Мои заказы

Мартвильский каньон и пещера Прометея - из Батуми туда, где рождается легенда

Исследовать силу природы через контраст - подземный мир и каньоны западной Грузии
Миллионы лет назад река Абаша прорезала мягкие известняковые породы и создала целый мир — изумрудные водопады, каменные коридоры, мосты и глубокие ущелья.

Вы побываете в Мартвильском каньоне, спуститесь в знаменитую пещеру Прометея и полюбуетесь её сводами из лодки. И увезёте с собой живые воспоминания о Грузии.
Мартвильский каньон и пещера Прометея - из Батуми туда, где рождается легенда© Наталья
Мартвильский каньон и пещера Прометея - из Батуми туда, где рождается легенда© Наталья
Мартвильский каньон и пещера Прометея - из Батуми туда, где рождается легенда© Наталья

Описание экскурсии

Мартвильский каньон

Пешеходные тропы и подвесные мостики ведут вдоль отвесных скал. А на лодочной прогулке вам откроется тот самый вид, ради которого сюда возвращаются — узкий каньон и свет, пробивающийся сквозь листву.

Пещера Прометея (Кумитстави)

Подземный маршрут проходит через шесть залов. Сталактиты спускаются с потолков, сталагмиты поднимаются навстречу, а подсветка превращает каменные своды в сказку.

Во время короткой прогулки по подземной реке вы полюбуетесь отражением фонарей в воде и прислушаетесь к тишине.

Вы узнаете:

  • кто такие князья Дадиани и какое отношение они имеют к каньону
  • почему в пещере Прометея всегда одинаковая температура
  • о самегрельцах — людях, которые живут рядом с этим чудом природы

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Батуми (забираем вас по месту проживания)
10:30 — прибытие в Мартвильский каньон
10:30–12:00 — прогулка по каньону, катание на лодках
12:00–12:30 — выезд в сторону Кутаиси
12:30–13:30 — обед в кафе по дороге (по желанию)
13:30–14:00 — прибытие к пещере Прометея
14:00–15:30 — экскурсия по пещере, катание на лодках
15:30–18:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном авто, услуги гида-водителя, напитки
  • Дополнительные расходы: вход в каньон 20 лари, прогулка на лодке по каньону 20 лари, вход в пещеру Прометея 23 лари, прогулка на лодке 18 лари
  • В пещере +14, есть лестницы и скользкие участки. Возьмите тёплую кофту и удобную обувь
  • По желанию остановимся на обед (в стоимость не входит)
  • Поездка не подходит для детей младше 5 лет, людей, которые страдают клаустрофобией и боязнью замкнутых пространств, а также тех, кто чувствителен к повышенной влажности

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 253 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными
читать дальше

людьми, которые зажигают и вдохновляют своей любовью к Грузии, её истории и традициям. Хочу поделиться с вами своими открытиями, эмоциями и позитивным отношением к жизни. Покажу вам Грузию такой, какой вижу и чувствую её я — яркой, самобытной и очень душевной. Грузия прекрасна. Посмотрите на неё с нашей командой!

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
На машине
11 часов
286 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
от €161 за всё до 8 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
12 часов
-
5%
229 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
Увидеть сказочные места западной Грузии и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€38€40 за человека
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Западной Грузии из Батуми
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Западной Грузии, чтобы насладиться её природными и историческими сокровищами. Откройте для себя неизведанные уголки
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми