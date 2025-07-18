На обзорной экскурсии по Батуми вас ждёт знакомство с портом, фонтанами и храмами.
Вы узнаете историю города, увидите необычные памятники и услышите о знаменитостях, посещавших Батуми. Гид расскажет о западной и восточной культурах, переплетающихся в этом удивительном месте. В завершение получите советы от местного жителя о лучших местах для дегустации аджарской кухни
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏛 Исторические и культурные факты
- 🎭 Театры и необычные статуи
- 🌿 Парки и сады
- 🕌 Храмы разных религий
- 🍽 Советы по местной кухне
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Порт
- Колоннада
- Алфавитная башня
- Музыкальный фонтан
- Фонтан Нептуна
- Летний театр
- Драматический театр
- Статуя Медея
- Статуя Али и Нино
- Японский сад
- Птичий двор
- Парк 6 мая
- Площадь Пьяцца
- Астрономические часы
- Армянская церковь
- Храм Св. Николая
- Мечеть Орта Джаме
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Порт, Колоннаду и Алфавитную башню
- Фонтаны: Музыкальный и Нептуна
- Летний и Драматический театры
- Необычные статуи: «Медея», «Али и Нино»
- Японский сад, Птичий двор и парк 6 мая
- Площадь Пьяцца и астрономические часы
- Армянскую церковь, храм Св. Николая и мечеть Орта Джаме
Вы узнаете:
- Как создавался и формировался Батуми
- Как расшифровать его название
- Как в Батуми сочетаются западная и восточная культуры
- Кто спроектировал и построил местный бульвар
- Как с городом связаны братья Нобели и Ротшильды
- Кто был первым городским предпринимателем-табачником
- Где попробовать вкусную аджарскую кухню
Организационные детали
В автомобиле есть детское кресло.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Ксения
18 июл 2025
Оргомное спасибо Ие, за познавательную и интересную экскурсию. Очень приятно общаться с образованным и чутким человеком, приятным в общении.
Татьяна
2 июл 2025
Приятные впечатления о Батуми сложились после встречи с замечательным гидом - Ия! Экскурсия которую она провела для нас по городу была интересной, познавательной и очень душевной! Мы не только узнали
