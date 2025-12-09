Миллионы лет назад река Абаша прорезала мягкие известняковые породы и создала целый мир — изумрудные водопады, каменные коридоры, мосты и глубокие ущелья. Вы побываете в Мартвильском каньоне, спуститесь в знаменитую пещеру Прометея и полюбуетесь её сводами из лодки. И увезёте с собой живые воспоминания о Грузии.

Описание экскурсии

Мартвильский каньон

Пешеходные тропы и подвесные мостики ведут вдоль отвесных скал. А на лодочной прогулке вам откроется тот самый вид, ради которого сюда возвращаются — узкий каньон и свет, пробивающийся сквозь листву.

Пещера Прометея (Кумитстави)

Подземный маршрут проходит через шесть залов. Сталактиты спускаются с потолков, сталагмиты поднимаются навстречу, а подсветка превращает каменные своды в сказку.

Во время короткой прогулки по подземной реке вы полюбуетесь отражением фонарей в воде и прислушаетесь к тишине.

Вы узнаете:

кто такие князья Дадиани и какое отношение они имеют к каньону

почему в пещере Прометея всегда одинаковая температура

о самегрельцах — людях, которые живут рядом с этим чудом природы

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Батуми (забираем вас по месту проживания)

10:30 — прибытие в Мартвильский каньон

10:30–12:00 — прогулка по каньону, катание на лодках

12:00–12:30 — выезд в сторону Кутаиси

12:30–13:30 — обед в кафе по дороге (по желанию)

13:30–14:00 — прибытие к пещере Прометея

14:00–15:30 — экскурсия по пещере, катание на лодках

15:30–18:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали