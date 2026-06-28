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Экскурсии с ужином в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Батуми, цены от €43, скидки до 4%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
На машине
4.5 часа
131 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Посетить частную винодельню, продегустировать местное вино и насладиться грузинским ужином
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены: трансфер из Батуми (в пределах ж/д вокзала), дегустации, ужин»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
13 авг в 15:00
€47 за человека
Мир за стенами Мачахельского ущелья
На машине
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«Ужин не включен в стоимость экскурсии»
16 авг в 11:00
17 авг в 11:00
от €140 за всё до 2 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
3 часа
-
4%
Индивидуальная
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: У вашего отеля
«Ужин из блюд, приготовленных своими руками»
Завтра в 19:00
13 авг в 19:00
от €109€114 за человека
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
2 часа
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе
Живописная усадьба недалеко от города, закат и ужин из блюд, которые вы приготовите своими руками
Начало: На винодельне
«Ужин из блюд, приготовленных своими руками»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
13 авг в 20:00
€43€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Марина
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и погружение в мир виноделия Грузии. Тамаз очень гостеприимный хозяин. Мы замечательно провели время, насладились отличным вином, вкусной едой и прекрасными видами на горы, море и Батуми. Очень рекомендую данную экскурсию!!!!
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Наталья
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.+3
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
Доброжелательный хозяин, вкусная еда, секреты винодельни и многое другое узнайте на экскурсии) рекомендую однозначно. Хорошо, душевно проведете время.
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С
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Очень душевно, увлекательно, вкусно! Рекомендуем!
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Г
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Это было великолепно!!! Впечатления не экскурсии, а впечатления от старых, добрых друзей! Хозяин всё показывал, рассказывал про своих предков, про
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свои виноградники. Показал свой участок со множеством деревьев. Вино очень вкусное! Хозяйка накрыла потрясающий вкусный стол! В общем уехали с очень хорошим настроением!!! Приезжайте сюда! Не пожалеете!!!

Это было великолепно!!! Впечатления не экскурсии, а впечатления от старых, добрых друзей! Хозяин всё показывал, рассказывал
Это было великолепно!!! Впечатления не экскурсии, а впечатления от старых, добрых друзей! Хозяин всё показывал, рассказывал
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С
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Изначально мы брали экскурсию, чтобы познакомиться с бытом местных жителей и процессом изготовления вина в Грузии. Ожидания были сдержанными: думали,
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что проведём 3,5 часа и потом расскажем знакомым о поездке. Но реальность оказалась куда ярче!

Нас встретили с невероятным гостеприимством — несмотря на то, что для хозяев мы были очередными туристами. Особая благодарность Мамуке, другу семьи: он привёз нас в этот дом и сразу создал располагающую к общению атмосферу(оказалось что он бывал не раз на Урале).

Пили вино, пробовали блюда грузинской кухни, танцевали, разглядывали старые фотографии… Жена хозяина дома не покладая рук добавляла на стол всё новые угощения — огромное ей спасибо!

В итоге экскурсия-застолье продлилась более 6 часов, но время пролетело незаметно в такой тёплой компании. Мы остались в полном восторге — спасибо большое за незабываемое время!

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Анна
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
это было просто невероятное застолье, нигде в Батуми вкуснее мы не ели! вино все разное, но все вкусное (и без похмелья;)
хозяин дома очень душевный, принял как родственников
это было просто невероятное застолье, нигде в Батуми вкуснее мы не ели! вино все разное, но все вкусное (и без похмелья;)
это было просто невероятное застолье, нигде в Батуми вкуснее мы не ели! вино все разное, но все вкусное (и без похмелья;)
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С
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Огромное спасибо Сергею за организацию нашей незабываемой поездки! Сервис начался прямо у дверей отеля,где нас встретили хозяин винодельни Тамаз и
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его друг Мамука. Довезли на хорошем,комфортномтранспорте туда и обратно,за что отдельное спасибо. Экскурсия,все включено!! Побывать в гостях на винодельне "Тамазури"-это неповторимый восторг!! Потрясающие вина,интересные расказы о процессе изготовления вина,чачи… … выращивание и сбор винограда!!! Дегустация превзошла все ожидания,а новые знания теперь точно пригодятся при выборе вина!! Ведь даже из-за неправельного ухода за виноградником и сбором урожая вино может не получить той прекрасной,неповторимой нотки вкуса….. Еще нас потрясло великолепное застолье грузинской национальной кухни…. Настоящее кавказское гостеприимство,где чувствуешь себя самым дорогим гостем!! Блюда разнообразные и все по домашнему!! Еда даже в хороших грузинских ресторанах не сравнится с застольем у Тамаза. Готовит Тамаза жена с душой и великолепным грузинским вкусом-это просто выше всяких похвал!! Вкуснейшая еда,прекрасное вино,тосты,песни и атмосфера,будто приехали к старым любимым друзьям. Спасибо за этот праздник!! Мы обязательно приедем!!

Огромное спасибо Сергею за организацию нашей незабываемой поездки! Сервис начался прямо у дверей отеля,где нас встретили
Огромное спасибо Сергею за организацию нашей незабываемой поездки! Сервис начался прямо у дверей отеля,где нас встретили
Огромное спасибо Сергею за организацию нашей незабываемой поездки! Сервис начался прямо у дверей отеля,где нас встретили
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И
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Красивое, душевное, атмосферное место. Гостепреимный хозяин. Знаток виноделия. Спасибо за прекрасный вечер.
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Наталия
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Классная экскурсия, это даже больше чем мы ожидали. Томаз показал свой сад, дом, как делает вино. Видно, что человек болеет
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своим делом, очень много знает о виноделии, отвечает на все вопросы. Вечер заканчивается обильным застольем с вином и тостами. Отлично провели время, как в гостях у старых знакомых 👍

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А
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Отличная экскурсия и очень гостеприимный хозяин винодельни 👏 Все рассказал, ответил на все вопросы, угостил вкусным вином и шикарным ужином. Очень уютная атмосфера!
Остались очень довольны экскурсией. Однозначно рекомендую!
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Всего 131 отзыв в Батуми в категории "С ужином"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «С ужином»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми;
  2. Мир за стенами Мачахельского ущелья;
  3. Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в индивидуальном формате;
  4. Вечер над Батуми: готовим хинкали и хачапури в мини-группе.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Водопад Махунцети;
  4. Площадь Европы;
  5. Водопад Андрея Первозванного;
  6. Парк Мачахела;
  7. Площадь Пьяцца;
  8. Гонио-Апсаросская крепость;
  9. Каньон Окаце;
  10. Статуя «Али и Нино».
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2026
Сейчас в Батуми в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 109 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2026 год по теме «С ужином», 131 ⭐ отзыв, цены от €43. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь