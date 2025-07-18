читать дальше много интересного о городе, его истории и красотах, но и приобрели в Грузии хорошего друга, готового придти на помощь по всем вопросам, возникающих в путешествии. Спасибо, Ия. тебе огромное! Есть ощущение, что встреча повторится.

Экскурсия на отлично!

Приятные впечатления о Батуми сложились после встречи с замечательным гидом - Ия! Экскурсия которую она провела для нас по городу была интересной, познавательной и очень душевной! Мы не только узнали