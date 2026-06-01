Этот день — про места, где Грузия становится чуть более настоящей.
Вы побываете в грандиозной пещере Прометея, увидите изумрудные воды Мартвильского каньона и отдохнёте в горячих источниках Нокалакеви. А по дороге услышите и истории о стране — такой, какой её знают местные.
Вы побываете в грандиозной пещере Прометея, увидите изумрудные воды Мартвильского каньона и отдохнёте в горячих источниках Нокалакеви. А по дороге услышите и истории о стране — такой, какой её знают местные.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Батуми
По дороге поговорим о Грузии без открыток: как здесь живут, на чём зарабатывают, о чём молчат и почему сюда возвращаются даже те, кто не планировал.
11:30 — пещера Прометея
Вы увидите огромные залы, подсвеченные сталактиты и сталагмиты. Узнаете, как формировался подземный мир и почему легенда о Прометее связана именно с этими местами.
Если захотите, можно отправиться здесь на водную прогулку.
13:15–14:15 — обед в кафе
15:30 — каньон Мартвили
Вы полюбуетесь бирюзовой водой и живописными скалами. А мы расскажем, почему эти места считались священными и кто отдыхал здесь задолго до появления туристов.
Здесь тоже можно покататься на лодке.
17:30–18:30 — горячие источники и горная река
Завершите день расслабленным купанием без суеты и лишнего шума — только отдых, природа и возможность перезагрузиться.
21:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Едем на Mercedes Viano. Детское кресло — по запросу
- Дополнительные расходы: пещера Прометея — 40 лари (~€13) за чел., каньон Мартвили — 40 лари (~€13) за чел., прогулки на лодке — 30 лари (~€10) за чел. в каждой локации (по желанию), обед — по меню
- С вами будет гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шериф Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодар — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я коренной житель Грузии (Аджарии). Мои маршруты — это не просто навигатор, это память: где собирали инжир бабушки, где друг детства нырял с пирса, где лучшие хинкали в горах. Я и
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