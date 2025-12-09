Мартвильский каньон и пещера Прометея - из Батуми туда, где рождается легенда
Исследовать силу природы через контраст - подземный мир и каньоны западной Грузии
Миллионы лет назад река Абаша прорезала мягкие известняковые породы и создала целый мир — изумрудные водопады, каменные коридоры, мосты и глубокие ущелья.
Вы побываете в Мартвильском каньоне, спуститесь в знаменитую пещеру Прометея и полюбуетесь её сводами из лодки. И увезёте с собой живые воспоминания о Грузии.
Описание экскурсии
Мартвильский каньон
Пешеходные тропы и подвесные мостики ведут вдоль отвесных скал. А на лодочной прогулке вам откроется тот самый вид, ради которого сюда возвращаются — узкий каньон и свет, пробивающийся сквозь листву.
Пещера Прометея (Кумитстави)
Подземный маршрут проходит через шесть залов. Сталактиты спускаются с потолков, сталагмиты поднимаются навстречу, а подсветка превращает каменные своды в сказку.
Во время короткой прогулки по подземной реке вы полюбуетесь отражением фонарей в воде и прислушаетесь к тишине.
Вы узнаете:
кто такие князья Дадиани и какое отношение они имеют к каньону
почему в пещере Прометея всегда одинаковая температура
о самегрельцах — людях, которые живут рядом с этим чудом природы
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Батуми (забираем вас по месту проживания) 10:30 — прибытие в Мартвильский каньон 10:30–12:00 — прогулка по каньону, катание на лодках 12:00–12:30 — выезд в сторону Кутаиси 12:30–13:30 — обед в кафе по дороге (по желанию) 13:30–14:00 — прибытие к пещере Прометея 14:00–15:30 — экскурсия по пещере, катание на лодках 15:30–18:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на комфортабельном авто, услуги гида-водителя, напитки
Дополнительные расходы: вход в каньон 20 лари, прогулка на лодке по каньону 20 лари, вход в пещеру Прометея 23 лари, прогулка на лодке 18 лари
В пещере +14, есть лестницы и скользкие участки. Возьмите тёплую кофту и удобную обувь
По желанию остановимся на обед (в стоимость не входит)
Поездка не подходит для детей младше 5 лет, людей, которые страдают клаустрофобией и боязнью замкнутых пространств, а также тех, кто чувствителен к повышенной влажности
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€50
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 253 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными читать дальше
людьми, которые зажигают и вдохновляют своей любовью к Грузии, её истории и традициям.
Хочу поделиться с вами своими открытиями, эмоциями и позитивным отношением к жизни. Покажу вам Грузию такой, какой вижу и чувствую её я — яркой, самобытной и очень душевной. Грузия прекрасна. Посмотрите на неё с нашей командой!