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Обзорная экскурсия по Батуми

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1 отзыв
Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $55 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми

Что вы увидите

  • Крепость Гонио
  • Район старого города в Батуми
  • Площадь Пьяцца в Батуми
  • Канатная дорога Арго
  • Ботанический сад Батуми
  • Батумский бульвар (Приморский парк): Башня Алфавита
  • Статуя Али и Нино
  • Парк чудес
  • Колесо обозрения
  • Танцующие фонтаны
  • Маяк
  • Парк 6 мая.
Батуми — это не только хороший пляжный 🏖️ отдых, но и весьма интересные экскурсии 🧭, которые мало кого оставят равнодушным. С самого начала своего образования Батуми манил и привлекал людей со всего света. Это был город 🏙️ мечта, город белых парусов и тропический рай с многообразием диковинных растений.
Обзорная экскурсия ⛳ по Батуми позволит вам окунуться с головой в контраст старинной исторической части города с постройками преимущественно XIX века, и новых районов с огромными современными небоскребами причудливых форм.
Вы увидите уникальный Батумский Бульвар, который протянулся вдоль моря 🌊 более чем на 8 километров.

Стандартная экскурсия включает в себя:

  • 1. Посещение крепости Гонио (или Гонио-Апсаросская крепость), который считается самим старим крепостью в Грузии.
  • 2. Район старого города в Батуми - застроен район еще в XIX веке, а сейчас полностью отреставрирован. Это культурный и исторический центр Батуми.
  • 3. Площадь Пьяцца в Батуми - Площадь завораживает и восхищает необычайными художественными росписями, причудливой мозаикой и витражами. Также внимание туристов привлекают часы на башне, которую видно издалека.
  • 4. Канатная дорога Арго - Батуми с высоты кажется бесконечным. Сверху отчетливо видны горы ⛰️ Аджарии, море, порт. Во время поездки можно рассмотреть весь город.
  • 5. Ботанический сад Батуми - это потрясающий райский уголок, где в одном месте собраны образцы самых редких, диковинных и красивых 🤩 растений со свего мира! 6. Батумский бульвар (Приморский парк): Башня Алфавита, Статуя Али и Нино, Парк 🌳 чудес, Колесо обозрения, Танцующие фонтаны, Маяк, Парк 6 мая.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за входные билеты
Начало
🚩 Ул. Руставели, Батуми, Грузия
Место завершения
🏁 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми
Обзорная экскурсия по Батуми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Dreams T.
Dreams T.
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1 отзыв оставили туристы

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