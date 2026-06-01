Этот день — про места, где Грузия становится чуть более настоящей. Вы побываете в грандиозной пещере Прометея, увидите изумрудные воды Мартвильского каньона и отдохнёте в горячих источниках Нокалакеви. А по дороге услышите и истории о стране — такой, какой её знают местные.

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Описание экскурсии

8:30 — выезд из Батуми

По дороге поговорим о Грузии без открыток: как здесь живут, на чём зарабатывают, о чём молчат и почему сюда возвращаются даже те, кто не планировал.

11:30 — пещера Прометея

Вы увидите огромные залы, подсвеченные сталактиты и сталагмиты. Узнаете, как формировался подземный мир и почему легенда о Прометее связана именно с этими местами.

Если захотите, можно отправиться здесь на водную прогулку.

13:15–14:15 — обед в кафе

15:30 — каньон Мартвили

Вы полюбуетесь бирюзовой водой и живописными скалами. А мы расскажем, почему эти места считались священными и кто отдыхал здесь задолго до появления туристов.

Здесь тоже можно покататься на лодке.

17:30–18:30 — горячие источники и горная река

Завершите день расслабленным купанием без суеты и лишнего шума — только отдых, природа и возможность перезагрузиться.

21:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали