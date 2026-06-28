Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Посетить частную винодельню, продегустировать местное вино и насладиться грузинским ужином
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: трансфер из Батуми (в пределах ж/д вокзала), дегустации, ужин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
13 авг в 15:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«Ужин не включен в стоимость экскурсии»
16 авг в 11:00
17 авг в 11:00
от €140 за всё до 2 чел.
-
4%
Индивидуальная
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: У вашего отеля
«Ужин из блюд, приготовленных своими руками»
Завтра в 19:00
13 авг в 19:00
от €109
€114 за человека
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: На винодельне
«Ужин из блюд, приготовленных своими руками»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
13 авг в 20:00
€43
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и погружение в мир виноделия Грузии. Тамаз очень гостеприимный хозяин. Мы замечательно провели время, насладились отличным вином, вкусной едой и прекрасными видами на горы, море и Батуми. Очень рекомендую данную экскурсию!!!!
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Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
+3
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С
Очень душевно, увлекательно, вкусно! Рекомендуем!
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Г
Это было великолепно!!! Впечатления не экскурсии, а впечатления от старых, добрых друзей! Хозяин всё показывал, рассказывал про своих предков, про
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С
Изначально мы брали экскурсию, чтобы познакомиться с бытом местных жителей и процессом изготовления вина в Грузии. Ожидания были сдержанными: думали,
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это было просто невероятное застолье, нигде в Батуми вкуснее мы не ели! вино все разное, но все вкусное (и без похмелья;)
хозяин дома очень душевный, принял как родственников
хозяин дома очень душевный, принял как родственников
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С
Огромное спасибо Сергею за организацию нашей незабываемой поездки! Сервис начался прямо у дверей отеля,где нас встретили хозяин винодельни Тамаз и
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И
Красивое, душевное, атмосферное место. Гостепреимный хозяин. Знаток виноделия. Спасибо за прекрасный вечер.
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Классная экскурсия, это даже больше чем мы ожидали. Томаз показал свой сад, дом, как делает вино. Видно, что человек болеет
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А
Отличная экскурсия и очень гостеприимный хозяин винодельни 👏 Все рассказал, ответил на все вопросы, угостил вкусным вином и шикарным ужином. Очень уютная атмосфера!
Остались очень довольны экскурсией. Однозначно рекомендую!
Остались очень довольны экскурсией. Однозначно рекомендую!
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Всего 131 отзыв в Батуми в категории "С ужином"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «С ужином»
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