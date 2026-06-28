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что проведём 3,5 часа и потом расскажем знакомым о поездке. Но реальность оказалась куда ярче!



Нас встретили с невероятным гостеприимством — несмотря на то, что для хозяев мы были очередными туристами. Особая благодарность Мамуке, другу семьи: он привёз нас в этот дом и сразу создал располагающую к общению атмосферу(оказалось что он бывал не раз на Урале).



Пили вино, пробовали блюда грузинской кухни, танцевали, разглядывали старые фотографии… Жена хозяина дома не покладая рук добавляла на стол всё новые угощения — огромное ей спасибо!



В итоге экскурсия-застолье продлилась более 6 часов, но время пролетело незаметно в такой тёплой компании. Мы остались в полном восторге — спасибо большое за незабываемое время!