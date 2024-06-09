Вы отправитесь в море на комфортабельном двухпалубном судне — единственной в Батуми яхте с флайбриджем. Представьте себе: лёгкий бриз, успокаивающий ритм волн, урбанистические пейзажи, отражающиеся на водной глади, и вы — только со своей компанией. На прогулке не будет рассказов гида. Но будет много визуального удовольствия и релакса.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Черноморское побережье Батуми

Вы увидите с моря комплекс новейших топовых мировых отелей и набережную, микс старого и нового Батуми, горы и дельфинов. Если отправитесь на прогулку в вечернее время, город раскроется перед вами в красочных огнях, а небоскрёбы засияют яркой подсветкой.

Необычные фото и видео

Пока вы будете любоваться городскими пейзажами с воды, мы снимем креативные фото и видео нашей прогулки, чтобы вы навсегда оставили этот мини-круиз в памяти.

Организационные детали