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до 8 чел.
Велотур по национальному парку Мтирала
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«На велопрогулке мы спустимся по горным тропам, любуясь субтропическими пейзажами, окунемся в воды горного озера, поговорим о культурных особенностях Батуми и отдохнем, перекусив блюдами местной кухни»
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €155 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У канатной дороги Арго
«Вы исследуете живописные гроты, поплаваете на лодке по настоящей подземной речке и увидите захватывающие дух сталактиты, сталагмиты, водопады и даже целое озеро»
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €219
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Грузинская Амазонка: озеро Палеостоми, два парка и чёрный пляж
Западная Грузия - с прогулкой на катере, экзотическими растениями и музыкой. Из Батуми
Начало: У вашего отеля
«12:45–13:45 — Колхидский национальный парк и озеро Палеостоми»
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
«А озеро Палиастоми — это ещё и место стоянки и отдыха мигрирующих птиц, что сделало его популярным среди бёрдвотчеров»
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленое озеро - затерянный в горах бриллиант
«Зеленое озеро, о красоте которого ходят легенды, расположено на севере Арсианского хребта»
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
от €285 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Экскурсия началась с прогулки по тропам к
Экскурсия началась с прогулки по тропам к
+5
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Л
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми. Невероятный гид Заза разнообразил
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Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в озере с леденящей водой и обратно на велосипеде по серпантину. Однозначно рекомендую!
+2
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Посетили экскурсию с Робертом. Началось все с того, что я забыла указать, что в группе будет ребенок 8 лет. Соответственно
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Е
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом по парку с несколькими
+1
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Н
Хочу выразить большую благодарность нашему гиду Зазе. У нас с мужем была очень интересная и познавательная экскурсия под его руководством. . А велотур - это что-то фантастическое, спускаться по горным серпантинам. Большое спасибо за впечатления, которые мы получили.
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А
Лучшим моим днем за две недели в Грузии был именно тот день, когда я отправилась на эту экскурсию, и заслуга
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Все было идеально - Давид очень приятный человек, с которым было легко и приятно провести день в изучении страны. В
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P
Это была наша лучшая экскурсия. Маршрут максимально продуман, а велосипедное завершение - это идеальное решение. Однозначно буду рекомендовать всем своим знакомым, которые окажутся в Батуми
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Прошлым летом мы решили отправиться на экскурсию с Давидом — и, честно говоря, это было одно из лучших решений того
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Всего 96 отзывов в Батуми в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Озера»
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