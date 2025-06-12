Групповая
до 20 чел.
Горная Аджария и фольклорное шоу
Древняя крепость, реки, водопады, арочный мост и небольшой грузинский концерт (по желанию) за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Батумский ботанический сад, грузинское застолье и дегустация вин
Познакомьтесь с природой и гастрономией Аджарии: ботанический сад, грузинский ужин и дегустация вин в уютной атмосфере
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€140 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
4 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от €137 за всё до 3 чел.
Групповая
Из Батуми - в ботанический сад и парк «Мтирала»
Погрузитесь в красоту природы: ботанический сад у моря и дождевой лес в горах. Выбирайте между спокойствием и адреналином в Аджарии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
V
Мы делали индивидуальную экскурсию с гидом Каха. Каха очень доброжелательный, общительный человек, который очень много знает из жизни и истории
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Н
Экскурсия подойдет людям в возрасте, не сложная, в спокойном темпе. На пол дня самое то.
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Всего 179 отзывов в Батуми в категории "Грузия в миниатюре"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Грузия в миниатюре»
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