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Экскурсии к озерам из Батуми

Найдено 5 экскурсий в категории «Озера» в Батуми, цены от €155, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Велотур по национальному парку Мтирала
На велосипеде
6 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Велотур по национальному парку Мтирала
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«На велопрогулке мы спустимся по горным тропам, любуясь субтропическими пейзажами, окунемся в воды горного озера, поговорим о культурных особенностях Батуми и отдохнем, перекусив блюдами местной кухни»
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €155 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
На машине
10 часов
-
5%
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У канатной дороги Арго
«Вы исследуете живописные гроты, поплаваете на лодке по настоящей подземной речке и увидите захватывающие дух сталактиты, сталагмиты, водопады и даже целое озеро»
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €219€230 за всё до 6 чел.
Грузинская Амазонка: озеро Палеостоми, два парка и чёрный пляж
На машине
На катере
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Грузинская Амазонка: озеро Палеостоми, два парка и чёрный пляж
Западная Грузия - с прогулкой на катере, экзотическими растениями и музыкой. Из Батуми
Начало: У вашего отеля
«12:45–13:45 — Колхидский национальный парк и озеро Палеостоми»
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Клёвая рыбалка на озере Палиастоми
Отдохнуть в окружении дикой природы и порыбачить в дружеской компании знатока
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили
«А озеро Палиастоми — это ещё и место стоянки и отдыха мигрирующих птиц, что сделало его популярным среди бёрдвотчеров»
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 3 чел.
Зеленое озеро - затерянный в горах бриллиант
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленое озеро - затерянный в горах бриллиант
«Зеленое озеро, о красоте которого ходят легенды, расположено на севере Арсианского хребта»
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
от €285 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Карина
Велотур по национальному парку Мтирала
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Экскурсия началась с прогулки по тропам к
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очень красивым озеру, в котором при желании можно искупаться, а далее к водопаду, который охлаждает после подъемов по горным тропам. Маршрут занял около 5км.
Далее остановились на вкусный обед в ресторанчике с красивым видом на горную реку. И в конце прокатились с ветерком на велосипедах по серпантину с горы около 14 км.
Зарядились позитивными эмоциями, и получили яркие впечатления! Благодарим нашего гида Зазу за этот день!

Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!+5
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
Ездили сегодня на экскурсию с прекрасным, душевным, и знающим историю этих краев гидом Зазой!
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Л
Велотур по национальному парку Мтирала
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми. Невероятный гид Заза разнообразил
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наше времяпрепровождения. Реально знающий гид, который отлично знает русский. Интересно и увлекательно рассказывал и отвечал на все вопросы, даже ребенку было интересно! Насыщенная экскурсия: забрал нас точно во время, отвез в парк на автомобиле (мы были сами), всю дорогу увлекательно рассказывал, далее нелегкая но очень увлекательная прогулка по весеннему лесу к водопаду- он очень красивый, затем к озеру, потом были велосипеды- эмоций не передать от красоты! Везде он помогал и рассказывал! И завершили все вкусным обедом с последующей доставкой до дома! Однозначно всем советую! это не просто экскурсия- это теплые интересные беседы с хорошими положительными эмоциями! Гиду отдельное спасибо! Было здорово!

Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
Здравствуйте! Это была великолепная экскурсия! Мы с сыном (12 лет) отдыхали в начале марта в Батуми.
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Екатерина
Велотур по национальному парку Мтирала
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в озере с леденящей водой и обратно на велосипеде по серпантину. Однозначно рекомендую!
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в+2
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
Я бы назвала эту экскурсию триатлоном)))) и пешая на подъём к водопаду и возможность искупаться в
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Елена
Велотур по национальному парку Мтирала
Посетили экскурсию с Робертом. Началось все с того, что я забыла указать, что в группе будет ребенок 8 лет. Соответственно
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велосипеды были подготовлены для взрослых. Но вопрос оперативно решился, Роберт раздобыл велосипед нужного размера)
Экскурсия получилась очень насыщенной. В течение поездки гид рассказывал о жизни грузин, о традициях, виноделии, отвечал на наши вопросы, шутил. Обстановка легкая и непренужденная. Пешая часть экскурсии включала в себя поход к водопаду и горному озеру. Робер терпеливо ожидал, когда мы везде накупаемся)) После пешей части нас ждал вкусный обед. А затем - завершение маршрута на велосипедах. День получился просто замечательным, мы в восторге от грузинской природы и от грузинского гостеприимства!

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Е
Велотур по национальному парку Мтирала
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом по парку с несколькими
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остановками, затем был спуск на велосипедах по дороге вдоль живописного парка. Роберт рассказал нам историю Батуми пока ехали до парка. Хороший вариант активности, чтобы познакомиться с красотой Грузии, я рада что нашла именно велоэкскурсию. Рекомендую тем, кто любит активный отдых, а формат малой группы это очень комфотрно и удобно.

Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом+1
Были на экскурсии с Робертом в середине июля (2 чел.). Нам очень понравилось. Прошли пешим маршрутом
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Н
Велотур по национальному парку Мтирала
Хочу выразить большую благодарность нашему гиду Зазе. У нас с мужем была очень интересная и познавательная экскурсия под его руководством. . А велотур - это что-то фантастическое, спускаться по горным серпантинам. Большое спасибо за впечатления, которые мы получили.
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А
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
Лучшим моим днем за две недели в Грузии был именно тот день, когда я отправилась на эту экскурсию, и заслуга
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Давида в этом была не меньше, чем всей той красотищи, которую я благодаря ему увидела. Про красотищу можно погуглить, а я напишу про Давида.
Во-первых, было несколько спорных отзывов про манеру вождения. У Давида прекрасный автомобиль (реально очень комфортный), и он его прекрасно водит. Важно понимать, что езда по местным дорогам с местным водительским контингентом и всей спецификой - это не по платке Москва-Питер катиться, это постоянное участие и контроль. Все маневры у Давида чётко выверены и осуществляются с высоты его опыта и навыков. Человеку без опыта они, наверное, могут показаться резкими, я же, сама будучи водителем с 15+ лет стажа, была натурально счастлива, что за рулём не я, у Давида всё под контролем, а я могу смотреть в окошко и болтать. Наверняка, можно и без маневров, но далеко вы тогда не уедете.
Во-вторых, вы гость, о вас заботятся, особенно тронуло, что Давиду было действительно важно, чтобы мне всё понравилось, он максимально открыт к пожеланиям, надолго задержался со мной на Мартвильском каньоне, чтобы я могла и на зиплайне проехаться, и перекусить, и посмотреть подсветку, и ни капли не был этим раздосадован.
В-третьих, действительно, как минимум на этой экскурсии вы никакой тягомотины не услышите, сухие факты и цифры можете получить у гидов на местах, где они есть, здесь ваша задача - смотреть красотищу.
На пути к красотищам Давид вам с удовольствием расскажет и про красотищи, и про местную жизнь, про всякие разные интересные штуки, в целом, про что захотите, потому что, помимо всех вышеперечисленных достоинств, Давид ещё и очень эрудированный и образованный человек. Если вы открыты - вы оцените, что у него очень позитивная энергетика, и главное, что он по-настоящему любит свою родину и охотно с вами этой любовью поделится.
Резюмируя, могу сказать, что если вам нужно что-то дежурно-образовательное, то лучше выбрать другое предложение, а если вы хотите увидеть красотищу и максимально душевного человека, который безопасно вас к ней доставит и позаботится о вас, вашем комфорте и положительных впечатлениях - это сюда.
Давид, огромное спасибо! Благодаря вам мне бы хотелось ещё побывать в вашей стране.

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Viktoriia
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
Все было идеально - Давид очень приятный человек, с которым было легко и приятно провести день в изучении страны. В
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машине не было скучно, хотя поездка была долгая - вернулись около полуночи.
Достопримечательности просто невероятные, хотелось гулять и гулять дальше. Всем рекомендую.

Все было идеально - Давид очень приятный человек, с которым было легко и приятно провести день
Все было идеально - Давид очень приятный человек, с которым было легко и приятно провести день
Все было идеально - Давид очень приятный человек, с которым было легко и приятно провести день
Все было идеально - Давид очень приятный человек, с которым было легко и приятно провести день
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P
Велотур по национальному парку Мтирала
Это была наша лучшая экскурсия. Маршрут максимально продуман, а велосипедное завершение - это идеальное решение. Однозначно буду рекомендовать всем своим знакомым, которые окажутся в Батуми
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Елена
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
Прошлым летом мы решили отправиться на экскурсию с Давидом — и, честно говоря, это было одно из лучших решений того
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отпуска. Прошёл уже почти год, а мы до сих пор вспоминаем тот день с широкой улыбкой и лёгким внутренним "вау".
Экскурсия была не просто интересной — она была бомба! Мы увидели каньон Окаце — тот самый мост над бездной, где даже самые смелые начинают неожиданно искать опору в виде поручня. Пещера Прометея была словно кадр из фильма о приключениях — только всё настоящее. Каньон Мартвили… ну, если бы у воды был Инстаграм, он бы точно выкладывал селфи оттуда каждый день. Цвет воды — нереальный, лодочки — как в сказке, а природа вокруг просто завораживает.
Отдельное спасибо Давиду. Этот человек не просто показывает красивые места — он делает это с таким юмором и душой, что экскурсия превращается в настоящее приключение. Все наши "а можно ещё туда?","а давайте остановимся вот здесь", и даже "ой, мы забыли купить воду, а иногда и не только воду;)" он воспринимал с ангельским терпением и лёгкой шуткой в ответ.
Если вам надоели экскурсии в стиле "посмотрите налево, теперь направо, а теперь идём дальше", — срочно к Давиду. Смех и захватывающая дорога вам обеспечены. Давид умеет влюбить в Грузию с первого взгляда. И теперь "Грузия — моя любовь".
P.S. В других отзывах увидела замечания по поводу манеры вождения. От нас могу сказать, нам наоборот понравилось, благодаря этому мы успели везде и всюду и смогли позволить себе довольно доооолгий обед) Да и в целом видно Давид знает, что делает и можно не беспокоиться)

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Всего 96 отзывов в Батуми в категории "Озера"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Велотур по национальному парку Мтирала;
  2. Из Батуми - в удивительную Мегрелию;
  3. Грузинская Амазонка: озеро Палеостоми, два парка и чёрный пляж;
  4. Клёвая рыбалка на озере Палиастоми;
  5. Зеленое озеро - затерянный в горах бриллиант.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Европы;
  4. Площадь Пьяцца;
  5. Статуя «Али и Нино»;
  6. Водопад Андрея Первозванного;
  7. Набережная;
  8. Парк Мачахела;
  9. Водопад Махунцети;
  10. Гонио-Апсаросская крепость.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2026
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