Батуми — это не только хороший пляжный 🏖️ отдых, но и весьма интересные экскурсии 🧭, которые мало кого оставят равнодушным. С самого начала своего образования Батуми манил и привлекал людей со всего света. Это был город 🏙️ мечта, город белых парусов и тропический рай с многообразием диковинных растений.
Обзорная экскурсия ⛳ по Батуми позволит вам окунуться с головой в контраст старинной исторической части города с постройками преимущественно XIX века, и новых районов с огромными современными небоскребами причудливых форм.
Вы увидите уникальный Батумский Бульвар, который протянулся вдоль моря 🌊 более чем на 8 километров.
Стандартная экскурсия включает в себя:
1. Посещение крепости Гонио (или Гонио-Апсаросская крепость), который считается самим старим крепостью в Грузии.
2. Район старого города в Батуми - застроен район еще в XIX веке, а сейчас полностью отреставрирован. Это культурный и исторический центр Батуми.
3. Площадь Пьяцца в Батуми - Площадь завораживает и восхищает необычайными художественными росписями, причудливой мозаикой и витражами. Также внимание туристов привлекают часы на башне, которую видно издалека.
4. Канатная дорога Арго - Батуми с высоты кажется бесконечным. Сверху отчетливо видны горы ⛰️ Аджарии, море, порт. Во время поездки можно рассмотреть весь город.
5. Ботанический сад Батуми - это потрясающий райский уголок, где в одном месте собраны образцы самых редких, диковинных и красивых 🤩 растений со свего мира! 6. Батумский бульвар (Приморский парк): Башня Алфавита, Статуя Али и Нино, Парк 🌳 чудес, Колесо обозрения, Танцующие фонтаны, Маяк, Парк 6 мая.
Что входит
Трансфер
Услуги гида
Комфортабельный транспорт
фотосессия
Что не входит
Дополнительные сборы за входные билеты
Начало
🚩 Ул. Руставели, Батуми, Грузия
Место завершения
🏁 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.