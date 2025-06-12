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Грузия в миниатюре – экскурсии в Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «Грузия в миниатюре» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Горная Аджария и фольклорное шоу
На автобусе
9 часов
176 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Горная Аджария и фольклорное шоу
Древняя крепость, реки, водопады, арочный мост и небольшой грузинский концерт (по желанию) за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€39 за человека
Батумский ботанический сад, грузинское застолье и дегустация вин
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Батумский ботанический сад, грузинское застолье и дегустация вин
Познакомьтесь с природой и гастрономией Аджарии: ботанический сад, грузинский ужин и дегустация вин в уютной атмосфере
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€140 за человека
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
На машине
Музыкальные теплоходы
На микроавтобусе
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
4 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от €137 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»
На машине
7 часов
Групповая
Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»
Погрузитесь в красоту природы: ботанический сад у моря и дождевой лес в горах. Выбирайте между спокойствием и адреналином в Аджарии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

V
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Мы делали индивидуальную экскурсию с гидом Каха. Каха очень доброжелательный, общительный человек, который очень много знает из жизни и истории
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Грузии. Мы посетили 3 парка от которых мы остались в великом восторге и в конце Каха нас отвёз на Магнитные пески, где можно было покупаться и позагорать. Хочу отметить, что наш гид Каха предоставил нам столько времени сколько мы хотели, мы спокойно ходили и наслаждались красотой природы и моря.
Рекомендую всем этого прекрасного гида с большими познаниями, дружелюбием и отзывчивость!
Вы не пожалеете!

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Н
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Экскурсия подойдет людям в возрасте, не сложная, в спокойном темпе. На пол дня самое то.
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Всего 179 отзывов в Батуми в категории "Грузия в миниатюре"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Грузия в миниатюре»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Горная Аджария и фольклорное шоу;
  2. Батумский ботанический сад, грузинское застолье и дегустация вин;
  3. Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми;
  4. Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала».
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Канатная дорога «Арго»;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Площадь Европы;
  9. Водопад и мост Махунцети;
  10. Водопад Андрея Первозванного.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Грузия в миниатюре" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 250. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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