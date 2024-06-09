Вы отправитесь в море на комфортабельном двухпалубном судне — единственной в Батуми яхте с флайбриджем.
Представьте себе: лёгкий бриз, успокаивающий ритм волн, урбанистические пейзажи, отражающиеся на водной глади, и вы — только со своей компанией. На прогулке не будет рассказов гида. Но будет много визуального удовольствия и релакса.
Представьте себе: лёгкий бриз, успокаивающий ритм волн, урбанистические пейзажи, отражающиеся на водной глади, и вы — только со своей компанией. На прогулке не будет рассказов гида. Но будет много визуального удовольствия и релакса.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Черноморское побережье Батуми
Вы увидите с моря комплекс новейших топовых мировых отелей и набережную, микс старого и нового Батуми, горы и дельфинов. Если отправитесь на прогулку в вечернее время, город раскроется перед вами в красочных огнях, а небоскрёбы засияют яркой подсветкой.
Необычные фото и видео
Пока вы будете любоваться городскими пейзажами с воды, мы снимем креативные фото и видео нашей прогулки, чтобы вы навсегда оставили этот мини-круиз в памяти.
Организационные детали
- В стоимость прогулки включены аренда судна, услуги капитана и профессиональная фото- и видеосъёмка с квадрокоптера
- Поездка пройдёт на норвежском судне Marex 370 с душем, каютой, кухней и гальюном
- На борту с комфортом размещается до 7 человек, максимально можем взять 12 гостей
- Перед началом прогулки проводится инструктаж по технике безопасности. На яхте имеются спасательные жилеты.
- После прогулки вы получите все качественные фото и видео в профессиональной обработке
- Прогулку можно продлить за дополнительную плату. Подробности — в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 79 туристов
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельныхЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€52 за всё до 6 чел.