Батуми — это не только хороший пляжный 🏖️ отдых, но и весьма интересные экскурсии 🧭, которые мало кого оставят равнодушным. С самого начала своего образования Батуми манил и привлекал людей со всего света. Это был город 🏙️ мечта, город белых парусов и тропический рай с многообразием диковинных растений.

Обзорная экскурсия ⛳ по Батуми позволит вам окунуться с головой в контраст старинной исторической части города с постройками преимущественно XIX века, и новых районов с огромными современными небоскребами причудливых форм.

Вы увидите уникальный Батумский Бульвар, который протянулся вдоль моря 🌊 более чем на 8 километров.

Стандартная экскурсия включает в себя: