Описание экскурсииДорогие друзья, приглашаю вас на увлекательную обзорную экскурсию к главным достопримечательностям нашего региона, где вы узнаете о прошлом Грузии, полюбуетесь очаровательными водопадами, историческими памятниками, арочными и подвесными мостами, насладитесь красотой горных рек и природы. Ну и конечно же при желании сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства, а также посетить Грузинское застолье с национальным фольклором. По сути, это ваше первое знакомство с Аджарией, или более подробное знакомство для тех, кто уже приезжал, но не был на экскурсиях. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
- Для более удобного размещения 4 взрослых (по желанию) или 5-6 человек поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 180$ на всех за машину.
- Забираю Вас от места вашего проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно.
- Наденьте удобную обувь. Тёплые вещи не нужны, там такая же температура, как и в Батуми.
- В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца.
- Продолжительность экскурсии 6 - 7 часов, выехать лучше в 09:30 - 10.00 утра.
Ежедневно в 09:30 или в 10:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начнем мы нашу экскурсию с Этнографического музея, где вы познакомитесь с историей, традициями и культурой Грузинского народа
- Далее мы проедем на границу с Турцией, где увидим Памятник с водопадом, возведённый в честь просветителя Грузинского народа - святого Андрея Первозванного
- Следующей локацией в нашей поездке будет старинная крепость Гонио I века постройки, где вы познакомитесь с историей этого места, и посмотрите что сохранилось от нее до наших дней
- По дороге в горную часть региона остановимся у слияния 2х красивейших горных рек Чорох и Аджарисцхали, и сделаем потрясающие фотографии на память
- Следующей нашей остановкой будет красивое село Махунцети, где мы полюбуемся очаровательным 30 метровым водопадом. А также попробуем пройтись по старинному арочному мосту, заодно узнаем как и для чего его строили
- После осмотра села Махунцети, мы направимся в маленькую деревушку Мирвети, где мы осмотрим исторический арочный мост XIII века и находящийся в лесу живописный водопад. Дорога к водопаду пролегает по интересной тропинке, а пейзажи вокруг таинственные и завораживающие
- Познакомимся с богатой историей оружейного производства в регионе. Увидим памятник Мачахельскому ружью - это одна из местных достопримечательностей. Именно оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными на всю Аджарию. Ружье «топи Мачахела» было изготовлено местными жителями, а во времена войны с Османской империей в XVII-XIX веках здесь было налажено его производство
- Попробуем пройтись по подвесному мосту, по которому местные жители добираются на другой берег реки. Для путешественников это настоящее развлечение: доски под ногами скрипят и при каждом шаге мост раскачивается вправо и влево, что поначалу немного пугает. Но, чуть привыкнув, можно сесть на мост, свесив ноги над бурлящей рекой, и насладиться пейзажем
- Далее мы поднимемся на вершину горы, где со смотровой площадки вы сможете насладиться шикарными панорамными видами ущелья, а также развалинами старинной крепости Гвара VI-VII веков постройки. Я расскажу вам для чего она использовалась в то время, а если захотите то сможете спуститься к стенам крепости и посмотреть что от нее осталось до наших дней
- PS: В дождь и снег на крепость не спускаемся с точки зрения безопасности
- Закончить экскурсию мы можем Грузинским застольем с семейным фольклором (50 Лари с чел.), или в кафешке с красивым видом на горы и реку (стоимость по меню)
- Идеальное завершение насыщенного маршрута
- По желанию в процессе поездки вы сможете продегустировать разные сорта вин, чачу, коньяк и варенья домашнего производства
- А также покататься на квадроциклах, зиплайне, рафтинге, катере, картингах (за дополнительную плату)
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером.
- Услуги гида.
- Дегустация вин, чачи, коньяка и варенья домашнего производства.
Что не входит в цену
- Входной билет в Этнографический музей - 15 лари/чел.
- Входной билет в Крепость Гонио - 10 лари/чел.
- По желанию:
- Грузинское застолье с семейным фольклором и национальными танцами - 50 Лари с человека, или обед в кафе с красивым видом на горы и реку (стоимость по меню).
- Катание на Квадроциклах - 150 Лари за Квадроцикл (1-2 чел).
- Катание на Катере - 150 Лари за Катер (до 6 чел).
- Рафтинг - 200 Лари за 4км маршрут, 250 Лари за 6км маршрут (до 6 чел).
- Катание на Картинге - 70 Лари на человека (15 мин).
- Катание на Зиплайне: Большой 70 Лари на чел., Маленький 40 Лари на чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30 или в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
- Для более удобного размещения 4 взрослых (по желанию) или 5-6 человек поедем на минивэне Mazda Mpv, стоимость Минивэна будет 180$ на всех за машину
- Забираю Вас от места вашего проживания по Батуми, и после экскурсии привожу обратно
- Наденьте удобную обувь. Тёплые вещи не нужны, там такая же температура, как и в Батуми
- В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца
- Продолжительность экскурсии 6 - 7 часов, выехать лучше в 09:30 - 10.00 утра
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от €140 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
11 ноя в 11:30
15 ноя в 11:30
от €110 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Природа горной Аджарии
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии, отправившись в горы. Вдохновляющие виды, история и вкуснейшая кухня ждут вас на каждом шагу
3 янв в 08:30
4 янв в 08:30
€99 за всё до 4 чел.