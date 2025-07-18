Мои заказы

Обзорная экскурсия по Батуми подарит вам уникальные впечатления. Порт, фонтаны и парки - всё это и многое другое ждёт вас на этом увлекательном маршруте
На обзорной экскурсии по Батуми вас ждёт знакомство с портом, фонтанами и храмами.

Вы узнаете историю города, увидите необычные памятники и услышите о знаменитостях, посещавших Батуми. Гид расскажет о западной и восточной культурах, переплетающихся в этом удивительном месте. В завершение получите советы от местного жителя о лучших местах для дегустации аджарской кухни
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏛 Исторические и культурные факты
  • 🎭 Театры и необычные статуи
  • 🌿 Парки и сады
  • 🕌 Храмы разных религий
  • 🍽 Советы по местной кухне
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Порт
  • Колоннада
  • Алфавитная башня
  • Музыкальный фонтан
  • Фонтан Нептуна
  • Летний театр
  • Драматический театр
  • Статуя Медея
  • Статуя Али и Нино
  • Японский сад
  • Птичий двор
  • Парк 6 мая
  • Площадь Пьяцца
  • Астрономические часы
  • Армянская церковь
  • Храм Св. Николая
  • Мечеть Орта Джаме

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Порт, Колоннаду и Алфавитную башню
  • Фонтаны: Музыкальный и Нептуна
  • Летний и Драматический театры
  • Необычные статуи: «Медея», «Али и Нино»
  • Японский сад, Птичий двор и парк 6 мая
  • Площадь Пьяцца и астрономические часы
  • Армянскую церковь, храм Св. Николая и мечеть Орта Джаме

Вы узнаете:

  • Как создавался и формировался Батуми
  • Как расшифровать его название
  • Как в Батуми сочетаются западная и восточная культуры
  • Кто спроектировал и построил местный бульвар
  • Как с городом связаны братья Нобели и Ротшильды
  • Кто был первым городским предпринимателем-табачником
  • Где попробовать вкусную аджарскую кухню

Организационные детали

В автомобиле есть детское кресло.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия
Ия — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по
родной Грузии. Я хорошо знаю ее историю, прекрасно разбираюсь в местной кулинарии и гастрономии, умею говорить настоящие грузинские тосты и делать домашнее вино. С радостью стану вашим проводником по нашей удивительной стране!

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
Ксения
18 июл 2025
Оргомное спасибо Ие, за познавательную и интересную экскурсию. Очень приятно общаться с образованным и чутким человеком, приятным в общении.
Татьяна
Татьяна
2 июл 2025
Приятные впечатления о Батуми сложились после встречи с замечательным гидом - Ия! Экскурсия которую она провела для нас по городу была интересной, познавательной и очень душевной! Мы не только узнали
много интересного о городе, его истории и красотах, но и приобрели в Грузии хорошего друга, готового придти на помощь по всем вопросам, возникающих в путешествии. Спасибо, Ия. тебе огромное! Есть ощущение, что встреча повторится.
Экскурсия на отлично!

