Эта программа идеально подходит тем, кто впервые в Аджарии.
За 1 день вы увидите и узнаете главное о регионе: полюбуетесь чарующими водопадами, старинными крепостями, арочными и подвесными мостами, побываете в Этнографическом музее, насладитесь красотой горных рек. И при желании попробуете разные сорта вин, чачу и коньяк домашнего производства.
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с Этнографического музея, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой грузинского народа
- Проедем к границе с Турцией и рассмотрим памятник с водопадом, возведённый в честь святого Андрея Первозванного
- Посетим старинную крепость Гонио 1 века: вы познакомитесь с историей этого места и увидите, что сохранилось от неё до наших дней
- По дороге в горную часть остановимся у слияния двух горных рек — Чорохи и Аджарисцхали
- Заедем в село Махунцети и полюбуемся 30-метровым водопадом. Попробуем пройти по старинному арочному мосту, а заодно разберёмся, как и для чего его строили
- Затем направимся в маленькую деревушку Мирвети, осмотрим арочный мост 13 века и находящийся в лесу живописный водопад
- Познакомимся с богатой историей оружейного производства в регионе. Изучим памятник Мачахельскому ружью — одну из местных достопримечательностей
- Пройдём по шатающемуся подвесному мосту (для путешественников это всегда развлечение!) и поднимемся на вершину горы. Со смотровой открывается шикарный вид на ущелье и развалины старинной крепости Гвара 6–7 веков. Обсудим, для чего она использовалась в то время
- Закончить экскурсию можем грузинским застольем с семейным фольклором или в кафе с красивым видом на горы и реку (оплачивается отдельно)
По желанию в процессе поездки вы сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства. А также покататься на квадроциклах, зиплайне, рафтах, катере.
Вы узнаете:
- Откуда пошло христианство в Грузии
- В какую эпоху и для чего строили арочные мосты и почему их все называют именем царицы Тамары
- Когда началось оружейное производство в регионе
- Как защищали крепости в древности
- А также — про уклад местных жителей, их традиции, культуру и кухню
Примерный тайминг
9:30 — выезд из Батуми
10:00 — Этнографический музей
11:00 — памятник с водопадом святого Андрея Первозванного
11:30 — старинная крепость Гонио
12:30 — слияние Чорохи и Аджарисцхали
13:00 — село Махунцети с водопадом и арочным мостом царицы Тамары
14:00 — село Мирвети с водопадом и ещё одним мостом царицы Тамары
14:30 — памятник Мачахельскому ружью и подвесной мост через реку Мачахела
15:00 — обед
16:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Prius
- Для более удобного размещения 4 взрослых или 5-6 человек поедем на минивэне Mazda Mpv (за дополнительную плату)
- Дегустация входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— в Этнографический музей — 15 лари с чел.
— в крепость Гонио — 10 лари с чел.
- По желанию:
— Грузинское застолье с семейным фольклором и национальными танцами — 50 лари с чел.
— Катание на квадроциклах — 150 лари за квадроцикл (1–2 чел.)
— Зиплайн — 70 лари за чел.
— Рафтинг — 200 лари за 4-километровый маршрут, 250 лари за 6-километровый маршрут (до 6 чел.)
— Прогулка на катере — 150 лари за катер (до 6 чел.)
— Картинг (15 мин) — 70 лари за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 307 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых,Задать вопрос
