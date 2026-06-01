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Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники

Из Батуми - навстречу природе и тишине
Этот день — про места, где Грузия становится чуть более настоящей.

Вы побываете в грандиозной пещере Прометея, увидите изумрудные воды Мартвильского каньона и отдохнёте в горячих источниках Нокалакеви. А по дороге услышите и истории о стране — такой, какой её знают местные.
Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники
Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники
Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Батуми

По дороге поговорим о Грузии без открыток: как здесь живут, на чём зарабатывают, о чём молчат и почему сюда возвращаются даже те, кто не планировал.

11:30 — пещера Прометея

Вы увидите огромные залы, подсвеченные сталактиты и сталагмиты. Узнаете, как формировался подземный мир и почему легенда о Прометее связана именно с этими местами.

Если захотите, можно отправиться здесь на водную прогулку.

13:15–14:15 — обед в кафе

15:30 — каньон Мартвили

Вы полюбуетесь бирюзовой водой и живописными скалами. А мы расскажем, почему эти места считались священными и кто отдыхал здесь задолго до появления туристов.

Здесь тоже можно покататься на лодке.

17:30–18:30 — горячие источники и горная река

Завершите день расслабленным купанием без суеты и лишнего шума — только отдых, природа и возможность перезагрузиться.

21:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Viano. Детское кресло — по запросу
  • Дополнительные расходы: пещера Прометея — 40 лари (~€13) за чел., каньон Мартвили — 40 лари (~€13) за чел., прогулки на лодке — 30 лари (~€10) за чел. в каждой локации (по желанию), обед — по меню
  • С вами будет гид нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шериф Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодар
Нодар — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я коренной житель Грузии (Аджарии). Мои маршруты — это не просто навигатор, это память: где собирали инжир бабушки, где друг детства нырял с пирса, где лучшие хинкали в горах. Я и
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мои коллеги проводим индивидуальные и групповые туры по Грузии. Я говорю на четырёх языках — русском, грузинском, английском и турецком. У нас свой автопарк ухоженных машин, прошедших техосмотр. Мы за пунктуальность, ездим спокойно и безопасно, чтобы вы не держались за поручни, а любовались видами. Поможем организовать отдых под ключ: подобрать жильё по вашему вкусу, устроить дегустации и брони в лучших ресторанах, показать места, которых нет в путеводителях, помочь с трансфером, встречей в аэропорту и даже с составлением маршрута мечты. Всё, чтобы вы наслаждались. Грузия не должна быть галочкой в списке стран — она должна остаться в сердце!

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