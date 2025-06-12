читать дальше уменьшить

Грузии. Мы посетили 3 парка от которых мы остались в великом восторге и в конце Каха нас отвёз на Магнитные пески, где можно было покупаться и позагорать. Хочу отметить, что наш гид Каха предоставил нам столько времени сколько мы хотели, мы спокойно ходили и наслаждались красотой природы и моря.

Рекомендую всем этого прекрасного гида с большими познаниями, дружелюбием и отзывчивость!

Вы не пожалеете!