта они, наверное, могут показаться резкими, я же, сама будучи водителем с 15+ лет стажа, была натурально счастлива, что за рулём не я, у Давида всё под контролем, а я могу смотреть в окошко и болтать. Наверняка, можно и без маневров, но далеко вы тогда не уедете.

Во-вторых, вы гость, о вас заботятся, особенно тронуло, что Давиду было действительно важно, чтобы мне всё понравилось, он максимально открыт к пожеланиям, надолго задержался со мной на Мартвильском каньоне, чтобы я могла и на зиплайне проехаться, и перекусить, и посмотреть подсветку, и ни капли не был этим раздосадован.

В-третьих, действительно, как минимум на этой экскурсии вы никакой тягомотины не услышите, сухие факты и цифры можете получить у гидов на местах, где они есть, здесь ваша задача - смотреть красотищу.

На пути к красотищам Давид вам с удовольствием расскажет и про красотищи, и про местную жизнь, про всякие разные интересные штуки, в целом, про что захотите, потому что, помимо всех вышеперечисленных достоинств, Давид ещё и очень эрудированный и образованный человек. Если вы открыты - вы оцените, что у него очень позитивная энергетика, и главное, что он по-настоящему любит свою родину и охотно с вами этой любовью поделится.

Резюмируя, могу сказать, что если вам нужно что-то дежурно-образовательное, то лучше выбрать другое предложение, а если вы хотите увидеть красотищу и максимально душевного человека, который безопасно вас к ней доставит и позаботится о вас, вашем комфорте и положительных впечатлениях - это сюда.

Давид, огромное спасибо! Благодаря вам мне бы хотелось ещё побывать в вашей стране.