Эта программа идеально подходит тем, кто впервые в Аджарии. За 1 день вы увидите и узнаете главное о регионе: полюбуетесь чарующими водопадами, старинными крепостями, арочными и подвесными мостами, побываете в Этнографическом музее, насладитесь красотой горных рек. И при желании попробуете разные сорта вин, чачу и коньяк домашнего производства.

за 1–4 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начнём экскурсию с Этнографического музея , где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой грузинского народа

По желанию в процессе поездки вы сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства. А также покататься на квадроциклах, зиплайне, рафтах, катере.

Вы узнаете:

Откуда пошло христианство в Грузии

В какую эпоху и для чего строили арочные мосты и почему их все называют именем царицы Тамары

Когда началось оружейное производство в регионе

Как защищали крепости в древности

А также — про уклад местных жителей, их традиции, культуру и кухню

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Батуми

10:00 — Этнографический музей

11:00 — памятник с водопадом святого Андрея Первозванного

11:30 — старинная крепость Гонио

12:30 — слияние Чорохи и Аджарисцхали

13:00 — село Махунцети с водопадом и арочным мостом царицы Тамары

14:00 — село Мирвети с водопадом и ещё одним мостом царицы Тамары

14:30 — памятник Мачахельскому ружью и подвесной мост через реку Мачахела

15:00 — обед

16:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Prius

Для более удобного размещения 4 взрослых или 5-6 человек поедем на минивэне Mazda Mpv (за дополнительную плату)

Дегустация входит в стоимость

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

