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читать дальше и искусства всегда происходит через призму нашего жизненного опыта.



Каждый из нас обладает уникальным личным опытом, поэтому совместные диалоги и обсуждения обогащают экскурсию.



Скучный рассказ о городе с фактами из Википедии превращается в увлекательное путешествие! Я приглашаю вас прогуляться по городу вместе со мной. Эстетическое и интеллектуальное наслаждение гарантировано!

Медиаторская прогулка по Батуми это экскурсия с элементами медиации, а значит это выстраивание диалога с прекрасным городом при помощи гида – медиатора и всех участников этого процесса. Восприятие культуры, архитектуры